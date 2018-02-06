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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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نابــــــــــــل:الشّبكة الجمعياتيّة بالحمّامات تعمل بصفة غير قانونيّة
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شروق الجهات
نابــــــــــــل:الشّبكة الجمعياتيّة بالحمّامات تعمل بصفة غير قانونيّة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

مكتب نابل ـ الشّروق:
بعثت الشّبكة الجمعياتيّة بالحمّامات ببادرة من جمعيّة التّربية البيئيّة منذ سنة 2014 وذلك في إطار مشروع برنامج تعاونها عبر الآليّة الأوروبيّة للجوار والشّراكة الذّي يهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين في المجال البيئي ودعم أسس الحوكمة الرّشيدة .وكانت "الشّروق" قد تابعت ونشرت مقالا حول تأسيس الشّبكة الجمعياتيّة التّي شهدت انضمام 25 جمعيّة أمضت على ميثاقها كما تلقّت دعما بـ55 ألف أورو لتهيئة دار الجمعيات "الطيّب العزّابي" الذّي خلّف جدلا كبيرا دفع النّيابة الخصوصيّة برئاسة رؤوف جبنون إلى عدم الموافقة على المشروع ممّا جعل هذا الإعتماد الهامّ يتحوّل لتهيئة المقرّ المكترى لجمعيّة التّربية البيئيّة , وبعد فشل إنجاز دار الجمعيات لم تر بدورها الشّبكة الجمعياتيّة النّور وبقيت بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف تعمل بطريقة غير قانونيّة وخارج إطار الفصل 27 من المرسوم عدد88 لسنة2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات والذّي ورد فيه أنّه يرسل من يمثّل الشّبكة إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمّن بيان التأسيس والنّظام الأساسي للشّبكة ونسخة من الإعلان بتكوين الجمعيات المؤسّسة للشّبكة وهذا ما لم يقع العمل به ؟ وعلى هذا الأساس بقي عمل الشّبكة وجلّ الجمعيات المكوّنة لها ضعيفا ومنعدما بالنّسّبة لأغلبها واقتصر على إمضاء العرائض وبعض الوقفات الإحتجاجية على غرار "سيّب الياسمينة" والوقفة المدعّمة لمعز المرابط المدير السّابق للمركز الثّقافي الدّولي بالحمّامات.
كما أفادنا مصدر مسؤول بالبلديّة أنّ السّلط المحلّية رحّبت بفكرة بعث الشّبكة بعد عقد اجتماع مع المعتمد ورئيس النيابة الخصوصيّة السّابق حسام بن الصغيّر وتمّ الإتّفاق على عقد اجتماعات دوريّة لم يقع الإلتزام بها... ليغيب العمل الميداني الفعلي وتغيب الإنتخابات والجلسات العامّة لأغلب مكوّنات المجتمع المدني التّي تعتبر الإطار الأمثل للتدرّب على الدّيمقراطيّة والتّداول على المسؤوليّة.

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شروق الجهات
نابــــــــــــل:الشّبكة الجمعياتيّة بالحمّامات تعمل بصفة غير قانونيّة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

مكتب نابل ـ الشّروق:
بعثت الشّبكة الجمعياتيّة بالحمّامات ببادرة من جمعيّة التّربية البيئيّة منذ سنة 2014 وذلك في إطار مشروع برنامج تعاونها عبر الآليّة الأوروبيّة للجوار والشّراكة الذّي يهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين في المجال البيئي ودعم أسس الحوكمة الرّشيدة .وكانت "الشّروق" قد تابعت ونشرت مقالا حول تأسيس الشّبكة الجمعياتيّة التّي شهدت انضمام 25 جمعيّة أمضت على ميثاقها كما تلقّت دعما بـ55 ألف أورو لتهيئة دار الجمعيات "الطيّب العزّابي" الذّي خلّف جدلا كبيرا دفع النّيابة الخصوصيّة برئاسة رؤوف جبنون إلى عدم الموافقة على المشروع ممّا جعل هذا الإعتماد الهامّ يتحوّل لتهيئة المقرّ المكترى لجمعيّة التّربية البيئيّة , وبعد فشل إنجاز دار الجمعيات لم تر بدورها الشّبكة الجمعياتيّة النّور وبقيت بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف تعمل بطريقة غير قانونيّة وخارج إطار الفصل 27 من المرسوم عدد88 لسنة2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات والذّي ورد فيه أنّه يرسل من يمثّل الشّبكة إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمّن بيان التأسيس والنّظام الأساسي للشّبكة ونسخة من الإعلان بتكوين الجمعيات المؤسّسة للشّبكة وهذا ما لم يقع العمل به ؟ وعلى هذا الأساس بقي عمل الشّبكة وجلّ الجمعيات المكوّنة لها ضعيفا ومنعدما بالنّسّبة لأغلبها واقتصر على إمضاء العرائض وبعض الوقفات الإحتجاجية على غرار "سيّب الياسمينة" والوقفة المدعّمة لمعز المرابط المدير السّابق للمركز الثّقافي الدّولي بالحمّامات.
كما أفادنا مصدر مسؤول بالبلديّة أنّ السّلط المحلّية رحّبت بفكرة بعث الشّبكة بعد عقد اجتماع مع المعتمد ورئيس النيابة الخصوصيّة السّابق حسام بن الصغيّر وتمّ الإتّفاق على عقد اجتماعات دوريّة لم يقع الإلتزام بها... ليغيب العمل الميداني الفعلي وتغيب الإنتخابات والجلسات العامّة لأغلب مكوّنات المجتمع المدني التّي تعتبر الإطار الأمثل للتدرّب على الدّيمقراطيّة والتّداول على المسؤوليّة.

منذر عزّوز
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