الأستاذ صلاح الدين الحجري:القضــــــــــــاء متهــــــــــــــــــــاون

«هناك رغبة في تشتيت الملف وسعي الى تكريس الإفلات من العقاب وطمس حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد. وتعطيل سير القضية مرده الأساليب الملتوية من قبل قاضي التحقيق " هذا ما أكده الأستاذ صلاح الدين الحجري أحد أعضاء القائمين بالحق الشخصي في تصريح لـ"الشروق".

وأضاف الأستاذ الحجري أن القضاء للأسف لم يعط القضية حجمها. بل لم يتعامل معها بالجدية المطلوبة. وقال إن الدائرة المتعهدة بالملف خيرت البقاء في وضعية "انتظارية" في إشارة الى الجزء الثاني من القضية الذي مازال أمام قاضي التحقيق .

وأشار الأستاذ الحجري الى أنه لا شيء يمنع الدائرة الجنائية من أنها تستجيب لطلباتهم التحضيرية وتترك المحاكمة تمر في ظروف تتماشى وحجم القضية .

وأكد الأستاذ الحجري على كون ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد هو ملف اغتيال رهيب. وكان على القضاء أن يعطي "رونقا" لهذه القضية. ويثبت أنه بالفعل تخلص من التعليمات. وأصبح يعمل في كنف الاستقلالية.

وفي جانب متصل تطرق الأستاذ الحجري الى جهاز النيابة العمومية التي يترأسها وكيل الجمهورية الذي سبق أن تعهد بملف القضية في طورها التحقيقي. وقال إنه لا يمكن التجريح فيه باعتبار أن النيابة العمومية لا تتجزأ. لكن هيئة الدفاع لها مؤاخذاتها على شخصه كقاضي تحقيق بالنظر الى الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها مؤكدا أنه كان حلقة من حلقات منظومة كاملة وقفت ضد كشف الحقيقة.

ووجه أصابع الاتهام الى وزارة الداخلية مؤكدا أن عديد الحقائق تم إخفاؤها بدهاليز الوزارة.

وندّد الأستاذ الحجري بإتلاف مؤيدات هامة من ملفات متصلة بحقيقة اغتيال الشهيد بلعيد وبسرقة محجوز من خزينة المحكمة الابتدائية بتونس منها جهاز حاسوب الإرهابي أحمد الرويسي. وكان لزاما أن تفتح النيابة العمومية تحقيقا جديا في الغرض وتجند أجهزة الأمن لكشف ملابسات الجرم. لكن للأسف تم التعامل مع المسألة كقضية حق عام عادية. وهنا تساءل الأستاذ الحجري " كيف للمواطن أن يثق مجددا في القضاء أمام هذا التهاون ؟".

وحمل الأستاذ الحجري المسؤولية للنيابة العمومية في طمس أدلة الحقيقة وتعطيل كشفها. وقال إنه كان على وزير العدل أن يقدم استقالته إثر حصول تلك الفضيحة. إذ كيف تتم سرقة محجوز من داخل المحكمة ويمر الأمر بصفة عادية والحال أن الحكومة الحالية فيها وزراء على معرفة جيدة بأهمية المحجوز في القضايا العادية فكيف إذا تعلق الأمر بقضية من الوزن الثقيل كقضية الشهيد بلعيد؟

وشدد الأستاذ الحجري على أن هيئة الدفاع لم ولن تدخر أي جهد في فضح أي كان يعمل على طمس الحقيقة. وستقدم حقائق رهيبة خلال المرافعات. ولن تسمح بجعلها قضية حق عام وحمل القضاة مسؤوليتهم التاريخية في كشف الحقيقة من عدمها.

وهنا قال إنه في حال صدور حكم لا يتماشى وحجم القضية فإنه سيبقى وصمة عار على جبين القضاء التونسي وعلى تونس ما بعد الثورة.





متابعة : إيمان بن عزيزة