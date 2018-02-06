ملتقى المبدعات العصاميات :ألفـــــة العبيــــدي ضيفــــــــة شرف

شاركت الشاعرة والمنتجة ألفة العبيدي في فعاليات الدورة السابعة عشرة لملتقى المبدعات العصاميات بالمنستير كضيفة شرف... وألفة العبيدي احتفى بها الملتقى مبدعة عصامية ومنتجة للعديد من العروض الفنية التي تنتصر للحياة وللوطن... علما أنّ الملتقى شهد مشاركة 66 فنانة تشكيلية عصامية وقد احتضنه المركب الثقافي بالمنستير في الفترة من 2 إلى 4 فيفري 2018 وتضمّن عديد المحطات الثقافية والإبداعية المتنوعة.