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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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بعد الاحتجاج على مناظرة الفسفاط:«الفايسبوكيون» يرفضون تعطيل الإنتاج
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الفايس بوك
بعد الاحتجاج على مناظرة الفسفاط:«الفايسبوكيون» يرفضون تعطيل الإنتاج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

أثارت الاحتجاجات التي يقوم بها بعض الأهالي في مدينة قفصة على خلفية نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة الكثير من الاستياء في صفوف مستعملي الفايسبوك والذين أبدوا انزعاجهم من تعطل الانتاج بالجهة وتأثيراته السلبية على الاقتصاد التونسي.
فقد أكّد محسن الصالحي في تدوينة له أن الاحتجاجات غير مبررة خاصة وأن المناظرة أقيمت في ظروف شفافة ونزيهة ونتائجها تتميز بالمصداقية كما أن عدم الارتياح لنتائج المناظرة لا يبرر الاعتصام وإغلاق الطرقات وتعطيل الانتاج.
من جهته أكّد عادل السياري على شبكة التواصل الاجتماعي أن توقف انتاج الفسفاط في قفصة يكبد الدولة خسائر بالمليارات اضافة الى التأثيرات السلبية الأخرى التي تطال مختلف القطاعات الأخرى التي تكون لها علاقة بالفسفاط.
وأظهر الكثير من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الكثير من مشاعر عدم الارتياح من الطريقة التي يتم بها بعض الأهالي الاحتجاج على نتائج مناظرة وفي هذا الاطار دعا محمد الطويري في تدوينة له الى ضرورة العمل على حماية المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة والاحتجاج بطريقة سلمية دون تعطيل لمصالح الدولة فتعطل إنتاج الفسفاط يكبد البلاد خسائر مادية كبيرة ويزيد في تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأبدى غازي الشواشي (ناشط سياسي) في تدوينة له الكثير من الانزعاج مؤكدا أنه مهما كانت الأسباب فان تعطيل الانتاج في هذه الظروف الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد هو جريمة في حق تونس ودليل آخر على ضعف السلطة القائمة في بلادنا.
واعتبرت حليمة الورهاني على شبكة التواصل الاجتماعي أن غياب المصداقية وانعدام الثقة بين التونسيين والمناظرات التي يتم تنظيمها بصفة عامة هي التي تدفع البعض من المحتجين الى قطع الطريق ومنع الانتاج ولكن حسب اعتباري هذا غير مبرر للتصرف بمثل هذا السلوك ومن الضروري الحرص على الاحتجاج بطريقة حضارية دون الاضرار بالأملاك العامة والخاصة.
ويرى البعض الآخر من مستعلي موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الدولة مطالبة بالتواصل مع المحتجين واقناعهم بشفافية النتائج التي أفرزتها مناظرة فسفاط قفصة وأشار العربي الرايس في تدوينة له : «حسب اعتقادي الحكومة والدولة والمجتمع المدني ونواب مجلس الشعب مطالبين بلعب دور توعوي وتحسيسي لهؤلاء الأهالي ومحاولة اقناعهم بشفافية نتائج المناظرة».
وأضاف : «ان تعطل الانتاج والخسائر التي تتكبدها البلاد هو مسؤولية جماعية».

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الفايس بوك
بعد الاحتجاج على مناظرة الفسفاط:«الفايسبوكيون» يرفضون تعطيل الإنتاج
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

أثارت الاحتجاجات التي يقوم بها بعض الأهالي في مدينة قفصة على خلفية نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة الكثير من الاستياء في صفوف مستعملي الفايسبوك والذين أبدوا انزعاجهم من تعطل الانتاج بالجهة وتأثيراته السلبية على الاقتصاد التونسي.
فقد أكّد محسن الصالحي في تدوينة له أن الاحتجاجات غير مبررة خاصة وأن المناظرة أقيمت في ظروف شفافة ونزيهة ونتائجها تتميز بالمصداقية كما أن عدم الارتياح لنتائج المناظرة لا يبرر الاعتصام وإغلاق الطرقات وتعطيل الانتاج.
من جهته أكّد عادل السياري على شبكة التواصل الاجتماعي أن توقف انتاج الفسفاط في قفصة يكبد الدولة خسائر بالمليارات اضافة الى التأثيرات السلبية الأخرى التي تطال مختلف القطاعات الأخرى التي تكون لها علاقة بالفسفاط.
وأظهر الكثير من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الكثير من مشاعر عدم الارتياح من الطريقة التي يتم بها بعض الأهالي الاحتجاج على نتائج مناظرة وفي هذا الاطار دعا محمد الطويري في تدوينة له الى ضرورة العمل على حماية المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة والاحتجاج بطريقة سلمية دون تعطيل لمصالح الدولة فتعطل إنتاج الفسفاط يكبد البلاد خسائر مادية كبيرة ويزيد في تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأبدى غازي الشواشي (ناشط سياسي) في تدوينة له الكثير من الانزعاج مؤكدا أنه مهما كانت الأسباب فان تعطيل الانتاج في هذه الظروف الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد هو جريمة في حق تونس ودليل آخر على ضعف السلطة القائمة في بلادنا.
واعتبرت حليمة الورهاني على شبكة التواصل الاجتماعي أن غياب المصداقية وانعدام الثقة بين التونسيين والمناظرات التي يتم تنظيمها بصفة عامة هي التي تدفع البعض من المحتجين الى قطع الطريق ومنع الانتاج ولكن حسب اعتباري هذا غير مبرر للتصرف بمثل هذا السلوك ومن الضروري الحرص على الاحتجاج بطريقة حضارية دون الاضرار بالأملاك العامة والخاصة.
ويرى البعض الآخر من مستعلي موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الدولة مطالبة بالتواصل مع المحتجين واقناعهم بشفافية النتائج التي أفرزتها مناظرة فسفاط قفصة وأشار العربي الرايس في تدوينة له : «حسب اعتقادي الحكومة والدولة والمجتمع المدني ونواب مجلس الشعب مطالبين بلعب دور توعوي وتحسيسي لهؤلاء الأهالي ومحاولة اقناعهم بشفافية نتائج المناظرة».
وأضاف : «ان تعطل الانتاج والخسائر التي تتكبدها البلاد هو مسؤولية جماعية».

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