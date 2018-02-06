منيرة حمدي:نعم... السينمــــــا تغازلنــــــــــي

أكدت الفنانة منيرة حمدي أن السينما تغازلها بشدة وهي مقرة العزم على خوض تجربة في هذا المجال بعد أن مثلت في التلفزيون... غير أن خوض تجربة السينما لا يعني أنها تفكر في التخلي نهائيا عن الغناء.