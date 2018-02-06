سيدي بوزيد:تعطل الدروس بالمدرسة الابتدائية "أولاد الفالح"

تعطلت أمس الدروس بالمدرسة الابتدائية أولاد الفالح من معتمدية الرقاب بعد أن قام الأولياء بمنع منظوريهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة احتجاجا على تردي المسلك الفلاحي.

هذا ونفذ الأولياء وقفة احتجاجية للمطالبة بتعبيد المسلك الفلاحي الذي يربط منطقتهم بمنطقة الرضاع وفك عزلتها.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تعبيد المسلك الفلاحي الرابط بين سوق الرضاع ومدرسة أولاد الفالح بمسافة 3،5 كلم بقيمة 533 ألف دينار برمج على حساب المجلس الجهوي للتنمية وقد تم تعيين المقاول منذ مدة طويلة إلا أن الأشغال لم تنطلق الى حدود هذه الفترة.

وطالب المحتجون من السلط المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقاول.





قيس عماري