جندوبة:«الشروق» في منزل «الضاوية» التي لقيت حتفها تحت الصخرة:لوعة وحسرة... وهذه رسالة عائلة الضحية

منطقة «أولاد خميسة» المتاخمة للحدود الجزائرية والتابعة لمعتمدية عين دراهم والتي شهدت مؤخرا هلاك المرأة المسماة "الضاوية" البالغة من العمر 40 سنة متأثرة بجروحها بعد سقوط صخرة كبيرة فوقها عندما كانت تجمع الرمل من مقطع الحجارة.

منطقة أولاد خميسة معزولة والأهالي يستغيثون

أوضاع صعبة... شبــــاب ضائـــع والمنطقـــة تغــــرق في الظـــــــلام

عين دراهم «الشروق»:

الضحية تركت 5 أبناء أصغرهم له من العمر 11 سنة. وحول هذا الموضوع يقول زوجها فتحي خميسي البالغ من العمر 48 سنة الذي تنقلنا إليه خصيصا إلى مقر سكناه إنهم يعيشون حياة من الفقر والتهميش وأوضاعا اجتماعية هشة. وتزداد قسوة الحياة في هذه الربوع مع حلول فصل الشتاء والثلوج. إذ أن معظم السكان إن لم نقل جلهم يتخبطون في الفقر ويعيشون واقعا اجتماعيا أليما. وهذا ما أجبره على ترك أفراد أسرته هنا بهذه المنطقة تحت رعاية زوجته والذهاب الى تونس العاصمة للبحث عن عمل في حضائر البناء لتوفير المال وإرساله الى زوجته حتى تتمكن من توفير أبسط الضروريات الى فلذات أكباده. لكن تلك هي مشيئة الله. توفيت زوجتي بطريقة تدمي القلوب وتدمي العيون. وهي تجاهد في سبيل لقمة العيش. ويختم زوج المرحومة كلامه معنا بتوجيه نداء إلى السلط المحلية والجهوية وعلى رأسها السيد محمد صديق بوعون والي جندوبة لتمكينه من شغل قار فقط حتى يضمن به مستقبله ومستقبل أفراد أسرته خاصة أنه لم يعد قادرا على العودة الى تونس العاصمة للعمل هناك. والسبب أن أبناءه أصبحوا اليوم في أشد الحاجة اليه أكثر من أي وقت مضى. وهو بالمناسبة يوجه شكره الى والي الجهة على تكليف السيد معتمد عين دراهم بزيارتنا وتقديم واجب العزاء باسمه إلى جانب بعض المساعدات التي أرسلها الينا. وهي حركة نبيلة أدخلت السكينة في نفوسنا. ولم نكد ننهي حديثنا مع فتحي زوج المرحومة حتى تدخل ابنه هيثم البالغ من العمر12 سنة وهو تلميذ بالسنة السادسة ابتدائي والدموع تنهمر من عينيه بغزارة قائلا « عمى أمي ماتت قدامي وهي تنحي في الرمل مالكريال نحبوكم تعاونوا بابا بخدمة قارة باش معادش يرجع الى تونس وخلينا". فهيثم هذا الطفل الصغير في أشد الحاجة الى رعاية نفسية الآن. فوفاة والدته بتلك الطريقة أمامه من الصعب جدا أن ينساها إن لم يجد الرعاية والإحاطة من طرف الجميع . ومهما كتبنا ومهما عبرنا لن نستطيع وصف حالة هذا الطفل الصغير وما يحس به من آلام بداخله.

العطش صيفا والغرق شتاء..

السكان في منطقة أولاد خميسة لم يستفيدوا شيئا من الثورة. وأوضاعهم هي نفسها سواء قبل 14 جانفي2011 أو بعده. فقد أكد لنا العديد من المواطنين أن المنطقة محرومة من أبسط الضروريات حتى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية تجاهلتهم ولم تهتم بأصوات السكان وإيصالها إلى المسؤولين. فالطرقات كما قال لنا أحد المواطنين هي عبارة عن مسالك ريفية غير معبدة وتتحول إلى "برك" من المياه الوسخة والأوحال خاصة في فصل الشتاء. فيما بين بعض المتساكنين الآخرين أن نزول الأمطار بغزارة يتسبب في منع التلاميذ من الذهاب إلى المدرسة. ويحرم المواطن من قضاء شؤونه.و يضيفون أن المنطقة تفتقر إلى كل مرافق التنمية فلا طرقات ولا إنارة عمومية. ورغم نداءات المتساكنين فإن السلط المحلية والجهوية في العهد السابق لم تحرك ساكنا. وتجاهلت مطالبهم.

الدواء العربي هو الحل..

ونحن نقوم بعملنا الميداني بهذه المنطقة الحدودية الساحرة أكد لنا العديد من الأهالي أن اللجوء إلى الدواء العربي لعدد من المرضى خاصة أن المستشفى المحلي بعين دراهم يبعد عنهم الكثير من الكيلومترات لذا يجبر المرضى في غالب الأحيان على عدم الذهاب إليه لصعوبة العبور من المسالك الريفية والأودية خاصة في فصل الشتاء. وتتسبب هذه الأوضاع في وفاة البعض منهم نتيجة عدم القدرة على الوصول في الوقت المناسب.

منبع الحياة.. حلم الجميع..

بالنسبة إلى الماء الصالح للشرب فهو حلم كل أهالي المنطقة. فهو مفقود تماما والأهالي يجدون صعوبات كبيرة لجلب الماء صيفا وشتاء.

الهجرة نحو المدن الساحلية..

يعيش شباب منطقة أولاد خميسة حالة من الفقر والتهميش والبطالة ويضطر أغلبهم الى الهجرة إلى العاصمة والمدن الساحلية في أغلب الأحيان للبحث عن القوت اليومي وتوفير مصروف الجيب ومساعدة أهاليهم الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية قاسية. فالمنطقة تفتقر إلى مشاريع تنموية صغرى توفر الشغل للشباب. وهناك أكثر من عائلة ترزح تحت خط الفقر.

ويبقى أهالي منطقة «أولاد خميسة» في انتظار لفتة من السلط المعنية حتى يتمكن هؤلاء من فك عزلة ظلوا يعانون منها على مدى عقود من الزمن.





تحقيق: محمد الهادي العبيدي