الكرملين:امتلاك الإرهابيين لمنظومات دفاع جوي «مقلق جدا»

موسكو ـ (وكالات)

عبر الكرملين، عن قلقه الشديد، من حقيقة امتلاك الإرهابيين في سوريا منظومات دفاع جوية محمولة على الكتف، مؤكدا أن ذلك يمثل خطرا هائلا للجميع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في هذا الصدد، إن «امتلاك الإرهابيين للمنظومات الصاروخية المحمولة أمر يثير بالغ القلق.. هذا الأمر يمثل خطرا هائلا على جميع الدول».

وفي نفس السياق، امتنع بيسكوف، عن التعليق على تصريح صادر عن عضو مجلس الاتحاد الروسي، إيغور موروزوف، بشأن الحديث عن أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة الروسية «سو – 25» في ريف إدلب السورية، مصدره أوكرانيا.

وقال: «بالتأكيد، من الضروري تقديم التصريحات بحذر، دون امتلاك معلومات مؤكدة من أين وكيف (وصلت) منظومات الدفاع الجوي هذه إلى سوريا، فضلا عن الكثير من الذي يمتلكه الإرهابيون».