أخبار سريعة

قفصة

وقفات احتجاجية للأسرة التربوية

مكتب قفصة (الشروق)

تعطّلت الدروس صباح الأمس بالمدرسة الابتدائية التوفيق بالمظيلة اذ نفذ الاطار التربوي إضرابا بساعتين على خلفية الاعتداء على المدرسة من خلال تعرضها للخلع من قبل مجهولين والعبث بمحتويات بعض القاعات. كما شهدت مدرسة حي القوافل بمدينة قفصة وقفة احتجاجية للمعلمين بسبب تعرض المدرسة ليلة البارحة لعملية خلع لثلاث قاعات واتلاف بعض الاغراض والتجهيزات الخاصة بالمربين وقد ندد المعلمون بتكرار هذه الاعتداءات على المؤسسات التربوية مطالبين الوزارة بالتدخل من أجل توفير الحماية اللازمة للمؤسسات التربوية.

عبد الملك زعلاني

القيروان

رحلات جديدة

(الشروق) ـ مكتب القيروان

أكّد كمال الفجاري رئيس مصلحة استغلال بشركة الجهوية للنقل بالقيروان ان الشركة فتحت بحثا في الحادثة لتحديد المسؤوليات كما انطلقت الشركة اليوم في سفرات جديدة وأضاف أن بوحجلة بها حركية كبيرة في المحطة ومبدئيا تمت إضافة سفرة العاشرة صباحا ذهابا والرابعة والسادسة مساء إيابا في انتظار تركيز محطة جديدة بمدخل بوحجلة والتفكير جديا في تركيز رحلات مسترسلة.

أيمن محرزي

قفصة

أصحاب الشهائد الجامعية بالمظيلة يحتجّون

مكتب قفصة (الشروق)

نفذ صباح أمس أصحاب الشهائد العليا وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية رافعين عديد الشعارات التي تطالب الحكومة بتوفير مواطن شغل لهم ودفع عجلة التنمية بالمنطقة.

وقد أكّد أنيس عمائدية أحد المحتجين أن التحركات الاجتماعية متواصلة وأنهم كأصحاب شهائد عليا يطالبون بأولوية أبناء مدينة المظيلة في التشغيل صلب الشركات المنتصبة بالمنطقة والتسريع بالإعلان عن مناظرات شركة نقل المواد المنجمية والمجمع الكيمياوي التونسي وشركة البيئة والغراسات والترفيع في نصيب المظيلة في هذه المناظرات.

عبد الملك زعلاني