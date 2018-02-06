لوبيات «تتحكّم» في الانتدابات:رشاوى وصفقات في شركة الفسفاط

ما فتئ الحديث عن ملفات الفساد واللوبيات التي ترتع في شركة فسفاط قفصة يتواصل وبوتيرة حادة في أحيان كثيرة وخاصة في سنوات ما بعد الثورة.

مكتب قفصة ـ الشروق:

هذا الحديث تردد كثيرا على ألسنة رموز السياسة بالجهة كما كان ولا يزال محور اهتمام لدى عدد من نشطاء المجتمع المدني المهتمين بالمجال التنموي الجهوي وبأنشطة شركة فسفاط قفصة خصوصا. وقد كانت مداخلة نور الدين الطبوبي الامين العام لاتحاد الشغل في مؤتمر الاتحاد الجهوي بقفصة منذ أيام لافتة للانتباه في هذا الموضوع اذ أثار مجددا موضوع الفساد واللوبيات في هذه الشركة التي تمثل شريانا أساسيا للتنمية الجهوية بقفصة وللاقتصاد الوطني عامة. هذا الحديث الذي لم يفصله الأمين العام لاتحاد الشغل يجد تفصيلا له في مواقف ووجهات نظر عديد الفاعلين في المجال السياسي والنقابي والجمعياتي بجهة قفصة.

النائب عدنان الحاجي أعاد هذا الموضوع الى مربعه الاول مؤكدا أن مسألة الفساد في شركة فسفاط قفصة تم تناولها مع حكومة الحبيب الصيد حيث وقع تكليف كمال الجندوبي بمتابعة ملف شركة الفسفاط وشركات البيئة والاتجاه نحو التدقيق فيه بالاعتماد على مكتب مختص من خارج تونس وقد تم التنصيص على أمر المتابعة والتدقيق ضمن القرارات والاجراءات الوزارية التي تم اتخاذها لفائدة جهة قفصة على إثر المجلس الوزاري المنعقد في 15 ماي 2015 الا أن لا شيء من ذلك تم الى يوم الناس هذا حسب الحاجي الذي اضاف ان هناك شبهات فساد كبيرة مالية وإدارية تنخر شركة فسفاط قفصة في كل المجالات سواء ما تعلق بالشراءات أو الصفقات أو التدخلات الاجتماعية او المناظرات ونقل الفسفاط في حين يواصل الجميع المكوث في موقع المتفرج كما أن الفساد مستشر حسب الحاجي في الشركات المتفرعة عن شركة فسفاط قفصة وهي شركات البيئة والغراسة وشركة نقل المواد المنجمية وأضاف الحاجي أن كاتب الدولة للمناجم والرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة أصبحا يتبادلان التهم في ملف الفساد المتعلق بالشركة مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد. وأكد الحاجي أن المناظرة لانتداب 1700 عون تنفيذ تعلقت بها شبهات فساد كبيرة متسائلا عن سبب صمت الجهات الحكومية على هذا الموضوع ! وانتهى الحاجي الى الاشارة الى أن هناك حديث عن رشاوى بمئات الملايين تعلقت بالمناظرة وقد تكون استفادت منها جهات نافذة في السلطة. الحاجي لاحظ أنه لا يمتلك وثائق في ملفات الفساد لكنه أكد أنه قدم عديد المعطيات ذات العلاقة للجهات المسؤولة وطنيا في أكثر من مناسبة. ومن النقاط التي ركز عليها الحاجي في هذه الملفات واقع شركات البيئة التي اعتبر عدم تفعيلها شكلا من أشكال الفساد متطرقا في هذا الصدد الى برامج تكوينية وهمية لاطاراتها استنزفت حسب تصريحه ما لا يقل عن 3.6 مليون دينار من المال العمومي ناهيك عن تسجيل اختلاسات في ميزانيات التصرف والقيام بشراءات تجهيزات وأشجار للغراسة بفواتير مدلسة وتطرق النائب الحاجي الى موضوع نقل الفسفاط معتبرا أن الاستغناء عن السكك الحديدية والاعتماد على الشاحنات واحد من ملفات الفساد الذي ينخر كيان الشركة وجعل شركة السكك الحديدية التونسية تعيش وضعا صعبا للغاية بحكم خسارتها لمجال مهم من مجالات عملها الذي استحوذت عليه بعض اللوبيات حتى أصبحت مضطرة الى الاعتماد على الاقتراض لتوفير أجور أعوانها. ودعا الحاجي حكومة الشاهد الى الانطلاق الجدي في تفعيل عمليات التدقيق والمحاسبة في شركة فسفاط قفصة وتحميل كل المتجاوزين والفاسدين مسؤولياتهم.

