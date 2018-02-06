توجهت الى أفغانستان :القوات الأمريكية تبدأ مغادرة العراق

واشنطن (وكالات)

قالت وكالة «أسوشييتد برس» أمس الاثنين، إن القوات الأمريكية بدأت بتقليص أعداد قواتها في العراق بعد انتهاء مرحلة تنظيم "داعش" بناء على اتفاق بين بغداد وواشنطن. ونقلت الوكالة الأمريكية عن متعاقدين غربيين قولهما إن «الجنود والمعدات والأسلحة الأمريكية يتم نقلهم من العراق إلى أفغانستان. وإن عشرات الجنود الأمريكان غادروا في رحلات جوية يومية منذ الأسبوع الماضي».