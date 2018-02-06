هولندا تسحب سفيرها من تركيا

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امستردام ـ (وكالات)
أعلنت وزارة الخارجية الهولندية رسميا عن سحب سفيرها من تركيا، علما أنه تم منعه من دخول الأراضي التركية منذ عام تقريبا بسبب جدل بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، لن تقبل هولندا السفير التركي الجديد لدى المملكة.
ويأتي ذلك على خلفية جدل بين البلدين، يستمر منذ مارس عام 2017، حين منعت هولندا مسؤولين أتراكا من دخول أراضيها لخوض الحملة الدعائية وسط الجالية التركية تأييدا لإجراء استفتاء حول الدستور في تركيا، وردا على ذلك، طردت أنقرة السفير الهولندي لديها. وقررت هولندا منع هذه الحملة الدعائية، حيث تزامنت مع الحملة الانتخابية في المملكة ذاتها.
وأعلنت وزارة الخارجية الهولندية، امس الاثنين، عن تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن تسوية القضية.
امستردام ـ (وكالات)
أعلنت وزارة الخارجية الهولندية رسميا عن سحب سفيرها من تركيا، علما أنه تم منعه من دخول الأراضي التركية منذ عام تقريبا بسبب جدل بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، لن تقبل هولندا السفير التركي الجديد لدى المملكة.
ويأتي ذلك على خلفية جدل بين البلدين، يستمر منذ مارس عام 2017، حين منعت هولندا مسؤولين أتراكا من دخول أراضيها لخوض الحملة الدعائية وسط الجالية التركية تأييدا لإجراء استفتاء حول الدستور في تركيا، وردا على ذلك، طردت أنقرة السفير الهولندي لديها. وقررت هولندا منع هذه الحملة الدعائية، حيث تزامنت مع الحملة الانتخابية في المملكة ذاتها.
وأعلنت وزارة الخارجية الهولندية، امس الاثنين، عن تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن تسوية القضية.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018