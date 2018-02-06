بنزرت: وزير الفلاحة لـ«الشروق»:نسعى لإدراج معتمدية غار الملح ضمن المناطق الرطبة

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احتضن أحد الفضاءات السياحية بولاية بنزرت أمس الاثنين فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة.
وفي تصريحه لـ"الشروق" «أكد سمير الطيب وزير الفلاحة ان في تونس هناك 40 منطقة رطبة.. نعمل على ادراج منطقة غار الملح ضمن المناطق الرطبة. تونس تعيش على تغيرات مناخية كبيرة. تعد من أهم المكاسب هي دور فعاليات المجتمع المدني وتفعيل دور المواطن للمحافظة على المناطق ومن بينها إشكل وغار الملح.. هناك مشروع جديد بصدد الاعداد يتعلق بتطوير الصيد التقليدي في غار الملح نحو النهوض بقطاع الصيد البحري بهذه المعتمدية».
وعن مسألة الزيادة في اسعار مياه الشرب اوضح «مسألة الزيادة في سعر الماء ليست مطروحة حاليا.. والنقص في السدود بمعدل 350 مليون متر مكعب».
احتضن أحد الفضاءات السياحية بولاية بنزرت أمس الاثنين فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة.
وفي تصريحه لـ"الشروق" «أكد سمير الطيب وزير الفلاحة ان في تونس هناك 40 منطقة رطبة.. نعمل على ادراج منطقة غار الملح ضمن المناطق الرطبة. تونس تعيش على تغيرات مناخية كبيرة. تعد من أهم المكاسب هي دور فعاليات المجتمع المدني وتفعيل دور المواطن للمحافظة على المناطق ومن بينها إشكل وغار الملح.. هناك مشروع جديد بصدد الاعداد يتعلق بتطوير الصيد التقليدي في غار الملح نحو النهوض بقطاع الصيد البحري بهذه المعتمدية».
وعن مسألة الزيادة في اسعار مياه الشرب اوضح «مسألة الزيادة في سعر الماء ليست مطروحة حاليا.. والنقص في السدود بمعدل 350 مليون متر مكعب».
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018