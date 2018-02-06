هولندا تسحب سفيرها من تركيا

امستردام ـ (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية رسميا عن سحب سفيرها من تركيا، علما أنه تم منعه من دخول الأراضي التركية منذ عام تقريبا بسبب جدل بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، لن تقبل هولندا السفير التركي الجديد لدى المملكة.

ويأتي ذلك على خلفية جدل بين البلدين، يستمر منذ مارس عام 2017، حين منعت هولندا مسؤولين أتراكا من دخول أراضيها لخوض الحملة الدعائية وسط الجالية التركية تأييدا لإجراء استفتاء حول الدستور في تركيا، وردا على ذلك، طردت أنقرة السفير الهولندي لديها. وقررت هولندا منع هذه الحملة الدعائية، حيث تزامنت مع الحملة الانتخابية في المملكة ذاتها.

وأعلنت وزارة الخارجية الهولندية، امس الاثنين، عن تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن تسوية القضية.