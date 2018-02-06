تتويج فيلم «أمواج متلاطمة» في أكبر مهرجان موضة في إيطاليا

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تونس «الشروق»:
حصل فيلم «أمواج متلاطمة» (Vagues Brisées) للمخرج حبيب المستيري مؤخرا على الجائزة السنوية لتظاهرة World Of Fasion في العاصمة الإيطالية روما وذلك للقيمة الفنية والثقافية للفيلم، إضافة الى طرافة تناوله وجمالياته على مستوى الأزياء والديكور والاكسسوارات.
وتعد تظاهرة World Of Fashion التي انتظمت في جانفي الماضي في العاصمة الإيطالية من اشهر التظاهرات الاحتفالية في العالم يتم خلالها سنويا تكريم ابرز الإنجازات الفنية في مجال الموضة والفنون.
وقد حيت اللجنة المنظمة للتظاهرة في دورتها العشرين، إلى جانب تكريم الفيلم، التعاون المشترك بين فريق الفيلم الذي شارك في انجازه عدد من الممثلين والتقنيين الإيطاليين ، اضافة الى الفريق التونسي.
وتم تقديم الجائزة يوم 28 جانفي الماضي بمدينة روما ضمن احتفالية شملت عروضا فنية وعروض موضة بمشاركة شخصيات فنية واعلامية إيطالية. وتسلم الجائزة مخرج الفيلم حبيب المستيري صحبة كل من الممثل احمد الحفيان الذي يقوم بدور البطولة في الفيلم الى جانب الممثلة الايطالية المساهمة في الشريط ايفانا بنتليو وبحضور نائبة السفير التونسي بإيطاليا.
تونس «الشروق»:
حصل فيلم «أمواج متلاطمة» (Vagues Brisées) للمخرج حبيب المستيري مؤخرا على الجائزة السنوية لتظاهرة World Of Fasion في العاصمة الإيطالية روما وذلك للقيمة الفنية والثقافية للفيلم، إضافة الى طرافة تناوله وجمالياته على مستوى الأزياء والديكور والاكسسوارات.
وتعد تظاهرة World Of Fashion التي انتظمت في جانفي الماضي في العاصمة الإيطالية من اشهر التظاهرات الاحتفالية في العالم يتم خلالها سنويا تكريم ابرز الإنجازات الفنية في مجال الموضة والفنون.
وقد حيت اللجنة المنظمة للتظاهرة في دورتها العشرين، إلى جانب تكريم الفيلم، التعاون المشترك بين فريق الفيلم الذي شارك في انجازه عدد من الممثلين والتقنيين الإيطاليين ، اضافة الى الفريق التونسي.
وتم تقديم الجائزة يوم 28 جانفي الماضي بمدينة روما ضمن احتفالية شملت عروضا فنية وعروض موضة بمشاركة شخصيات فنية واعلامية إيطالية. وتسلم الجائزة مخرج الفيلم حبيب المستيري صحبة كل من الممثل احمد الحفيان الذي يقوم بدور البطولة في الفيلم الى جانب الممثلة الايطالية المساهمة في الشريط ايفانا بنتليو وبحضور نائبة السفير التونسي بإيطاليا.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018