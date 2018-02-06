بعد إدراج اسمها بقائمة المطلوبين في العراق:رغــــــد صـــدام حســـين تـــرد على بغـــداد

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بغداد (وكالات)
بعد نشر السلطات العراقية أسماء 60 شخصا وصفتهم بأهم المطلوبين، لانتمائهم إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وحزب البعث.وهي القائمة التي خلَت من اسم أبي بكر البغدادي زعيم "داعش"، بينما ورد اسم رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فخرجت الأخيرة للرّد .
وقالت في اتصال هاتفي مع قناة “العربية” السعودية، إنها ليست في الأردن حاليا. وإن “الخبر أكذوبة سخيفة. وليس جديدا. اعتدنا سماعه منذ عام 2006. ونستغرب عندما نسمعه لأننا ضيوف في دولة معلومة وكل أمورنا تحت المجهر”.
وتساءلت رغد صدام: “هل هذه المجموعة (الحكومة العراقية) حلت كل مشاكل البلد؟ الناس يهجرون ويقتلون. وليس لديهم عمل غير رغد، وماذا قالت؟”. وأكدت أنها لم تدل بأي تصريح منذ وفاة والدها، قائلة: “كيف أخاطب أناسا رضوا لأنفسهم أن يكونوا عملاء؟”. وأردفت: “هم الآن يعيشون في غابة. والبلد بعيد عن القانون. وأصبح جليا للعالم كله ما يجري في بلدنا من خرق لكل القوانين. وأنا لست أفضل من كل عراقي يعتدون عليه”. وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين: “أنا ليس لدي أي منصب في الدولة العراقية حتى وقت الاحتلال. أنا أم لخمسة أولاد. كل ذنبي أني دافعت عن والدي”. وقالت إن “أي بنت رئيس دولة سواء في العالم الغربي أو العربي حدث معها نفس ما حدث معي، فهل تتخلى عن والدها؟ بالتأكيد لا. ولي الفخر أني وقفت إلى جانب والدي، لأنه لا يوجد إنسان يحترم حاله ويخاف ربه يقف ضد والده”. وواصلت رغد صدام حديثها: “الدولة التي أنا في ضيافتها قالت إن هذا الخبر غير صحيح وهي خط أحمر”، مؤكدة أنه “سيأتي اليوم الذي أقاضي فيه كل من أساء لي بغير وجه حق، لأن العالم فيه قانون وليس غابة”.
بغداد (وكالات)
بعد نشر السلطات العراقية أسماء 60 شخصا وصفتهم بأهم المطلوبين، لانتمائهم إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وحزب البعث.وهي القائمة التي خلَت من اسم أبي بكر البغدادي زعيم "داعش"، بينما ورد اسم رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فخرجت الأخيرة للرّد .
وقالت في اتصال هاتفي مع قناة “العربية” السعودية، إنها ليست في الأردن حاليا. وإن “الخبر أكذوبة سخيفة. وليس جديدا. اعتدنا سماعه منذ عام 2006. ونستغرب عندما نسمعه لأننا ضيوف في دولة معلومة وكل أمورنا تحت المجهر”.
وتساءلت رغد صدام: “هل هذه المجموعة (الحكومة العراقية) حلت كل مشاكل البلد؟ الناس يهجرون ويقتلون. وليس لديهم عمل غير رغد، وماذا قالت؟”. وأكدت أنها لم تدل بأي تصريح منذ وفاة والدها، قائلة: “كيف أخاطب أناسا رضوا لأنفسهم أن يكونوا عملاء؟”. وأردفت: “هم الآن يعيشون في غابة. والبلد بعيد عن القانون. وأصبح جليا للعالم كله ما يجري في بلدنا من خرق لكل القوانين. وأنا لست أفضل من كل عراقي يعتدون عليه”. وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين: “أنا ليس لدي أي منصب في الدولة العراقية حتى وقت الاحتلال. أنا أم لخمسة أولاد. كل ذنبي أني دافعت عن والدي”. وقالت إن “أي بنت رئيس دولة سواء في العالم الغربي أو العربي حدث معها نفس ما حدث معي، فهل تتخلى عن والدها؟ بالتأكيد لا. ولي الفخر أني وقفت إلى جانب والدي، لأنه لا يوجد إنسان يحترم حاله ويخاف ربه يقف ضد والده”. وواصلت رغد صدام حديثها: “الدولة التي أنا في ضيافتها قالت إن هذا الخبر غير صحيح وهي خط أحمر”، مؤكدة أنه “سيأتي اليوم الذي أقاضي فيه كل من أساء لي بغير وجه حق، لأن العالم فيه قانون وليس غابة”.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018