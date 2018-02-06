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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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سيدي بوزيد:تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية "أولاد الفالح"
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شروق الجهات
سيدي بوزيد:تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية "أولاد الفالح"
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

تعطلت أمس الدروس بالمدرسة الابتدائية أولاد الفالح من معتمدية الرقاب بعد أن قام الأولياء بمنع منظوريهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة احتجاجا على تردي المسلك الفلاحي.

هذا ونفذ الأولياء وقفة احتجاجية للمطالبة بتعبيد المسلك الفلاحي الذي يربط منطقتهم بمنطقة الرضاع وفك عزلتها.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تعبيد المسلك الفلاحي الرابط بين سوق الرضاع ومدرسة أولاد الفالح بمسافة 3،5 كلم بقيمة 533 ألف دينار برمج على حساب المجلس الجهوي للتنمية وقد تم تعيين المقاول منذ مدة طويلة إلا أن الأشغال لم تنطلق الى حدود هذه الفترة.
وطالب المحتجون من السلط المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقاول.

قيس عماري
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شروق الجهات
سيدي بوزيد:تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية "أولاد الفالح"
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

تعطلت أمس الدروس بالمدرسة الابتدائية أولاد الفالح من معتمدية الرقاب بعد أن قام الأولياء بمنع منظوريهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة احتجاجا على تردي المسلك الفلاحي.

هذا ونفذ الأولياء وقفة احتجاجية للمطالبة بتعبيد المسلك الفلاحي الذي يربط منطقتهم بمنطقة الرضاع وفك عزلتها.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تعبيد المسلك الفلاحي الرابط بين سوق الرضاع ومدرسة أولاد الفالح بمسافة 3،5 كلم بقيمة 533 ألف دينار برمج على حساب المجلس الجهوي للتنمية وقد تم تعيين المقاول منذ مدة طويلة إلا أن الأشغال لم تنطلق الى حدود هذه الفترة.
وطالب المحتجون من السلط المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقاول.

قيس عماري
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06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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أخبار الطلبة .. طالبتان في مسابقة الإبداع والابتكار
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تستعد طالبتان بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة للمشاركة في مسابقة «HULT PRIZE « التي ينظمها ينظمها رئيس...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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