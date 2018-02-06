سيدي علي بن عون :دخول عدد من معتصمي «ضاع العمر» في إضراب جوع

دخلت مجموعة من معتصمي «ضاع العمر» بمقر معتمدية سيدي علي بن عون في إضراب جوع بحضور عدد من أوليائهم .

منسق الاعتصام جعفر عوني أفاد بأنه ومجموعة من المعطلين عن العمل المعتصمين أكثر من ستة أشهر بمقر المعتمدية دخلوا في إضراب جوع كنتيجة حتمية لتجاهل السلط لمطالبهم الشرعية المتمثلة في التشغيل وتنديدا بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة وعدم اكتراثها بهمومهم وآلامهم .

وأضاف أنهم سيواصلون النضال. وسيدخلون قريبا في إضراب جوع وحشي إذا واصلت السلط في تعنتها واعتمادها سياسة المماطلة.

ومن جانبه ساند الكاتب العام المحلي لاتحاد الشغل بسيدي علي بن عون الطاهر العوني معتصمي «ضاع العمر». ودعا السلط الى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول لتجنب الأسوإ.ونبه الى أن الاتحاد المحلي الذي علق الإضراب العام سابقا سيجد نفسه مضطرا الى الدعوة اليه اذا لم تحل مشكلة المضربين عن الطعام من مجموعة "ضاع العمر" الذين نقل منهم اثنان لتردي حالتهما الصحية الى مصحة خاصة بقفصة خاصة أنهم يعانون من أمراض مزمنة.





زهيرالمليكي