نابــــــــــــل:الشّبكة الجمعياتيّة بالحمّامات تعمل بصفة غير قانونيّة

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مكتب نابل ـ الشّروق:
بعثت الشّبكة الجمعياتيّة بالحمّامات ببادرة من جمعيّة التّربية البيئيّة منذ سنة 2014 وذلك في إطار مشروع برنامج تعاونها عبر الآليّة الأوروبيّة للجوار والشّراكة الذّي يهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين في المجال البيئي ودعم أسس الحوكمة الرّشيدة .وكانت "الشّروق" قد تابعت ونشرت مقالا حول تأسيس الشّبكة الجمعياتيّة التّي شهدت انضمام 25 جمعيّة أمضت على ميثاقها كما تلقّت دعما بـ55 ألف أورو لتهيئة دار الجمعيات "الطيّب العزّابي" الذّي خلّف جدلا كبيرا دفع النّيابة الخصوصيّة برئاسة رؤوف جبنون إلى عدم الموافقة على المشروع ممّا جعل هذا الإعتماد الهامّ يتحوّل لتهيئة المقرّ المكترى لجمعيّة التّربية البيئيّة , وبعد فشل إنجاز دار الجمعيات لم تر بدورها الشّبكة الجمعياتيّة النّور وبقيت بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف تعمل بطريقة غير قانونيّة وخارج إطار الفصل 27 من المرسوم عدد88 لسنة2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات والذّي ورد فيه أنّه يرسل من يمثّل الشّبكة إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمّن بيان التأسيس والنّظام الأساسي للشّبكة ونسخة من الإعلان بتكوين الجمعيات المؤسّسة للشّبكة وهذا ما لم يقع العمل به ؟ وعلى هذا الأساس بقي عمل الشّبكة وجلّ الجمعيات المكوّنة لها ضعيفا ومنعدما بالنّسّبة لأغلبها واقتصر على إمضاء العرائض وبعض الوقفات الإحتجاجية على غرار "سيّب الياسمينة" والوقفة المدعّمة لمعز المرابط المدير السّابق للمركز الثّقافي الدّولي بالحمّامات.
كما أفادنا مصدر مسؤول بالبلديّة أنّ السّلط المحلّية رحّبت بفكرة بعث الشّبكة بعد عقد اجتماع مع المعتمد ورئيس النيابة الخصوصيّة السّابق حسام بن الصغيّر وتمّ الإتّفاق على عقد اجتماعات دوريّة لم يقع الإلتزام بها... ليغيب العمل الميداني الفعلي وتغيب الإنتخابات والجلسات العامّة لأغلب مكوّنات المجتمع المدني التّي تعتبر الإطار الأمثل للتدرّب على الدّيمقراطيّة والتّداول على المسؤوليّة.
مكتب نابل ـ الشّروق:
بعثت الشّبكة الجمعياتيّة بالحمّامات ببادرة من جمعيّة التّربية البيئيّة منذ سنة 2014 وذلك في إطار مشروع برنامج تعاونها عبر الآليّة الأوروبيّة للجوار والشّراكة الذّي يهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين في المجال البيئي ودعم أسس الحوكمة الرّشيدة .وكانت "الشّروق" قد تابعت ونشرت مقالا حول تأسيس الشّبكة الجمعياتيّة التّي شهدت انضمام 25 جمعيّة أمضت على ميثاقها كما تلقّت دعما بـ55 ألف أورو لتهيئة دار الجمعيات "الطيّب العزّابي" الذّي خلّف جدلا كبيرا دفع النّيابة الخصوصيّة برئاسة رؤوف جبنون إلى عدم الموافقة على المشروع ممّا جعل هذا الإعتماد الهامّ يتحوّل لتهيئة المقرّ المكترى لجمعيّة التّربية البيئيّة , وبعد فشل إنجاز دار الجمعيات لم تر بدورها الشّبكة الجمعياتيّة النّور وبقيت بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف تعمل بطريقة غير قانونيّة وخارج إطار الفصل 27 من المرسوم عدد88 لسنة2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات والذّي ورد فيه أنّه يرسل من يمثّل الشّبكة إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمّن بيان التأسيس والنّظام الأساسي للشّبكة ونسخة من الإعلان بتكوين الجمعيات المؤسّسة للشّبكة وهذا ما لم يقع العمل به ؟ وعلى هذا الأساس بقي عمل الشّبكة وجلّ الجمعيات المكوّنة لها ضعيفا ومنعدما بالنّسّبة لأغلبها واقتصر على إمضاء العرائض وبعض الوقفات الإحتجاجية على غرار "سيّب الياسمينة" والوقفة المدعّمة لمعز المرابط المدير السّابق للمركز الثّقافي الدّولي بالحمّامات.
كما أفادنا مصدر مسؤول بالبلديّة أنّ السّلط المحلّية رحّبت بفكرة بعث الشّبكة بعد عقد اجتماع مع المعتمد ورئيس النيابة الخصوصيّة السّابق حسام بن الصغيّر وتمّ الإتّفاق على عقد اجتماعات دوريّة لم يقع الإلتزام بها... ليغيب العمل الميداني الفعلي وتغيب الإنتخابات والجلسات العامّة لأغلب مكوّنات المجتمع المدني التّي تعتبر الإطار الأمثل للتدرّب على الدّيمقراطيّة والتّداول على المسؤوليّة.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018