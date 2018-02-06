عبد المجيد بلعيد:التوافــــق السياســـي... سبب البليــة

بتأسف شديد تحدث الينا عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد قائلا إنه بعد 5 سنوات ثبت جيدا أن هناك ارادة سياسية في تعويم القضية وأن التوافق السياسي هوسبب "البلية" في تعطيل كشف الحقيقة. والمصلحة السياسية تقتضي عدم كشف الحقيقة. إذ هناك تلاعب على المستوى القضائي ورغبة "مفضوحة" في عدم كشف الجناة والجهة التي تقف وراءهم.

وأضاف شقيق الشهيد أن طريقة التعامل مع ملف القضية تنبئ بوجود نية في مواصلة تهميش طلبات هيئة الدفاع من قبل قاضي التحقيق وذلك أملا في ضرب عزيمة العائلة وهيئة الدفاع في كشف الحقيقة لكنهم لم ولن يفرطوا في دم الشهيد مهما كانت العراقيل .