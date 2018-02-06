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21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
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21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
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21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
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20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
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20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
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20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
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19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
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19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
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19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
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19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
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19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
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18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
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18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
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18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
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18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
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18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
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17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
اعتراض صاروخ بالستي حوثي
أكد المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي اعتراض قوات الدفاع الجوي صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية نحو مدينة خميس مشيط جنوبي غرب المملكة.
إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية
أخلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بمصر، مجمعا تعليميا بمنطقة السيوف، يضم 10 مدارس، وذلك بعد حدوث تسرب غاز «الكلور» من محطة مياه شرب مجاورة لها.
تحالف مصري مغربي
كشف سفير مصر في المغرب أشرف إبراهيم، عن وجود تنسيق أمني كامل بين مصر والمغرب في مجال مكافحة الإرهاب مضيفا ان العلاقات المصرية المغربية جيدة جدا وممتدة على مدى سنوات طويلة.
باكــــــو تحـــــــدّد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة
دعا رئيس أذربيجان إلهام علييف الذي يحكم هذه الدولة النفطية الصغيرة في جنوب القوقاز منذ عام 2003، في مرسوم امس الاثنين إلى انتخابات رئاسية مبكرة في 11 أفريل المقبل.
الحفاظ على وضع القـــــــــدس
اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الاثنين، زيارة للفاتيكان، اجتمع خلالها مع البابا فرنسيس، واتفقا على ضرورة الحفاظ على وضع القدس الذي حددته قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
تأجيل محاكمة عهد التميمي مجددا
أجلت محكمة عسكرية إسرائيلية من جديد جلسة محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي إلى 13 فيفري الجاري.وكان من المفترض أن تمثل عهد (17 عاما) أمام القضاء في 31 جانفي مع والدتها مريم.
اعتراض صاروخ بالستي حوثي
أكد المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي اعتراض قوات الدفاع الجوي صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية نحو مدينة خميس مشيط جنوبي غرب المملكة.
إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية
أخلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بمصر، مجمعا تعليميا بمنطقة السيوف، يضم 10 مدارس، وذلك بعد حدوث تسرب غاز «الكلور» من محطة مياه شرب مجاورة لها.
تحالف مصري مغربي
كشف سفير مصر في المغرب أشرف إبراهيم، عن وجود تنسيق أمني كامل بين مصر والمغرب في مجال مكافحة الإرهاب مضيفا ان العلاقات المصرية المغربية جيدة جدا وممتدة على مدى سنوات طويلة.
باكــــــو تحـــــــدّد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة
دعا رئيس أذربيجان إلهام علييف الذي يحكم هذه الدولة النفطية الصغيرة في جنوب القوقاز منذ عام 2003، في مرسوم امس الاثنين إلى انتخابات رئاسية مبكرة في 11 أفريل المقبل.
الحفاظ على وضع القـــــــــدس
اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الاثنين، زيارة للفاتيكان، اجتمع خلالها مع البابا فرنسيس، واتفقا على ضرورة الحفاظ على وضع القدس الذي حددته قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
تأجيل محاكمة عهد التميمي مجددا
أجلت محكمة عسكرية إسرائيلية من جديد جلسة محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي إلى 13 فيفري الجاري.وكان من المفترض أن تمثل عهد (17 عاما) أمام القضاء في 31 جانفي مع والدتها مريم.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018