صفاقس:لقاء إقليمي مفتوح لإنجاح الانتخابات البلدية

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نظمت الادارة الفرعية صفاقس1 التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس الاثنين لقاء جهويا مفتوحا مع الأحزاب والمترشحين للانتخابات البلدية 2018 والمجتمع المدني ووسائل الاعلام حول «شروط وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية 2018».
الشروق - مكتب صفاقس:
هذا اللقاء الجهوي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الهيئة وينطلق في البداية بولايات صفاقس وقابس ومدنين وسيليه لقاء ثان يوم الاربعاء بتوزر والقيروان ثم يوم السبت المقبل بالمنستير.
أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقة للانتخابات بين "للشروق" ان شروط قبول القائمات صعبة وفيها تدقيق كبير لذلك نعمل على اعطاء الجمعيات وممثلي الأحزاب والإعلام فرصة لمساعدتنا على انجاح العرس الانتخابي عبر تقديم النصائح ولعل اهم نصيحة يمكن تقديمها هي ضرورة ان تكون القائمات جاهزة في الاجال المناسبة أي خلال ايام 15 و16 و17 فيفري الحالي على أقصى تقدير لترك فرصة أمامها لإمكانية التدارك اذا احتوت خطأ ما او واجهت بعض الصعوبات او كانت بعض وثائقها ناقصة بما يمكننا من تكريس العمل الديمقراطي وانجاحه باعتبار ان نجاح العرس الانتخابي رهين التعددية فليس الهدف مشاركة حزبين او ثلاثة فقط وإنما الهدف الأساسي في المشاركة الواسعة للأحزاب ليجد المواطن بدائل متنوعة يختار من بينها المشروع الذي يتماشى وتوجهاته من اجل انجاح هذه التجربة الانتخابية في الحكم المحلي الذي سيغير ولا شك المشهد البلدي من نظافة وخدمات وغيرها". ويواصل عضو الهيئة العليا المستقة للانتخابات حديثه مؤكدا ان "مسقطات القائمات هي الاخطاء التي لا يمكن معالجتها لذلك ستركز الهيئة على الاخطاء التي لا يمكن تلافيها واصلاحها اما ما عدا ذلك من النقائص فيمكن تداركها عبر الاتصال بالإدارات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليتم قبول اكبر عدد ممكن من القائمات قبولا نهائيا فهدف الهيئة الاساسي هو تنوع القائمات لنفسح المجال للمواطن ليحسن الاختيار من ناحية وللتخفيف من حدة العزوف عن الانتخابات من ناحية اخرى وأملنا ان نتجاوز عتبة الاقبال على انتخابات 2014".
نظمت الادارة الفرعية صفاقس1 التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس الاثنين لقاء جهويا مفتوحا مع الأحزاب والمترشحين للانتخابات البلدية 2018 والمجتمع المدني ووسائل الاعلام حول «شروط وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية 2018».
الشروق - مكتب صفاقس:
هذا اللقاء الجهوي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الهيئة وينطلق في البداية بولايات صفاقس وقابس ومدنين وسيليه لقاء ثان يوم الاربعاء بتوزر والقيروان ثم يوم السبت المقبل بالمنستير.
أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقة للانتخابات بين "للشروق" ان شروط قبول القائمات صعبة وفيها تدقيق كبير لذلك نعمل على اعطاء الجمعيات وممثلي الأحزاب والإعلام فرصة لمساعدتنا على انجاح العرس الانتخابي عبر تقديم النصائح ولعل اهم نصيحة يمكن تقديمها هي ضرورة ان تكون القائمات جاهزة في الاجال المناسبة أي خلال ايام 15 و16 و17 فيفري الحالي على أقصى تقدير لترك فرصة أمامها لإمكانية التدارك اذا احتوت خطأ ما او واجهت بعض الصعوبات او كانت بعض وثائقها ناقصة بما يمكننا من تكريس العمل الديمقراطي وانجاحه باعتبار ان نجاح العرس الانتخابي رهين التعددية فليس الهدف مشاركة حزبين او ثلاثة فقط وإنما الهدف الأساسي في المشاركة الواسعة للأحزاب ليجد المواطن بدائل متنوعة يختار من بينها المشروع الذي يتماشى وتوجهاته من اجل انجاح هذه التجربة الانتخابية في الحكم المحلي الذي سيغير ولا شك المشهد البلدي من نظافة وخدمات وغيرها". ويواصل عضو الهيئة العليا المستقة للانتخابات حديثه مؤكدا ان "مسقطات القائمات هي الاخطاء التي لا يمكن معالجتها لذلك ستركز الهيئة على الاخطاء التي لا يمكن تلافيها واصلاحها اما ما عدا ذلك من النقائص فيمكن تداركها عبر الاتصال بالإدارات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليتم قبول اكبر عدد ممكن من القائمات قبولا نهائيا فهدف الهيئة الاساسي هو تنوع القائمات لنفسح المجال للمواطن ليحسن الاختيار من ناحية وللتخفيف من حدة العزوف عن الانتخابات من ناحية اخرى وأملنا ان نتجاوز عتبة الاقبال على انتخابات 2014".
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018