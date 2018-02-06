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مديرة أيام قرطاج الشعرية جميلة الماجري لـ«الشروق»:سنفتتح مدينة الثقافة بـ 40 شاعرا من العالـم
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الثقافي
مديرة أيام قرطاج الشعرية جميلة الماجري لـ«الشروق»:سنفتتح مدينة الثقافة بـ 40 شاعرا من العالـم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

أكثر من أربعين مشاركا من العالم... ندوات فكرية ولقاءات شعرية وورشات تنشيطية... وموسيقى ومسرح وسهرات فنية تتوزّع على امتداد 10 ايام في اطار الدورة الأولى من ايام قرطاج الشعرية.

تونس «الشروق»  
تديرها الشاعرة جميلة الماجري من 21 مارس 2018 الى نهاية الشهر مديرة الدورة تكشف للشروق عن بعض تفاصيل المهرجان.
وتنتظم الدورة الأولى من ايام قرطاج الشعرية والتي تحمل اسم الشاعر الراحل جعفر ماجد في فضاء مدينة الثقافة التي تفتتح رسميا يوم 20 مارس القادم لتنطلق فعاليات المهرجان في اليوم الموالي كما يتزامن المهرجان مع اليوم العالمي للشعر وعن برنامج الدورة اكدت مديرة الدورة ان التظاهرة لن تقدم لقاءات شعرية فحسب بل هناك ايضا الى جانب الشعر ندوات نقدية ومنابر وحوارات حول قضايا الشعر... وورشات تنشيطية للشباب واليافعين و مسابقات للكتابة والحفظ والإلقاء... تضيف جميلة الماجري «كما تقدم الدورة أمسيات شعرية يومية مشتركة بين الضيوف والشعراء التونسيين الى جانب ندوة فكرية حول «الشعر والكونية « يحضرها نقاد من العالم من إيطاليا وتركيا وفرنسا ... كما ستتحف الدورة الأولى من ايام قرطاج الشعرية جمهورها بعدد من المشاركين من شعراء ونقاد ... قرابة الـ40 شاعرا وناقدا من كامل أنحاء العالم من تركيا وإيران وإسبانيا ومن بينهم من الشعراء العرب محمد علي الشمس الدين وحسن طلب وشوقي بزيغ وشريل داغر وحميد سعيد. وعمر عناز من العراق وحسن الزهراني وأشجان هندي ومقرح الشقيقي من السعودية ومها العطوف ويوسف ابو لوز من الاردن وغسان زقطان من فلسطين ومحمد عبد الباري وابتهال تريتر من السودان وشيرين العدوي وحسن طلب وصلاح فضل وهيثم الحاج علي من مصر وطهى عدنان وأكرم عابدين من المغرب...
أما فيما يخص ميزانية الدورة قالت مديرة الدورة انه لا يمكن التصريح بها لأنها بصدد الضبط حسب متطلّبات الاعداد.
وعن جوائز المهرجان كشفت جميلة الماجري انه سيتم اسناد ثلاث جوائز وهي الجائزة الأولى للابداع الشعري وقيمتها 15 ألف دينار ثم جائزة أول كتاب شعري وقيمتها 5 الاف واخيرا جائزة طبع احسن مخطوط .. وحسب هيئة التنظيم فإن باب هذه الجوائز مفتوح لكل كتاب نشر وصدر خلال سنتي 2016 او 2017 عن دار نشر وفق عقد تام الشروط القانونية علما أن المؤلفات المنشورة على الحساب الخاص لا يمكن قبولها لهذه المسابقة كما يشترط فى الاعمال المترشحة ان لا تكون قد فازت سابقا بجوائز تونسية أو أجنبية.
وفي اطار اللامركزية تتوزع انشطة المهرجان على 24 ولاية يتحول اليها الضيوف لإقامة امسيات شعرية مع شعراء الجهة.. من جهة اخرى لن تقتصر ايام قرطاج الشعرية عن اللقاءات الشعرية فحسب بل سيكون هناك حضور لجل الفنون من مسرح وموسيقى كما ستشهد سهرة اختتام المهرجان احتفالية تنته بتوزيع الجوائز.

