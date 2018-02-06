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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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جندوبة:خلال وقفة احتجاجية:الفلاّحون يرفضون نتائج المؤتمر الأخير
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شروق الجهات
جندوبة:خلال وقفة احتجاجية:الفلاّحون يرفضون نتائج المؤتمر الأخير
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

جندوبة - الشروق : 

نفذ صباح أمس عدد من فلاحي جندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ثم خرجوا في مسيرة جابت شارع بورقيبة وتوقفت أمام مقر الولاية للمطالبة بإعادة انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة معتبرين أن المكتب المنبثق عن مؤتمر طبرقة المنعقد يوم 23 جانفي 2018 تشوبه خروقات وتم فيه اقصاء منخرطي معتمديات طبرقة وجندوبة الشمالية والجنوبية وبوسالم.
كما وجه عدد من فلاحي ولاية جندوبة رسالة الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وأخرى مماثلة الى كل من وزير الفلاحة ووزير الداخلية ووالي جندوبة وكافة المديرين الجهويين بولاية جندوبة، تضمنت إعلاما بالطعن في نتائج الانتخابات المنبثقة عن المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري المنعقد بمدينة طبرقة.

عبدالكريم السلطاني
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شروق الجهات
جندوبة:خلال وقفة احتجاجية:الفلاّحون يرفضون نتائج المؤتمر الأخير
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

جندوبة - الشروق : 

نفذ صباح أمس عدد من فلاحي جندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ثم خرجوا في مسيرة جابت شارع بورقيبة وتوقفت أمام مقر الولاية للمطالبة بإعادة انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة معتبرين أن المكتب المنبثق عن مؤتمر طبرقة المنعقد يوم 23 جانفي 2018 تشوبه خروقات وتم فيه اقصاء منخرطي معتمديات طبرقة وجندوبة الشمالية والجنوبية وبوسالم.
كما وجه عدد من فلاحي ولاية جندوبة رسالة الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وأخرى مماثلة الى كل من وزير الفلاحة ووزير الداخلية ووالي جندوبة وكافة المديرين الجهويين بولاية جندوبة، تضمنت إعلاما بالطعن في نتائج الانتخابات المنبثقة عن المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري المنعقد بمدينة طبرقة.

عبدالكريم السلطاني
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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