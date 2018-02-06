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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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تتويج فيلم «أمواج متلاطمة» في أكبر مهرجان موضة في إيطاليا
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الثقافي
تتويج فيلم «أمواج متلاطمة» في أكبر مهرجان موضة في إيطاليا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

تونس «الشروق»:
حصل فيلم «أمواج متلاطمة» (Vagues Brisées) للمخرج حبيب المستيري مؤخرا على الجائزة السنوية لتظاهرة World Of Fasion في العاصمة الإيطالية روما وذلك للقيمة الفنية والثقافية للفيلم، إضافة الى طرافة تناوله وجمالياته على مستوى الأزياء والديكور والاكسسوارات.
وتعد تظاهرة World Of Fashion التي انتظمت في جانفي الماضي في العاصمة الإيطالية من اشهر التظاهرات الاحتفالية في العالم يتم خلالها سنويا تكريم ابرز الإنجازات الفنية في مجال الموضة والفنون.
وقد حيت اللجنة المنظمة للتظاهرة في دورتها العشرين، إلى جانب تكريم الفيلم، التعاون المشترك بين فريق الفيلم الذي شارك في انجازه عدد من الممثلين والتقنيين الإيطاليين ، اضافة الى الفريق التونسي.
وتم تقديم الجائزة يوم 28 جانفي الماضي بمدينة روما ضمن احتفالية شملت عروضا فنية وعروض موضة بمشاركة شخصيات فنية واعلامية إيطالية. وتسلم الجائزة مخرج الفيلم حبيب المستيري صحبة كل من الممثل احمد الحفيان الذي يقوم بدور البطولة في الفيلم الى جانب الممثلة الايطالية المساهمة في الشريط ايفانا بنتليو وبحضور نائبة السفير التونسي بإيطاليا.

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الثقافي
تتويج فيلم «أمواج متلاطمة» في أكبر مهرجان موضة في إيطاليا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

تونس «الشروق»:
حصل فيلم «أمواج متلاطمة» (Vagues Brisées) للمخرج حبيب المستيري مؤخرا على الجائزة السنوية لتظاهرة World Of Fasion في العاصمة الإيطالية روما وذلك للقيمة الفنية والثقافية للفيلم، إضافة الى طرافة تناوله وجمالياته على مستوى الأزياء والديكور والاكسسوارات.
وتعد تظاهرة World Of Fashion التي انتظمت في جانفي الماضي في العاصمة الإيطالية من اشهر التظاهرات الاحتفالية في العالم يتم خلالها سنويا تكريم ابرز الإنجازات الفنية في مجال الموضة والفنون.
وقد حيت اللجنة المنظمة للتظاهرة في دورتها العشرين، إلى جانب تكريم الفيلم، التعاون المشترك بين فريق الفيلم الذي شارك في انجازه عدد من الممثلين والتقنيين الإيطاليين ، اضافة الى الفريق التونسي.
وتم تقديم الجائزة يوم 28 جانفي الماضي بمدينة روما ضمن احتفالية شملت عروضا فنية وعروض موضة بمشاركة شخصيات فنية واعلامية إيطالية. وتسلم الجائزة مخرج الفيلم حبيب المستيري صحبة كل من الممثل احمد الحفيان الذي يقوم بدور البطولة في الفيلم الى جانب الممثلة الايطالية المساهمة في الشريط ايفانا بنتليو وبحضور نائبة السفير التونسي بإيطاليا.

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