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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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صفاقس:لقاء إقليمي مفتوح لإنجاح الانتخابات البلدية
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شروق الجهات
صفاقس:لقاء إقليمي مفتوح لإنجاح الانتخابات البلدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

نظمت الادارة الفرعية صفاقس1 التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس الاثنين لقاء جهويا مفتوحا مع الأحزاب والمترشحين للانتخابات البلدية 2018 والمجتمع المدني ووسائل الاعلام حول «شروط وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية 2018».

الشروق - مكتب صفاقس:
هذا اللقاء الجهوي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الهيئة وينطلق في البداية بولايات صفاقس وقابس ومدنين وسيليه لقاء ثان يوم الاربعاء بتوزر والقيروان ثم يوم السبت المقبل بالمنستير.
أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقة للانتخابات بين "للشروق" ان شروط قبول القائمات صعبة وفيها تدقيق كبير لذلك نعمل على اعطاء الجمعيات وممثلي الأحزاب والإعلام فرصة لمساعدتنا على انجاح العرس الانتخابي عبر تقديم النصائح ولعل اهم نصيحة يمكن تقديمها هي ضرورة ان تكون القائمات جاهزة في الاجال المناسبة أي خلال ايام 15 و16 و17 فيفري الحالي على أقصى تقدير لترك فرصة أمامها لإمكانية التدارك اذا احتوت خطأ ما او واجهت بعض الصعوبات او كانت بعض وثائقها ناقصة بما يمكننا من تكريس العمل الديمقراطي وانجاحه باعتبار ان نجاح العرس الانتخابي رهين التعددية فليس الهدف مشاركة حزبين او ثلاثة فقط وإنما الهدف الأساسي في المشاركة الواسعة للأحزاب ليجد المواطن بدائل متنوعة يختار من بينها المشروع الذي يتماشى وتوجهاته من اجل انجاح هذه التجربة الانتخابية في الحكم المحلي الذي سيغير ولا شك المشهد البلدي من نظافة وخدمات وغيرها". ويواصل عضو الهيئة العليا المستقة للانتخابات حديثه مؤكدا ان "مسقطات القائمات هي الاخطاء التي لا يمكن معالجتها لذلك ستركز الهيئة على الاخطاء التي لا يمكن تلافيها واصلاحها اما ما عدا ذلك من النقائص فيمكن تداركها عبر الاتصال بالإدارات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليتم قبول اكبر عدد ممكن من القائمات قبولا نهائيا فهدف الهيئة الاساسي هو تنوع القائمات لنفسح المجال للمواطن ليحسن الاختيار من ناحية وللتخفيف من حدة العزوف عن الانتخابات من ناحية اخرى وأملنا ان نتجاوز عتبة الاقبال على انتخابات 2014".

نبيل العمامي
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شروق الجهات
صفاقس:لقاء إقليمي مفتوح لإنجاح الانتخابات البلدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

نظمت الادارة الفرعية صفاقس1 التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس الاثنين لقاء جهويا مفتوحا مع الأحزاب والمترشحين للانتخابات البلدية 2018 والمجتمع المدني ووسائل الاعلام حول «شروط وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية 2018».

الشروق - مكتب صفاقس:
هذا اللقاء الجهوي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الهيئة وينطلق في البداية بولايات صفاقس وقابس ومدنين وسيليه لقاء ثان يوم الاربعاء بتوزر والقيروان ثم يوم السبت المقبل بالمنستير.
أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقة للانتخابات بين "للشروق" ان شروط قبول القائمات صعبة وفيها تدقيق كبير لذلك نعمل على اعطاء الجمعيات وممثلي الأحزاب والإعلام فرصة لمساعدتنا على انجاح العرس الانتخابي عبر تقديم النصائح ولعل اهم نصيحة يمكن تقديمها هي ضرورة ان تكون القائمات جاهزة في الاجال المناسبة أي خلال ايام 15 و16 و17 فيفري الحالي على أقصى تقدير لترك فرصة أمامها لإمكانية التدارك اذا احتوت خطأ ما او واجهت بعض الصعوبات او كانت بعض وثائقها ناقصة بما يمكننا من تكريس العمل الديمقراطي وانجاحه باعتبار ان نجاح العرس الانتخابي رهين التعددية فليس الهدف مشاركة حزبين او ثلاثة فقط وإنما الهدف الأساسي في المشاركة الواسعة للأحزاب ليجد المواطن بدائل متنوعة يختار من بينها المشروع الذي يتماشى وتوجهاته من اجل انجاح هذه التجربة الانتخابية في الحكم المحلي الذي سيغير ولا شك المشهد البلدي من نظافة وخدمات وغيرها". ويواصل عضو الهيئة العليا المستقة للانتخابات حديثه مؤكدا ان "مسقطات القائمات هي الاخطاء التي لا يمكن معالجتها لذلك ستركز الهيئة على الاخطاء التي لا يمكن تلافيها واصلاحها اما ما عدا ذلك من النقائص فيمكن تداركها عبر الاتصال بالإدارات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليتم قبول اكبر عدد ممكن من القائمات قبولا نهائيا فهدف الهيئة الاساسي هو تنوع القائمات لنفسح المجال للمواطن ليحسن الاختيار من ناحية وللتخفيف من حدة العزوف عن الانتخابات من ناحية اخرى وأملنا ان نتجاوز عتبة الاقبال على انتخابات 2014".

نبيل العمامي
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06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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