«الشروق» على الحدود التونسية الجزائرية:عملة على الرّصيف و«حمير» للتهريب

رغم ما قيل وكتب ونقل عن عالم التهريب على الحدود التونسية الجزائرية يبقى عالم المهربين غامضا وسريا وهوما ساعدهم في تكوين امبراطوريات خارجة عن سيطرة تونس .

29 مسلكا تحت الحراسة...ومليارات العمـلة على قارعة الطريـــــــــق

تونس (الشروق)

"الشروق" على الحدود التونسية الجزائرية للكشف عن عالم المهربين وتجار العملة الذين يسيطرون على عمليات تهريب في ظل غياب للأمن التونسي...

عبر مسالك وطرقات في مدينة عين دراهم التابعة لولاية جندوبة تتم اكبر عمليات التهريب بين الحدود التونسية الجزائرية باستعمال مسالك برية على مستوى معبري ملولة –ام الطبول وببوش -العيون اين تمكنت امبراطوريات يسيطر عليها كبار المهربين من تكوين معاقل لهم ولعناصرهم كما قاموا بتكوين مجموعات تابعة لهم تقوم بحراسة قصورهم ومخازنهم ...

الأسلحة والمخدرات

عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات تتم عبر مرحلتين حيث يتم استعمال الحمير لإدخال قطع السلاح داخل التراب الجزائري اوالتونسي اين تتمركز عناصر تابعة لكبار المهربين الذين يقومون بدورهم باستلام البضاعة ووضعها داخل شاحناتهم ومغادرة المكان عبر 6 مسالك تربط بن التراب التونسي ونظيره الجزائري .

تتم مرحلتا التهريب في كنف السرية حسب ما اكده علي "ق" شاب في 26 سنة اصيل مدينة طبرقة متخرج من معهد رادس والذي قال في تصريح "للشروق" "تتمثل مهمتنا في حراسة الحمار عندما يمر عبر مسلك متوجه نحومعبر ام الطبول ثم نغادر حين يعلمنا الطرف الجزائري بان "الامانة وصلت" .

150 دينارا والأحمرة

كما اكد الشاب علي "ق" انه يقوم يوميا برفقة 3 عناصر اخرى بحراسة الاحمرة التي يتم استعمالها في عمليات التهريب مضيفا انه يتحصل يوما على 150 دينارا مقابل الحراسة وفي صورة قيامه بعمل اضافي يتحصل على مبالغ إضافية مؤكدا انه تخرج سنة 2014 ولم يعثر على فرصته للعمل مما جعله يقرر دخول عالم التهريب شانه شان بقية العناصر الاخرى .

سيارات مسروقة

"الشروق" تجولت ما بين معبري ملولة –ام الطبول وببوش –العيون اين عثرنا على العابدي "و" احد تجار العملة الذي اكد لنا ان السيارات التي يتم استعمالها سواء من قبله اومن قبل كبار المهربين جلها مسروقة من ولايات تونسية مضيفا انه تمكن ما بين شهري ديسمبر 2017 وجانفي 2018 من شراء 16 سيارة تم سرقتها من تونس قائلا " نحن نتعامل مع مجموعات توفر لنا وسائل نقل لاستغلالها في "عملنا" .

تم ادخال حوالي 1500 سيارة مسروقة من التراب التونسي حيث تقوم العصابات الاجرامية بالتفويت في هذه السيارات للمهربين مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم تسليمها حسب نوعية السيارة المسروقة حسب ما اكده مصدر امني مطلع "للشروق" مضيفا انه يتم تغيير الالواح المنجمية لوسائل النقل المسروقة وهوما يسهل عملية تهريبها واستعمالها في عمليات التهريب .

