سيدي علي بن عون :دخول عدد من معتصمي «ضاع العمر» في إضراب جوع

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دخلت مجموعة من معتصمي «ضاع العمر» بمقر معتمدية سيدي علي بن عون في إضراب جوع بحضور عدد من أوليائهم .
منسق الاعتصام جعفر عوني أفاد بأنه ومجموعة من المعطلين عن العمل المعتصمين أكثر من ستة أشهر بمقر المعتمدية دخلوا في إضراب جوع كنتيجة حتمية لتجاهل السلط لمطالبهم الشرعية المتمثلة في التشغيل وتنديدا بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة وعدم اكتراثها بهمومهم وآلامهم .
وأضاف أنهم سيواصلون النضال. وسيدخلون قريبا في إضراب جوع وحشي إذا واصلت السلط في تعنتها واعتمادها سياسة المماطلة.
ومن جانبه ساند الكاتب العام المحلي لاتحاد الشغل بسيدي علي بن عون الطاهر العوني معتصمي «ضاع العمر». ودعا السلط الى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول لتجنب الأسوإ.ونبه الى أن الاتحاد المحلي الذي علق الإضراب العام سابقا سيجد نفسه مضطرا الى الدعوة اليه اذا لم تحل مشكلة المضربين عن الطعام من مجموعة "ضاع العمر" الذين نقل منهم اثنان لتردي حالتهما الصحية الى مصحة خاصة بقفصة خاصة أنهم يعانون من أمراض مزمنة.
دخلت مجموعة من معتصمي «ضاع العمر» بمقر معتمدية سيدي علي بن عون في إضراب جوع بحضور عدد من أوليائهم .
منسق الاعتصام جعفر عوني أفاد بأنه ومجموعة من المعطلين عن العمل المعتصمين أكثر من ستة أشهر بمقر المعتمدية دخلوا في إضراب جوع كنتيجة حتمية لتجاهل السلط لمطالبهم الشرعية المتمثلة في التشغيل وتنديدا بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة وعدم اكتراثها بهمومهم وآلامهم .
وأضاف أنهم سيواصلون النضال. وسيدخلون قريبا في إضراب جوع وحشي إذا واصلت السلط في تعنتها واعتمادها سياسة المماطلة.
ومن جانبه ساند الكاتب العام المحلي لاتحاد الشغل بسيدي علي بن عون الطاهر العوني معتصمي «ضاع العمر». ودعا السلط الى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول لتجنب الأسوإ.ونبه الى أن الاتحاد المحلي الذي علق الإضراب العام سابقا سيجد نفسه مضطرا الى الدعوة اليه اذا لم تحل مشكلة المضربين عن الطعام من مجموعة "ضاع العمر" الذين نقل منهم اثنان لتردي حالتهما الصحية الى مصحة خاصة بقفصة خاصة أنهم يعانون من أمراض مزمنة.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018