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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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صوت الشــــــــــارع:كيف نعالج ملفات الفساد في شركة فسفاط قفصة ؟
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شروق الجهات
صوت الشــــــــــارع:كيف نعالج ملفات الفساد في شركة فسفاط قفصة ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

علي كريمي ( ناشط جمعياتي-المظيلة )
ملف الفساد في شركة الفسفاط متأرجح بين الوقائع والمبالغات في خطاب الباحثين عن الحقيقة والمدخل الضروري للتعاطي مع هذا الموضوع يتمثل في توفير المعلومة الصحيحة للمواطن وهو ما يتطلب انتهاج الشركة لسياسة اتصالية ناجعة وتقديم فكرة دقيقة حول نشاطاتها ومداخيلها ونفقاتها وهذا يدعوها الى بعث موقع واب للغرض.

رياض بدري (قفصة) :
ما نسمعه عن الفساد بشركة الفسفاط اكثر مما نراه ونلمسه حقيقة وهو ما يدعو أجهزة الرقابة الرسمية وخاصة دائرة المحاسبات وهيئة مكافحة الفساد الى المعالجة الناجعة لهذا الملف الذي كثر حوله الحديث منذ سنوات ودعت جهات حكومية الى التدقيق فيه لكن دون أن نرى أثرا لذلك على أرض الواقع .

الهاشمي مناصري (رئيس جمعية مراحل) :
معالجة موضوع الفساد في قطاع الفسفاط مسألة على غاية من الدقة وهي تتطلب النفاذ الى المعلومة الصحيحة والقيام بعمل استقصائي كبير وذلك بالتوازي مع ضغط ضروري من المجتمع المدني والاعلام في اتجاه تحرك الهياكل ذات العلاقة مثل هيئة مكافحة الفساد وتفعيل قرارات دائرة المحاسبات.

توفيق عين (المنسق الجهوي للتحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم ) :
المطلوب أولا إعادة النظر في التسيير الاداري للشركة والتخلي عن تعيين الرئيس المدير العام من قبل السلطة وربط مهامه ببرنامج عمل هذا بالاضافة الى توضيح العلاقة بين شركة الفسفاط والسكك الحديدية بعيدا عن لوبيات الفساد.

اعداد : سالم بن فقيرة
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شروق الجهات
صوت الشــــــــــارع:كيف نعالج ملفات الفساد في شركة فسفاط قفصة ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

علي كريمي ( ناشط جمعياتي-المظيلة )
ملف الفساد في شركة الفسفاط متأرجح بين الوقائع والمبالغات في خطاب الباحثين عن الحقيقة والمدخل الضروري للتعاطي مع هذا الموضوع يتمثل في توفير المعلومة الصحيحة للمواطن وهو ما يتطلب انتهاج الشركة لسياسة اتصالية ناجعة وتقديم فكرة دقيقة حول نشاطاتها ومداخيلها ونفقاتها وهذا يدعوها الى بعث موقع واب للغرض.

رياض بدري (قفصة) :
ما نسمعه عن الفساد بشركة الفسفاط اكثر مما نراه ونلمسه حقيقة وهو ما يدعو أجهزة الرقابة الرسمية وخاصة دائرة المحاسبات وهيئة مكافحة الفساد الى المعالجة الناجعة لهذا الملف الذي كثر حوله الحديث منذ سنوات ودعت جهات حكومية الى التدقيق فيه لكن دون أن نرى أثرا لذلك على أرض الواقع .

الهاشمي مناصري (رئيس جمعية مراحل) :
معالجة موضوع الفساد في قطاع الفسفاط مسألة على غاية من الدقة وهي تتطلب النفاذ الى المعلومة الصحيحة والقيام بعمل استقصائي كبير وذلك بالتوازي مع ضغط ضروري من المجتمع المدني والاعلام في اتجاه تحرك الهياكل ذات العلاقة مثل هيئة مكافحة الفساد وتفعيل قرارات دائرة المحاسبات.

توفيق عين (المنسق الجهوي للتحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم ) :
المطلوب أولا إعادة النظر في التسيير الاداري للشركة والتخلي عن تعيين الرئيس المدير العام من قبل السلطة وربط مهامه ببرنامج عمل هذا بالاضافة الى توضيح العلاقة بين شركة الفسفاط والسكك الحديدية بعيدا عن لوبيات الفساد.

اعداد : سالم بن فقيرة
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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