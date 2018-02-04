طقس اليوم: امطار متفرقة متوقعة على كامل انحاء البلاد

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تكون السماء، الثلاثاء، مغشاة بضباب محلي في الصباح يعقبه ظهور سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيّا وتكون مصحوبة بأمطار متفرقة. وتهب الرياح من القطاع الجنوبي قويّة نسبيّا من 30 إلى 45 كلم/س فتدريجيا قوية من 50 إلى 70كلم/س مع دواوير رملية محلية بالجنوب ويكون البحر متموجا فشديد الاضطراب.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة، تصل إلى 21 درجة بأقصى الجنوب وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.
وتغشى السماء، غدا الاربعاء، سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيّا بأقصى الشمال مع نزول امطار محليّا. البحر شديد الاضطراب في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية .
وتهب الرياح من القطاع الغربي قويّة نسبيّا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى 45 كلم/س داخل البلاد.
تكون السماء، الثلاثاء، مغشاة بضباب محلي في الصباح يعقبه ظهور سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيّا وتكون مصحوبة بأمطار متفرقة. وتهب الرياح من القطاع الجنوبي قويّة نسبيّا من 30 إلى 45 كلم/س فتدريجيا قوية من 50 إلى 70كلم/س مع دواوير رملية محلية بالجنوب ويكون البحر متموجا فشديد الاضطراب.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة، تصل إلى 21 درجة بأقصى الجنوب وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.
وتغشى السماء، غدا الاربعاء، سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيّا بأقصى الشمال مع نزول امطار محليّا. البحر شديد الاضطراب في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية .
وتهب الرياح من القطاع الغربي قويّة نسبيّا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى 45 كلم/س داخل البلاد.
-
09:13بدء توزيع ماء الشراب تدريجيا بطبلبة وبقالطة
06 فيفري 2018
-
09:07هيئة النادي الافريقي تحدد تاريخ انعقاد الجلسة العامة خارقة للعادة
06 فيفري 2018
-
09:00صحيفة: تشيلسي يمنح كونتي فرصة أخيرة
06 فيفري 2018
-
08:30طقس اليوم: امطار متفرقة متوقعة على كامل انحاء البلاد
06 فيفري 2018
-
08:00حريق معهد 25 جويلية بتالة: اصابة عدد من التلاميذ 4 منهم في حالة حرجة
06 فيفري 2018
-
01:03صوت مارتن لوثر كينغ على إعلان شاحنة.. يثير الغضب
06 فيفري 2018
-
00:13فيديو... حريق في مبيت معهد ثانوي بتالة يتسبب في اجلاء التلاميذ
06 فيفري 2018
-
23:55تأجيل اضراب أعوان النقل
05 فيفري 2018
-
23:32البئر الاحمر: سيارة تهريب تتسبب في حالة من الفوضى
05 فيفري 2018
-
23:20وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
05 فيفري 2018
-
23:08المشتبه به في هجمات باريس يرفض التعاون مع المحكمة
05 فيفري 2018
-
23:03عدد التونسيين الذين يشتغلون عن طريق التعاون الفني مقدر ب 14 ألفا
05 فيفري 2018
-
22:39حمة الهمامي: "عوائق سياسية تعطّل الوصول إلى حقيقة اغتيال بلعيد"
05 فيفري 2018
-
22:32بالفيديو - شيرين عبد الوهّاب تتلقى عرض زواج
05 فيفري 2018
-
-
21:39الجهيناوي: 2018 ستكون سنة هامة جدا بالنسبة للشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي
05 فيفري 2018
-
21:27جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018
-
21:15الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018
-
20:58مصر: إخلاء 10 مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب لـ"غاز الكلور"
05 فيفري 2018
-