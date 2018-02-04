صحيفة: تشيلسي يمنح كونتي فرصة أخيرة

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الثلاثاء أن مستقبل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، الإيطالي أنطونيو كونتي، أصبح معلقاً بخيط رفيع، بعد هزيمة فريقه الثقيلة أمس الإثنين 1-4 أمام مضيفه واتفورد.

وقالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إن خسارة تشيلسي لمباراة أمس، التي اعترف كونتي بأن أداء لاعبيه فيها كان مرتعشاً، لأنهم افتقروا للشخصية القوية، جاءت بعد هزيمة ثقيلة أخرى للفريق أمام بورنموث 0-3 الأسبوع الماضي.

وصرح المدرب الإيطالي مؤخراً أنه لا يلقى الدعم المناسب من إدارة ناديه، سواء فيما يتعلق بالعمل الذي يقوم به، أو للاعبين الذين كان يرغب في ضمهم طوال فترة ولايته.

وترى الصحيفة البريطانية أنه إذا كانت إدارة نادي تشيلسي مترددة بعض الشيء في قرار إقالة كونتي من منصبه، فإن خسارة جديدة في الجولة المقبلة للدوري الإنجليزي أمام ويست بروميتش الإثنين المقبل قد تطيح بالمدرب الإيطالي خارج أسوار تشيلسي.