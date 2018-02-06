بدء توزيع ماء الشراب تدريجيا بطبلبة وبقالطة

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنّه بدأ من السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، استئناف التزويد، تدريجيا، بالماء الصالح للشراب لمدينتي طبلبة وبقالطة من ولاية المنستير.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، ان مصالحها الفنية تتولى حاليا اصلاح العطب الذي طرأ على قناة الجلب على مستوى واد الغسيل بمكنين وادى الى انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، امس الاثنين منذ الساعة 16 بعد الزوال، بكل من طبلبة والبقالطة.