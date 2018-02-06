دوّنوا على جدرانهم

عادل كعنيش

المشهد السياسي الحالي، غير مريح بالمرة، تونس تتقاذفها أمواج عاتية من الخلافات العميقة بين كل العائلات السياسية

قانون الانتخابات البلدية، معقد للغاية ويصعب الوصول للتناصف الأفقي والعمودي، فحتى الأحزاب الكبيرة تبدو غير قادرة على فك الغاز هذا القانون الأرعن الذي وضعه أناس لا يفقهون في السياسة الشيء الكثير.

من جهة أخرى فإن قانون البلديات لم يقع التقدم في انجازه.

فعن أي انتخابات بلدية نتحدث وهل سنتولى إجراء الانتخابات على أساس قانون 1975 الذي تجاوزته الاحداث ولم يعد يتلاءم مع أحكام الدستور الجديد.

يكون من عين الصواب أن نأخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار، ونبحث جميعا عن فائدة تنظيم هذه الانتخابات من عدمها في الوقت الحالي.

شخصيا، أرى أنه من الأحسن للبلاد أن نؤجل هذه الانتخابات ونتركها لما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

حل من هذا القبيل يكون لصالح البلاد ولصالح كل العائلات السياسية.

التعليقات

الطاهر كمون

أشاطرك الرأي يا سي عادل فمن الحكمة تأجيل الانتخابات البلدية حتى نتحاشى القفز نحو المجهول.