السيد مبروك فطيمة كاتب عام الفرع الجامعي للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تحدث عن ملف نقل الفسفاط مشيرا الى ان السكك هي المحتكر الاول لعملية نقل الفسفاط وقد كانت حققت نقل ما لا يقل عن 8.5 مليون طن سنة 2010 مشيرا الى ان الحديث عن عدم قدرة السكك الحديدية على نقل ما تبرمجه شركة الفسفاط من كميات لا أساس له من الصحة معتبرا ذلك مداخل لولوج "اللوبيات" والاستحواذ على قطاع نقل الفسفاط بواسطة الشاحنات معتبرا أن نقل طن الفسفاط كان في حدود 5 دنانير بواسطة الأرتال فيما يفوق 20 دينار اذا تم بواسطة الشاحنات. علما وأن المفاوضات انتهت الى الترفيع في سعر نقل طن الفسفاط الى ما يفوق 10 دنانير بواسطة الارتال. وشدد السيد فطيمة على ان السكك الحديدية اذا توفرت لها امكانات تجديد اسطولها فانها قادرة على الاستجابة لكل طلبات شركة الفسفاط. وفي رده على الاشكاليات المتعلقة بغلق السكة في أكثر من مكان مما يعطل نقل الفسفاط ويفسح المجال للشاحنات أشار السيد مبروك فطيمة الى أنه على الدولة أن تضطلع بدورها في تأمين السكة وايجاد حلول للاشكاليات المطروحة في بعض الجهات والتي عطلت نقل الفسفاط والمسافرين وفتحت الابواب على مصاريعها للتأويلات التي تربط قطع السكة بتزايد الاعتماد على النقل بواسطة الشاحنات. و للاشارة فان عديد النقابيين والعاملين في قطاع الفسفاط رفضوا التحدث في هذا الموضوع الذي مازال يمثل محور اهتمام شرائح مجتمعية واسعة بولاية قفصة عموما وبمنطقة الحوض المنجمي خصوصا وبعضهم اكتفى بتمكيننا من بعض المعلومات مع رفض الادلاء بهوياتهم ومن المسائل التي تطرقوا لها الانتدابات التي اصبحت تثقل كاهل الشركة من ذلك ان مواقع عمل تتطلب 5 أو 6 اعوان تجد بها اكثر من 20 عونا وفي اغلبهم لا اختصاص لهم هذا بالاضافة الى السرقات المتواصلة لتجهيزات الشركة من مخازنها وسرقة كميات هامة من المحروقات والحديد والمطاط دون رقابة او ردع كما تحدث البعض عن كراءات لفضاءات باثمان مرتفعة سواء بالنسبة الى شركة فسفاط قفصة والشركات المتفرعة لها أو بالنسبة الى المجمع الكيميائي التونسي هذا بالاضافة الى الغيابات عن العمل في الادارات ومواقع الانتاج حتى اصبح اداء الواجب حالة استثنائية.

أرقام

ودلالات

1700 عون تنفيذ تم انتدابهم بطرق مشبوهة

20د تكلفة نقل الشحنة الواحدة من الفسفاط عبر الشاحنات

3 مليارات تم صرفها على برامج تكوين وهمية في شركات البيئة







عادل عكرمي