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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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أوّل لقاء فني بين لزهر شعير وكريم شعيب
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الثقافي
أوّل لقاء فني بين لزهر شعير وكريم شعيب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

في أول تعاون فني بينهما، أنهى الملحن لزهر شعير تلحين أغنيتين جديدتين للفنان كريم شعيب.

ـ صاعب علي أجرحك نص الشاعرعبد الصمد كورشيد.
ـ مغرورة وكتبها لزهر شعير بنفسه ثم لحنها...
ومن المنتظر أن يتم التسجيل خلال الأيام القليلة القادمة.

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الثقافي
أوّل لقاء فني بين لزهر شعير وكريم شعيب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

في أول تعاون فني بينهما، أنهى الملحن لزهر شعير تلحين أغنيتين جديدتين للفنان كريم شعيب.

ـ صاعب علي أجرحك نص الشاعرعبد الصمد كورشيد.
ـ مغرورة وكتبها لزهر شعير بنفسه ثم لحنها...
ومن المنتظر أن يتم التسجيل خلال الأيام القليلة القادمة.

تقرؤون أيضا
عروض اليوم
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
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مديرة أيام قرطاج الشعرية جميلة الماجري لـ«الشروق»:سنفتتح مدينة الثقافة بـ 40 شاعرا من العالـم
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أكثر من أربعين مشاركا من العالم... ندوات فكرية ولقاءات شعرية وورشات تنشيطية... وموسيقى ومسرح وسهرات فنية...
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تتويج فيلم «أمواج متلاطمة» في أكبر مهرجان موضة في إيطاليا
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حصل فيلم «أمواج متلاطمة» (Vagues Brisées) للمخرج حبيب المستيري مؤخرا على الجائزة السنوية لتظاهرة World Of Fasion في...
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الهادي حبوبة:صالــــــــح الفرزيـــــط... لا أعرفـــــــــه
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نفى الفنان الهادي حبوبة بشدة ما سبق أن صرّح به في شأنه الفنان صالح الفرزيط الذي قال إنه تعرّض الى التهديد...
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المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة... إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ أساور محمد ووالدتها وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
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