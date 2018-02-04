طقس اليوم: امطار متفرقة متوقعة على كامل انحاء البلاد

تكون السماء، الثلاثاء، مغشاة بضباب محلي في الصباح يعقبه ظهور سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيّا وتكون مصحوبة بأمطار متفرقة. وتهب الرياح من القطاع الجنوبي قويّة نسبيّا من 30 إلى 45 كلم/س فتدريجيا قوية من 50 إلى 70كلم/س مع دواوير رملية محلية بالجنوب ويكون البحر متموجا فشديد الاضطراب.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة، تصل إلى 21 درجة بأقصى الجنوب وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.

وتغشى السماء، غدا الاربعاء، سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيّا بأقصى الشمال مع نزول امطار محليّا. البحر شديد الاضطراب في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية .

وتهب الرياح من القطاع الغربي قويّة نسبيّا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى 45 كلم/س داخل البلاد.