صحيفة: تشيلسي يمنح كونتي فرصة أخيرة

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ذكرت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الثلاثاء أن مستقبل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، الإيطالي أنطونيو كونتي، أصبح معلقاً بخيط رفيع، بعد هزيمة فريقه الثقيلة أمس الإثنين 1-4 أمام مضيفه واتفورد.
وقالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إن خسارة تشيلسي لمباراة أمس، التي اعترف كونتي بأن أداء لاعبيه فيها كان مرتعشاً، لأنهم افتقروا للشخصية القوية، جاءت بعد هزيمة ثقيلة أخرى للفريق أمام بورنموث 0-3 الأسبوع الماضي.
وصرح المدرب الإيطالي مؤخراً أنه لا يلقى الدعم المناسب من إدارة ناديه، سواء فيما يتعلق بالعمل الذي يقوم به، أو للاعبين الذين كان يرغب في ضمهم طوال فترة ولايته.
وترى الصحيفة البريطانية أنه إذا كانت إدارة نادي تشيلسي مترددة بعض الشيء في قرار إقالة كونتي من منصبه، فإن خسارة جديدة في الجولة المقبلة للدوري الإنجليزي أمام ويست بروميتش الإثنين المقبل قد تطيح بالمدرب الإيطالي خارج أسوار تشيلسي.
ذكرت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الثلاثاء أن مستقبل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، الإيطالي أنطونيو كونتي، أصبح معلقاً بخيط رفيع، بعد هزيمة فريقه الثقيلة أمس الإثنين 1-4 أمام مضيفه واتفورد.
وقالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إن خسارة تشيلسي لمباراة أمس، التي اعترف كونتي بأن أداء لاعبيه فيها كان مرتعشاً، لأنهم افتقروا للشخصية القوية، جاءت بعد هزيمة ثقيلة أخرى للفريق أمام بورنموث 0-3 الأسبوع الماضي.
وصرح المدرب الإيطالي مؤخراً أنه لا يلقى الدعم المناسب من إدارة ناديه، سواء فيما يتعلق بالعمل الذي يقوم به، أو للاعبين الذين كان يرغب في ضمهم طوال فترة ولايته.
وترى الصحيفة البريطانية أنه إذا كانت إدارة نادي تشيلسي مترددة بعض الشيء في قرار إقالة كونتي من منصبه، فإن خسارة جديدة في الجولة المقبلة للدوري الإنجليزي أمام ويست بروميتش الإثنين المقبل قد تطيح بالمدرب الإيطالي خارج أسوار تشيلسي.
-
09:13بدء توزيع ماء الشراب تدريجيا بطبلبة وبقالطة
06 فيفري 2018
-
09:07هيئة النادي الافريقي تحدد تاريخ انعقاد الجلسة العامة خارقة للعادة
06 فيفري 2018
-
09:00صحيفة: تشيلسي يمنح كونتي فرصة أخيرة
06 فيفري 2018
-
08:30طقس اليوم: امطار متفرقة متوقعة على كامل انحاء البلاد
06 فيفري 2018
-
08:00حريق معهد 25 جويلية بتالة: اصابة عدد من التلاميذ 4 منهم في حالة حرجة
06 فيفري 2018
-
01:03صوت مارتن لوثر كينغ على إعلان شاحنة.. يثير الغضب
06 فيفري 2018
-
00:13فيديو... حريق في مبيت معهد ثانوي بتالة يتسبب في اجلاء التلاميذ
06 فيفري 2018
-
23:55تأجيل اضراب أعوان النقل
05 فيفري 2018
-
23:32البئر الاحمر: سيارة تهريب تتسبب في حالة من الفوضى
05 فيفري 2018
-
23:20وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
05 فيفري 2018
-
23:08المشتبه به في هجمات باريس يرفض التعاون مع المحكمة
05 فيفري 2018
-
23:03عدد التونسيين الذين يشتغلون عن طريق التعاون الفني مقدر ب 14 ألفا
05 فيفري 2018
-
22:39حمة الهمامي: "عوائق سياسية تعطّل الوصول إلى حقيقة اغتيال بلعيد"
05 فيفري 2018
-
22:32بالفيديو - شيرين عبد الوهّاب تتلقى عرض زواج
05 فيفري 2018
-
-
21:39الجهيناوي: 2018 ستكون سنة هامة جدا بالنسبة للشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي
05 فيفري 2018
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-