هيئة النادي الافريقي تحدد تاريخ انعقاد الجلسة العامة خارقة للعادة

اعلن بلاغ للهيئة التسييرية للنادي الإفريقي أن تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة سيكون يوم 20 فيفري 2018 بنزل القولدين توليب بقمرت.

وأوضح البلاغ الذي صدر مساء أمس الاثنين أن جدول اعمال الجلسة العامة خارقة للعادة يتضمن الاطلاع على الوضعية المالية للجمعية والتي تسلمتها الهيئة الوقتية من الهيئة المديرة السابقة بعد عمليات التدقيق المجراة بواسطة مراقب الحسابات الذي تم تعيينه في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2017، عرض الهيكلة الجديدة والسياسة العامة للجمعية في الفترات القادمة، التصويت على القانون الأساسي الجديد للجمعية، التصويت حول موعد الجلسة العامة الانتخابية.

وتذكر الهيئة التسييرية أن الجلسة العامة الخارقة للعادة لا يمكن أن تنعقد إلا بحضور ثلثي المنخرطين الذين لهم حق التصويت و في صورة عدم توفر النصاب فإنه تتم الدعوة لجلسة ثانية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الأولى و تكون صحيحة مهما كان عدد الحضور.