بنزرت: وزير الفلاحة لـ«الشروق»:نسعى لإدراج معتمدية غار الملح ضمن المناطق الرطبة

احتضن أحد الفضاءات السياحية بولاية بنزرت أمس الاثنين فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة.

وفي تصريحه لـ"الشروق" «أكد سمير الطيب وزير الفلاحة ان في تونس هناك 40 منطقة رطبة.. نعمل على ادراج منطقة غار الملح ضمن المناطق الرطبة. تونس تعيش على تغيرات مناخية كبيرة. تعد من أهم المكاسب هي دور فعاليات المجتمع المدني وتفعيل دور المواطن للمحافظة على المناطق ومن بينها إشكل وغار الملح.. هناك مشروع جديد بصدد الاعداد يتعلق بتطوير الصيد التقليدي في غار الملح نحو النهوض بقطاع الصيد البحري بهذه المعتمدية».

وعن مسألة الزيادة في اسعار مياه الشرب اوضح «مسألة الزيادة في سعر الماء ليست مطروحة حاليا.. والنقص في السدود بمعدل 350 مليون متر مكعب».

إيمان عبد الستار