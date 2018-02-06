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توجهت الى أفغانستان :القوات الأمريكية تبدأ مغادرة العراق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018
واشنطن (وكالات)
قالت وكالة «أسوشييتد برس» أمس الاثنين، إن القوات الأمريكية بدأت بتقليص أعداد قواتها في العراق بعد انتهاء مرحلة تنظيم "داعش" بناء على اتفاق بين بغداد وواشنطن. ونقلت الوكالة الأمريكية عن متعاقدين غربيين قولهما إن «الجنود والمعدات والأسلحة الأمريكية يتم نقلهم من العراق إلى أفغانستان. وإن عشرات الجنود الأمريكان غادروا في رحلات جوية يومية منذ الأسبوع الماضي».
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توجهت الى أفغانستان :القوات الأمريكية تبدأ مغادرة العراق
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قالت وكالة «أسوشييتد برس» أمس الاثنين، إن القوات الأمريكية بدأت بتقليص أعداد قواتها في العراق بعد انتهاء...المزيد >>
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توجهت الى أفغانستان :القوات الأمريكية تبدأ مغادرة العراق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018
واشنطن (وكالات)
قالت وكالة «أسوشييتد برس» أمس الاثنين، إن القوات الأمريكية بدأت بتقليص أعداد قواتها في العراق بعد انتهاء مرحلة تنظيم "داعش" بناء على اتفاق بين بغداد وواشنطن. ونقلت الوكالة الأمريكية عن متعاقدين غربيين قولهما إن «الجنود والمعدات والأسلحة الأمريكية يتم نقلهم من العراق إلى أفغانستان. وإن عشرات الجنود الأمريكان غادروا في رحلات جوية يومية منذ الأسبوع الماضي».
القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018 السّاعة 21:38
قررت السلطات الفرنسية الثلاثاء إبقاء المفكر الاسلامي السويسري المثير للجدل طارق رمضان قيد التوقيف...المزيد >>
رسالة فلسطين:الصهاينة يحضّرون عدوانا واسعا على غزّة
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
على وقع التهديدات الاسرائيلية المتواصلة بشن حرب جديدة على قطاع غزة، بدأ جيش الاحتلال بمناورة واسعة النطاق...المزيد >>
توجهت الى أفغانستان :القوات الأمريكية تبدأ مغادرة العراق
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قالت وكالة «أسوشييتد برس» أمس الاثنين، إن القوات الأمريكية بدأت بتقليص أعداد قواتها في العراق بعد انتهاء...المزيد >>
بعد إدراج اسمها بقائمة المطلوبين في العراق:رغــــــد صـــدام حســـين تـــرد على بغـــداد
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بعد نشر السلطات العراقية أسماء 60 شخصا وصفتهم بأهم المطلوبين، لانتمائهم إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وحزب...المزيد >>
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018
عبد الحميد الرياحيتـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة