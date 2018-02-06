الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
إيداع مستشار وزير الصحة وكاهية مدير وزارة املاك الدولة السجن
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة... إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ أساور محمد ووالدتها وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
القضائي
إيداع مستشار وزير الصحة وكاهية مدير وزارة املاك الدولة السجن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

تونس «الشروق»:

علمت «الشروق» ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر أمس إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد مستشار وزير الصحة وكاهية مدير وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة قد أذنت الاسبوع الماضي بالإحتفاظ بكاهية مدير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمستشار الحالي لوزير الصحة وذلك لتورطهما في قضية فساد وقد وجهت إليهما جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها
وتجدر الاشارة الى ان كاهية المدير المذكور كان يستعد للالتحاق بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
ومازالت الابحاث متواصلة في انتظار الكشف عن ملابسات الواقعة.

ايمان بن عزيزة
تقرؤون أيضا
5 سنوات على اغتيال الشهيد بلعيد:مــــــن وراء «قبـــــــــــــــر» الحقيقـــــــــــــة ؟
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خمس سنوات تمر اليوم على ذكرى استشهاد شكري بلعيد. والحقيقة لم تكشف بعد... خمس سنوات مرت والقضية تراوح مكانها.. ...
المزيد >>
الأستاذة بسمة الخلفاوي:جريمــــــة دولـــــة... والدولـــــة غائبــــــــــة
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«أنا في حالة غضب... وللأسف الجهات الرسمية تخاذلت في معرفة حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد... لكننا لن نتراجع قيد...
المزيد >>
عبد المجيد بلعيد:التوافــــق السياســـي... سبب البليــة
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بتأسف شديد تحدث الينا عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد قائلا إنه بعد 5 سنوات ثبت جيدا أن هناك ارادة سياسية في...
المزيد >>
الأستاذ صلاح الدين الحجري:القضــــــــــــاء متهــــــــــــــــــــاون
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«هناك رغبة في تشتيت الملف وسعي الى تكريس الإفلات من العقاب وطمس حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد. وتعطيل سير القضية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
إيداع مستشار وزير الصحة وكاهية مدير وزارة املاك الدولة السجن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

تونس «الشروق»:

علمت «الشروق» ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر أمس إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد مستشار وزير الصحة وكاهية مدير وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة قد أذنت الاسبوع الماضي بالإحتفاظ بكاهية مدير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمستشار الحالي لوزير الصحة وذلك لتورطهما في قضية فساد وقد وجهت إليهما جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها
وتجدر الاشارة الى ان كاهية المدير المذكور كان يستعد للالتحاق بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
ومازالت الابحاث متواصلة في انتظار الكشف عن ملابسات الواقعة.

ايمان بن عزيزة
تقرؤون أيضا
5 سنوات على اغتيال الشهيد بلعيد:مــــــن وراء «قبـــــــــــــــر» الحقيقـــــــــــــة ؟
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خمس سنوات تمر اليوم على ذكرى استشهاد شكري بلعيد. والحقيقة لم تكشف بعد... خمس سنوات مرت والقضية تراوح مكانها.. ...
المزيد >>
الأستاذة بسمة الخلفاوي:جريمــــــة دولـــــة... والدولـــــة غائبــــــــــة
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«أنا في حالة غضب... وللأسف الجهات الرسمية تخاذلت في معرفة حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد... لكننا لن نتراجع قيد...
المزيد >>
عبد المجيد بلعيد:التوافــــق السياســـي... سبب البليــة
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بتأسف شديد تحدث الينا عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد قائلا إنه بعد 5 سنوات ثبت جيدا أن هناك ارادة سياسية في...
المزيد >>
الأستاذ صلاح الدين الحجري:القضــــــــــــاء متهــــــــــــــــــــاون
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«هناك رغبة في تشتيت الملف وسعي الى تكريس الإفلات من العقاب وطمس حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد. وتعطيل سير القضية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
في اول لقاء مع فريقه الجديد: المثلوثي يتلقى 5 اهداف..فيديو الترجي الرياضي: اقالة منذر الكبير وخالد بن يحي قد يكون... جريدة الشروق ليوم الإثنين 05 فيفري 2018 أول تعليق من ايمن المثلوثي بعد أول مباراة له في الدوري... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 فيفري 2018 الرابطة المحترفة الاولى: برنامج مقابلات الجولة الثامنة... إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ أساور محمد ووالدتها وفد من الإعلاميين العرب في إسرائيل
﻿