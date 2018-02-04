هيئة النادي الافريقي تحدد تاريخ انعقاد الجلسة العامة خارقة للعادة

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اعلن بلاغ للهيئة التسييرية للنادي الإفريقي أن تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة سيكون يوم 20 فيفري 2018 بنزل القولدين توليب بقمرت.
وأوضح البلاغ الذي صدر مساء أمس الاثنين أن جدول اعمال الجلسة العامة خارقة للعادة يتضمن الاطلاع على الوضعية المالية للجمعية والتي تسلمتها الهيئة الوقتية من الهيئة المديرة السابقة بعد عمليات التدقيق المجراة بواسطة مراقب الحسابات الذي تم تعيينه في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2017، عرض الهيكلة الجديدة والسياسة العامة للجمعية في الفترات القادمة، التصويت على القانون الأساسي الجديد للجمعية، التصويت حول موعد الجلسة العامة الانتخابية.
وتذكر الهيئة التسييرية أن الجلسة العامة الخارقة للعادة لا يمكن أن تنعقد إلا بحضور ثلثي المنخرطين الذين لهم حق التصويت و في صورة عدم توفر النصاب فإنه تتم الدعوة لجلسة ثانية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الأولى و تكون صحيحة مهما كان عدد الحضور.
اعلن بلاغ للهيئة التسييرية للنادي الإفريقي أن تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة سيكون يوم 20 فيفري 2018 بنزل القولدين توليب بقمرت.
وأوضح البلاغ الذي صدر مساء أمس الاثنين أن جدول اعمال الجلسة العامة خارقة للعادة يتضمن الاطلاع على الوضعية المالية للجمعية والتي تسلمتها الهيئة الوقتية من الهيئة المديرة السابقة بعد عمليات التدقيق المجراة بواسطة مراقب الحسابات الذي تم تعيينه في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2017، عرض الهيكلة الجديدة والسياسة العامة للجمعية في الفترات القادمة، التصويت على القانون الأساسي الجديد للجمعية، التصويت حول موعد الجلسة العامة الانتخابية.
وتذكر الهيئة التسييرية أن الجلسة العامة الخارقة للعادة لا يمكن أن تنعقد إلا بحضور ثلثي المنخرطين الذين لهم حق التصويت و في صورة عدم توفر النصاب فإنه تتم الدعوة لجلسة ثانية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الأولى و تكون صحيحة مهما كان عدد الحضور.
-
09:13بدء توزيع ماء الشراب تدريجيا بطبلبة وبقالطة
06 فيفري 2018
-
09:07هيئة النادي الافريقي تحدد تاريخ انعقاد الجلسة العامة خارقة للعادة
06 فيفري 2018
-
09:00صحيفة: تشيلسي يمنح كونتي فرصة أخيرة
06 فيفري 2018
-
08:30طقس اليوم: امطار متفرقة متوقعة على كامل انحاء البلاد
06 فيفري 2018
-
08:00حريق معهد 25 جويلية بتالة: اصابة عدد من التلاميذ 4 منهم في حالة حرجة
06 فيفري 2018
-
01:03صوت مارتن لوثر كينغ على إعلان شاحنة.. يثير الغضب
06 فيفري 2018
-
00:13فيديو... حريق في مبيت معهد ثانوي بتالة يتسبب في اجلاء التلاميذ
06 فيفري 2018
-
23:55تأجيل اضراب أعوان النقل
05 فيفري 2018
-
23:32البئر الاحمر: سيارة تهريب تتسبب في حالة من الفوضى
05 فيفري 2018
-
23:20وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
05 فيفري 2018
-
23:08المشتبه به في هجمات باريس يرفض التعاون مع المحكمة
05 فيفري 2018
-
23:03عدد التونسيين الذين يشتغلون عن طريق التعاون الفني مقدر ب 14 ألفا
05 فيفري 2018
-
22:39حمة الهمامي: "عوائق سياسية تعطّل الوصول إلى حقيقة اغتيال بلعيد"
05 فيفري 2018
-
22:32بالفيديو - شيرين عبد الوهّاب تتلقى عرض زواج
05 فيفري 2018
-
-
21:39الجهيناوي: 2018 ستكون سنة هامة جدا بالنسبة للشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي
05 فيفري 2018
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-