نجوى الحيدري
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مديرة أيام قرطاج الشعرية جميلة الماجري لـ«الشروق»:سنفتتح مدينة الثقافة بـ 40 شاعرا من العالـم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

أكثر من أربعين مشاركا من العالم... ندوات فكرية ولقاءات شعرية وورشات تنشيطية... وموسيقى ومسرح وسهرات فنية تتوزّع على امتداد 10 ايام في اطار الدورة الأولى من ايام قرطاج الشعرية.

تونس «الشروق»  
تديرها الشاعرة جميلة الماجري من 21 مارس 2018 الى نهاية الشهر مديرة الدورة تكشف للشروق عن بعض تفاصيل المهرجان.
وتنتظم الدورة الأولى من ايام قرطاج الشعرية والتي تحمل اسم الشاعر الراحل جعفر ماجد في فضاء مدينة الثقافة التي تفتتح رسميا يوم 20 مارس القادم لتنطلق فعاليات المهرجان في اليوم الموالي كما يتزامن المهرجان مع اليوم العالمي للشعر وعن برنامج الدورة اكدت مديرة الدورة ان التظاهرة لن تقدم لقاءات شعرية فحسب بل هناك ايضا الى جانب الشعر ندوات نقدية ومنابر وحوارات حول قضايا الشعر... وورشات تنشيطية للشباب واليافعين و مسابقات للكتابة والحفظ والإلقاء... تضيف جميلة الماجري «كما تقدم الدورة أمسيات شعرية يومية مشتركة بين الضيوف والشعراء التونسيين الى جانب ندوة فكرية حول «الشعر والكونية « يحضرها نقاد من العالم من إيطاليا وتركيا وفرنسا ... كما ستتحف الدورة الأولى من ايام قرطاج الشعرية جمهورها بعدد من المشاركين من شعراء ونقاد ... قرابة الـ40 شاعرا وناقدا من كامل أنحاء العالم من تركيا وإيران وإسبانيا ومن بينهم من الشعراء العرب محمد علي الشمس الدين وحسن طلب وشوقي بزيغ وشريل داغر وحميد سعيد. وعمر عناز من العراق وحسن الزهراني وأشجان هندي ومقرح الشقيقي من السعودية ومها العطوف ويوسف ابو لوز من الاردن وغسان زقطان من فلسطين ومحمد عبد الباري وابتهال تريتر من السودان وشيرين العدوي وحسن طلب وصلاح فضل وهيثم الحاج علي من مصر وطهى عدنان وأكرم عابدين من المغرب...
أما فيما يخص ميزانية الدورة قالت مديرة الدورة انه لا يمكن التصريح بها لأنها بصدد الضبط حسب متطلّبات الاعداد.
وعن جوائز المهرجان كشفت جميلة الماجري انه سيتم اسناد ثلاث جوائز وهي الجائزة الأولى للابداع الشعري وقيمتها 15 ألف دينار ثم جائزة أول كتاب شعري وقيمتها 5 الاف واخيرا جائزة طبع احسن مخطوط .. وحسب هيئة التنظيم فإن باب هذه الجوائز مفتوح لكل كتاب نشر وصدر خلال سنتي 2016 او 2017 عن دار نشر وفق عقد تام الشروط القانونية علما أن المؤلفات المنشورة على الحساب الخاص لا يمكن قبولها لهذه المسابقة كما يشترط فى الاعمال المترشحة ان لا تكون قد فازت سابقا بجوائز تونسية أو أجنبية.
وفي اطار اللامركزية تتوزع انشطة المهرجان على 24 ولاية يتحول اليها الضيوف لإقامة امسيات شعرية مع شعراء الجهة.. من جهة اخرى لن تقتصر ايام قرطاج الشعرية عن اللقاءات الشعرية فحسب بل سيكون هناك حضور لجل الفنون من مسرح وموسيقى كما ستشهد سهرة اختتام المهرجان احتفالية تنته بتوزيع الجوائز.

نجوى الحيدري
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
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