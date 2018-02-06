صوت الشــــــــــارع:كيف نعالج ملفات الفساد في شركة فسفاط قفصة ؟

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علي كريمي ( ناشط جمعياتي-المظيلة )
ملف الفساد في شركة الفسفاط متأرجح بين الوقائع والمبالغات في خطاب الباحثين عن الحقيقة والمدخل الضروري للتعاطي مع هذا الموضوع يتمثل في توفير المعلومة الصحيحة للمواطن وهو ما يتطلب انتهاج الشركة لسياسة اتصالية ناجعة وتقديم فكرة دقيقة حول نشاطاتها ومداخيلها ونفقاتها وهذا يدعوها الى بعث موقع واب للغرض.
رياض بدري (قفصة) :
ما نسمعه عن الفساد بشركة الفسفاط اكثر مما نراه ونلمسه حقيقة وهو ما يدعو أجهزة الرقابة الرسمية وخاصة دائرة المحاسبات وهيئة مكافحة الفساد الى المعالجة الناجعة لهذا الملف الذي كثر حوله الحديث منذ سنوات ودعت جهات حكومية الى التدقيق فيه لكن دون أن نرى أثرا لذلك على أرض الواقع .
الهاشمي مناصري (رئيس جمعية مراحل) :
معالجة موضوع الفساد في قطاع الفسفاط مسألة على غاية من الدقة وهي تتطلب النفاذ الى المعلومة الصحيحة والقيام بعمل استقصائي كبير وذلك بالتوازي مع ضغط ضروري من المجتمع المدني والاعلام في اتجاه تحرك الهياكل ذات العلاقة مثل هيئة مكافحة الفساد وتفعيل قرارات دائرة المحاسبات.
توفيق عين (المنسق الجهوي للتحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم ) :
المطلوب أولا إعادة النظر في التسيير الاداري للشركة والتخلي عن تعيين الرئيس المدير العام من قبل السلطة وربط مهامه ببرنامج عمل هذا بالاضافة الى توضيح العلاقة بين شركة الفسفاط والسكك الحديدية بعيدا عن لوبيات الفساد.
علي كريمي ( ناشط جمعياتي-المظيلة )
ملف الفساد في شركة الفسفاط متأرجح بين الوقائع والمبالغات في خطاب الباحثين عن الحقيقة والمدخل الضروري للتعاطي مع هذا الموضوع يتمثل في توفير المعلومة الصحيحة للمواطن وهو ما يتطلب انتهاج الشركة لسياسة اتصالية ناجعة وتقديم فكرة دقيقة حول نشاطاتها ومداخيلها ونفقاتها وهذا يدعوها الى بعث موقع واب للغرض.
رياض بدري (قفصة) :
ما نسمعه عن الفساد بشركة الفسفاط اكثر مما نراه ونلمسه حقيقة وهو ما يدعو أجهزة الرقابة الرسمية وخاصة دائرة المحاسبات وهيئة مكافحة الفساد الى المعالجة الناجعة لهذا الملف الذي كثر حوله الحديث منذ سنوات ودعت جهات حكومية الى التدقيق فيه لكن دون أن نرى أثرا لذلك على أرض الواقع .
الهاشمي مناصري (رئيس جمعية مراحل) :
معالجة موضوع الفساد في قطاع الفسفاط مسألة على غاية من الدقة وهي تتطلب النفاذ الى المعلومة الصحيحة والقيام بعمل استقصائي كبير وذلك بالتوازي مع ضغط ضروري من المجتمع المدني والاعلام في اتجاه تحرك الهياكل ذات العلاقة مثل هيئة مكافحة الفساد وتفعيل قرارات دائرة المحاسبات.
توفيق عين (المنسق الجهوي للتحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم ) :
المطلوب أولا إعادة النظر في التسيير الاداري للشركة والتخلي عن تعيين الرئيس المدير العام من قبل السلطة وربط مهامه ببرنامج عمل هذا بالاضافة الى توضيح العلاقة بين شركة الفسفاط والسكك الحديدية بعيدا عن لوبيات الفساد.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018