أخبار سريعة

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قفصة
وقفات احتجاجية للأسرة التربوية
مكتب قفصة (الشروق)
تعطّلت الدروس صباح الأمس بالمدرسة الابتدائية التوفيق بالمظيلة اذ نفذ الاطار التربوي إضرابا بساعتين على خلفية الاعتداء على المدرسة من خلال تعرضها للخلع من قبل مجهولين والعبث بمحتويات بعض القاعات. كما شهدت مدرسة حي القوافل بمدينة قفصة وقفة احتجاجية للمعلمين بسبب تعرض المدرسة ليلة البارحة لعملية خلع لثلاث قاعات واتلاف بعض الاغراض والتجهيزات الخاصة بالمربين وقد ندد المعلمون بتكرار هذه الاعتداءات على المؤسسات التربوية مطالبين الوزارة بالتدخل من أجل توفير الحماية اللازمة للمؤسسات التربوية.
عبد الملك زعلاني
القيروان
رحلات جديدة
(الشروق) ـ مكتب القيروان
أكّد كمال الفجاري رئيس مصلحة استغلال بشركة الجهوية للنقل بالقيروان ان الشركة فتحت بحثا في الحادثة لتحديد المسؤوليات كما انطلقت الشركة اليوم في سفرات جديدة وأضاف أن بوحجلة بها حركية كبيرة في المحطة ومبدئيا تمت إضافة سفرة العاشرة صباحا ذهابا والرابعة والسادسة مساء إيابا في انتظار تركيز محطة جديدة بمدخل بوحجلة والتفكير جديا في تركيز رحلات مسترسلة.
أيمن محرزي
قفصة
أصحاب الشهائد الجامعية بالمظيلة يحتجّون
مكتب قفصة (الشروق)
نفذ صباح أمس أصحاب الشهائد العليا وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية رافعين عديد الشعارات التي تطالب الحكومة بتوفير مواطن شغل لهم ودفع عجلة التنمية بالمنطقة.
وقد أكّد أنيس عمائدية أحد المحتجين أن التحركات الاجتماعية متواصلة وأنهم كأصحاب شهائد عليا يطالبون بأولوية أبناء مدينة المظيلة في التشغيل صلب الشركات المنتصبة بالمنطقة والتسريع بالإعلان عن مناظرات شركة نقل المواد المنجمية والمجمع الكيمياوي التونسي وشركة البيئة والغراسات والترفيع في نصيب المظيلة في هذه المناظرات.
عبد الملك زعلاني
قفصة
وقفات احتجاجية للأسرة التربوية
مكتب قفصة (الشروق)
تعطّلت الدروس صباح الأمس بالمدرسة الابتدائية التوفيق بالمظيلة اذ نفذ الاطار التربوي إضرابا بساعتين على خلفية الاعتداء على المدرسة من خلال تعرضها للخلع من قبل مجهولين والعبث بمحتويات بعض القاعات. كما شهدت مدرسة حي القوافل بمدينة قفصة وقفة احتجاجية للمعلمين بسبب تعرض المدرسة ليلة البارحة لعملية خلع لثلاث قاعات واتلاف بعض الاغراض والتجهيزات الخاصة بالمربين وقد ندد المعلمون بتكرار هذه الاعتداءات على المؤسسات التربوية مطالبين الوزارة بالتدخل من أجل توفير الحماية اللازمة للمؤسسات التربوية.
عبد الملك زعلاني
القيروان
رحلات جديدة
(الشروق) ـ مكتب القيروان
أكّد كمال الفجاري رئيس مصلحة استغلال بشركة الجهوية للنقل بالقيروان ان الشركة فتحت بحثا في الحادثة لتحديد المسؤوليات كما انطلقت الشركة اليوم في سفرات جديدة وأضاف أن بوحجلة بها حركية كبيرة في المحطة ومبدئيا تمت إضافة سفرة العاشرة صباحا ذهابا والرابعة والسادسة مساء إيابا في انتظار تركيز محطة جديدة بمدخل بوحجلة والتفكير جديا في تركيز رحلات مسترسلة.
أيمن محرزي
قفصة
أصحاب الشهائد الجامعية بالمظيلة يحتجّون
مكتب قفصة (الشروق)
نفذ صباح أمس أصحاب الشهائد العليا وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية رافعين عديد الشعارات التي تطالب الحكومة بتوفير مواطن شغل لهم ودفع عجلة التنمية بالمنطقة.
وقد أكّد أنيس عمائدية أحد المحتجين أن التحركات الاجتماعية متواصلة وأنهم كأصحاب شهائد عليا يطالبون بأولوية أبناء مدينة المظيلة في التشغيل صلب الشركات المنتصبة بالمنطقة والتسريع بالإعلان عن مناظرات شركة نقل المواد المنجمية والمجمع الكيمياوي التونسي وشركة البيئة والغراسات والترفيع في نصيب المظيلة في هذه المناظرات.
عبد الملك زعلاني
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018