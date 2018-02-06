الهادي حبوبة:صالــــــــح الفرزيـــــط... لا أعرفـــــــــه

نفى الفنان الهادي حبوبة بشدة ما سبق أن صرّح به في شأنه الفنان صالح الفرزيط الذي قال إنه تعرّض الى التهديد بالقتل من الهادي حبوبة وهما في باريس.

وقال الهادي حبوبة في قناة الحوار التونسي إن هذا الشخص لا أعرفه ولم ألتقه في باريس البتة، وفي تونس جمعتنا الصدفة ولم يتجاوز اللقاء معه أكثر من تبادل التحية.