دوّنوا على جدرانهم

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عادل كعنيش
المشهد السياسي الحالي، غير مريح بالمرة، تونس تتقاذفها أمواج عاتية من الخلافات العميقة بين كل العائلات السياسية
قانون الانتخابات البلدية، معقد للغاية ويصعب الوصول للتناصف الأفقي والعمودي، فحتى الأحزاب الكبيرة تبدو غير قادرة على فك الغاز هذا القانون الأرعن الذي وضعه أناس لا يفقهون في السياسة الشيء الكثير.
من جهة أخرى فإن قانون البلديات لم يقع التقدم في انجازه.
فعن أي انتخابات بلدية نتحدث وهل سنتولى إجراء الانتخابات على أساس قانون 1975 الذي تجاوزته الاحداث ولم يعد يتلاءم مع أحكام الدستور الجديد.
يكون من عين الصواب أن نأخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار، ونبحث جميعا عن فائدة تنظيم هذه الانتخابات من عدمها في الوقت الحالي.
شخصيا، أرى أنه من الأحسن للبلاد أن نؤجل هذه الانتخابات ونتركها لما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
حل من هذا القبيل يكون لصالح البلاد ولصالح كل العائلات السياسية.
التعليقات
الطاهر كمون
أشاطرك الرأي يا سي عادل فمن الحكمة تأجيل الانتخابات البلدية حتى نتحاشى القفز نحو المجهول.
عادل كعنيش
المشهد السياسي الحالي، غير مريح بالمرة، تونس تتقاذفها أمواج عاتية من الخلافات العميقة بين كل العائلات السياسية
قانون الانتخابات البلدية، معقد للغاية ويصعب الوصول للتناصف الأفقي والعمودي، فحتى الأحزاب الكبيرة تبدو غير قادرة على فك الغاز هذا القانون الأرعن الذي وضعه أناس لا يفقهون في السياسة الشيء الكثير.
من جهة أخرى فإن قانون البلديات لم يقع التقدم في انجازه.
فعن أي انتخابات بلدية نتحدث وهل سنتولى إجراء الانتخابات على أساس قانون 1975 الذي تجاوزته الاحداث ولم يعد يتلاءم مع أحكام الدستور الجديد.
يكون من عين الصواب أن نأخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار، ونبحث جميعا عن فائدة تنظيم هذه الانتخابات من عدمها في الوقت الحالي.
شخصيا، أرى أنه من الأحسن للبلاد أن نؤجل هذه الانتخابات ونتركها لما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
حل من هذا القبيل يكون لصالح البلاد ولصالح كل العائلات السياسية.
التعليقات
الطاهر كمون
أشاطرك الرأي يا سي عادل فمن الحكمة تأجيل الانتخابات البلدية حتى نتحاشى القفز نحو المجهول.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018