العملة والخسائر

يدخل الى تونس يوما ما بين 100 و120 جزائري من بينهم من يقيم في تونس لفترة معينة وهناك من يصل الى المدن القريبة من الحدود ويعود الى التراب الجزائري ولكن جميعهم يقومون بتغيير عملتهم داخل الجزائر مما يكبد تونس خسائر من العملة الاجنبية كما انه لا يوجد اي مكتب ديواني اوبنك على مستوى حدودنا مع نظيرتنا الجزائرية .

يتمركز اكثر من 50 جزائريا بالقرب من المعابر ومهمتهم الاساسية بيع وشراء العملة حيث يقوم الجزائريون الوافدون على تونس بتغيير عملتهم سواء المحلية اوالاجنبية قبل دخولهم تونس مقابل ربح مالي عن كل عملية هذا بالإضافة الى رغبتهم في احتفاظهم بعملتهم في بلادهم وهوما كبدنا خسائر في العملة الأجنبية .

يباع الدينار التونسي على الحدود التونسية الجزائرية بـ6.5 دينار جزائري في حين انه كان يباع اواخر شهر ديسمبر 2017 بـ7 دنانير جزائرية ويتمكن تجار العملة من ارباح مالية يومية خيالية حسب ما رصدناه على مستوى الحدود في معبري ملولة وببوش

"نعم ننجح يوميا في تهريب ما نريده دون محاسبة اوتتبع قانوني " هذا ماقاله خالد عبيدي مهرب تونسي في تصريح لـ"الشروق " والذي تمسك بذكر اسمه متحديا الامنيين حيث اكد انه كان تاجرا للمواد الغذائية من سنة 2014 الى سنة 2015 وكان يحترم الاجراءات القانونية ليكتشف ان هناك تواطؤا بين كبار المهربين والبعض من الأمنيين من اسلاك مختلفة شرطة وحرسا وديوانة مضيفا انه دخل عالم التهريب اواخر سنة 2015 واصبح من اهم المهربين وتمكن من تكوين شبكة تابعة له .

المسالك

تمكنت "الشروق" من دخول مسالك حدودية برية يسيطر عليها كبار المهربين على غرار المسلك الرابط بين معبر ببوش والطريق المؤدية للجزائر وهناك وجدنا جزءا من عالم المهربين حيث تنتشر العناصر الاجرامية التي تعمل لصالح المهربين وتقوم بالسماح فقط لسيارات التهريب من المرور وفي صورة الشك في وجود اي عنصر غير معروف يتم ايقاف كل السيارات بل وتفتيشها خوفا من تواجد امنيين داخلها .واكد احد هذه العناصر انه تم اتخاذ إجراءات جديدة خوفا من تكرار عملية الاطاحة بمهربين اثر كمين محكم تم بين وحدات من الحرس الحدودي والديوانة مضيفا ان وجود "خيانات" على حد تعبيره في صفوفهم جعلهم يقررون توزيع عناصر اضافية من اتباعهم لإعادة "الانضباط" للمسلك .

يتم تهريب المخدرات عبر المعابر اوعبر مسالك التهريب حيث يستغلون توافد العشرات من سكان بعض المناطق الحدودية ليقوموا بتمرير مواد مخدرة سواء داخل سياراتهم اويتم اخفاء البضاعة داخل الامتعة وقال مصدر مطلع "للشروق" ان تهريب المخدرات تتم بسهولة على مستوى المعابر نظرا لعدم وجود نقاط تفتيش متركزة في عدد من الطرقات هذا بالإضافة الى ابتكار طرق جديدة للتهريب لم تكشفها بعد الوحدات الامنية المرابطة هناك والتي مازالت تعتمد على طرق بدائية في التعامل مع المهربين .

أرقــــــام

1500 مسروقة للتهريب

بيع الدينار التونسي بـ 605 دينار جزائري .

استغلال الحمير في التهريب

غياب امني في معبري ببوش وملول واستغلال 29 مسلكا بين معبرين .

تفتيش بدائي للسيارات.

150 دينارا عن كل عملية حراسة لأحمرة التهريب.

تحقيق وصور : منى البوعزيزي