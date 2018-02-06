بإيجاز

اعتراض صاروخ بالستي حوثي

أكد المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي اعتراض قوات الدفاع الجوي صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية نحو مدينة خميس مشيط جنوبي غرب المملكة.

إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية

أخلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بمصر، مجمعا تعليميا بمنطقة السيوف، يضم 10 مدارس، وذلك بعد حدوث تسرب غاز «الكلور» من محطة مياه شرب مجاورة لها.

تحالف مصري مغربي

كشف سفير مصر في المغرب أشرف إبراهيم، عن وجود تنسيق أمني كامل بين مصر والمغرب في مجال مكافحة الإرهاب مضيفا ان العلاقات المصرية المغربية جيدة جدا وممتدة على مدى سنوات طويلة.

باكــــــو تحـــــــدّد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة

دعا رئيس أذربيجان إلهام علييف الذي يحكم هذه الدولة النفطية الصغيرة في جنوب القوقاز منذ عام 2003، في مرسوم امس الاثنين إلى انتخابات رئاسية مبكرة في 11 أفريل المقبل.

الحفاظ على وضع القـــــــــدس

اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الاثنين، زيارة للفاتيكان، اجتمع خلالها مع البابا فرنسيس، واتفقا على ضرورة الحفاظ على وضع القدس الذي حددته قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

تأجيل محاكمة عهد التميمي مجددا

أجلت محكمة عسكرية إسرائيلية من جديد جلسة محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي إلى 13 فيفري الجاري.وكان من المفترض أن تمثل عهد (17 عاما) أمام القضاء في 31 جانفي مع والدتها مريم.