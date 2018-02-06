إيداع مستشار وزير الصحة وكاهية مدير وزارة املاك الدولة السجن

تونس «الشروق»:

علمت «الشروق» ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر أمس إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد مستشار وزير الصحة وكاهية مدير وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة قد أذنت الاسبوع الماضي بالإحتفاظ بكاهية مدير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمستشار الحالي لوزير الصحة وذلك لتورطهما في قضية فساد وقد وجهت إليهما جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها

وتجدر الاشارة الى ان كاهية المدير المذكور كان يستعد للالتحاق بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

ومازالت الابحاث متواصلة في انتظار الكشف عن ملابسات الواقعة.

ايمان بن عزيزة