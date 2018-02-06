رسالة فلسطين:الصهاينة يحضّرون عدوانا واسعا على غزّة

على وقع التهديدات الاسرائيلية المتواصلة بشن حرب جديدة على قطاع غزة، بدأ جيش الاحتلال بمناورة واسعة النطاق لاختبار الجاهزية، واستعدادا للحرب، بمشاركة كافة وحداته على حدود غزة. وينتهي التدريب غدا. ويتزامن ذلك مع التحليق المكثف للطيران الحربي في أجواء القطاع.

المقاومة

بالمرصاد للصهاينة

فلسطين المحتلة (الشروق) ـ

وهذا ما يرى فيه الفلسطينيون محاولة «اسرائيلية» لاستفزاز فصائل المقاومة الفلسطينية للرد عليها، لخلط الأوراق الداخلية خاصة في ظل الأوضاع المأساوية في القطاع.

وتسود مخاوف في أوساط جيش الاحتلال إزاء احتمال تعرّض قواته العسكرية في محيط قطاع غزة لعمليات فدائية يُقدم مقاومون فلسطينيون على تنفيذها ضد الاحتلال.

ووفق تقديرات جيش الاحتلال فإن قيادتة الجنوبية متخوّفة من سيناريو يقوم فيه فلسطينيون باجتياز السياج الحدودي لقطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948، لغايات تنفيذ عمليات ضد أهداف «إسرائيلية» من مسافة صفر، من خلال الاشتباك مع الجنود أو استهداف المستوطنات القريبة.

ومنذ أشهر تدور حرب خفية بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة على أكثر من صعيد سواء في التسليح والتدريب أو على مستوى مراكمة القوة والاستمرار في حفر الأنفاق التي يرى الاحتلال أنها قوة لا يستهان بها. لذا يضع أمامه هدف القضاء عليها بعدة طرق. وقد كان لافتًا للنظر اكتشاف عدة أنفاق في الأشهر الماضية ووقع تدميرها.

إلى ذلك، حول الاحتلال الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، مزارا مفتوحا من خلال اصطحاب المسؤولين وخاصة الأمريكيين والأوروبيين إلى حدود القطاع في جولة تشمل تعريفهم بحدود القطاع والأنفاق التي تم اكتشافها، إلى جانب المستوطنات في غلاف غزة وسكانها الذين يعتبرون أنفسهم في تهديد دائم.

ومن اللافت للنظر أن هذه الزيارات أصبحت تجري بشكل مكثف حتى من قيادات في المستوى السياسي والعسكري والأمني في دولة الاحتلال.

ويحاول الاحتلال إطلاع المسؤولين الغربيين على حجم التحديات التي تواجه الاحتلال بفعل أنفاق المقاومة الفلسطينية، والتي يعتبرونها تهديدًا خطيرًا خاصة بعد العمليات النوعية التي تم إنجازها في عدوان 2014 والتي كان السلاح الأهم فيها الأنفاق.

واعتبر مختصون فلسطينيون في الشأن «الاسرائيلي» أن الزيارات إلى حدود قطاع غزة باتت أشبه بالحجيج. ولها عدة أسباب أهمها أن «إسرائيل» تريد القول أولًا وقبل كل شيء إنها غير مسؤولة عن الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أهل القطاع. بل المسؤول هو حركة "حماس" من خلال تفضيلها لبناء قوتها العسكرية والاستثمار في بناء الأنفاق.

ويرى المختصون خلال لقاء مع «الشروق» أن تسخيناً إعلامياً إسرائيلياً يجري حالياً. إذ دأب محللون عسكريون إسرائيليون على إطلاق تحذيراتهم من حرب وشيكة مع القطاع ما لم تتدارك الحكومة الوضع وتحاول منعها بدلاً من انتظارها.

وفي هذه الأثناء يواصل أمن الاحتلال توجيه رسائل تحذيرية الى حكومته بشأن تدهور وشيك للأوضاع على جبهة قطاع غزة

وسبق ذلك كشف القناة الثانية العبرية النقاب عن إرسال قادة الأمن الإسرائيلي رسالة تحذيرية الى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو مفادها أنه في حال ترك الأمور على حالها بالقطاع فالمواجهة قادمة لا محالة. وذلك على الرغم من عدم رغبة اللاعبين الرئيسيين بها، في إشارة إلى الكيان «الإسرائيلي» وحركة "حماس".

وبحسب المحللين «الإسرائيليين» فالصدفة والقدر فقط يمنعان اشتعال الأمور على جبهة القطاع وأن الأوضاع تشبه إلى حد كبير تلك الأوضاع التي سادت غداة الحرب الأخيرة.

ويخشى الفلسطينيون ما يحيكه جيش الاحتلال في الخفاء لقطاع غزة على غرار ما جرى خلال جولات الحروب السابقة على مدار سنوات الحصار الـ 11 عاما.

مراسلنا بهاء العبدالله