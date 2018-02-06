عروض اليوم

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20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
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18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
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18:25زلزال قوي يضرب تايوان
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18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
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الثلاثاء 06 فيفري 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – 14:15 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Jumanji».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «Jumanji».
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم «Insidious».
18:30 – عرض فيلم «Jumanji».
21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».
17:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
19:30 – عرض فيلم «Taste of cement» لزياد كلثوم.
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Insidious».
21:15 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض فيلم «3 Billboards».
21:15 – عرض فيلم «The Greatest Showman».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
15:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Jumanji».
الثلاثاء 06 فيفري 2018
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – 16:00 – 17:30 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – 14:15 – 21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Jumanji».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – 17:45 – 21:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
12:30 – عرض فيلم «Jumanji».
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة المونديال بتونس:
11:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
14:15 – 16:00 – 19:15 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
* قاعة سينما البرناص بتونس:
13:00 – 16:30 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
14:30 – 18:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم «Insidious».
18:30 – عرض فيلم «Jumanji».
21:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
* قاعة سينما الـ»ABC» بتونس:
12:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:15 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
* فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – عرض فيلم «تحقيق في الجنة».
17:30 – عرض فيلم «شرش» لوليد مطار.
19:30 – عرض فيلم «Taste of cement» لزياد كلثوم.
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
16:30 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Insidious».
21:15 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
* قاعة سينما الأقورا بالمرسى:
19:00 – عرض فيلم «3 Billboards».
21:15 – عرض فيلم «The Greatest Showman».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم «بنزين» لسارة العبيدي.
15:00 – عرض فيلم «شيطان القايلة» لمعز كمون.
17:00 – عرض فيلم «الجايدة» لسلمى بكار.
19:00 – عرض فيلم «Jumanji».
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018