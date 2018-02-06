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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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عبد المجيد بلعيد:التوافــــق السياســـي... سبب البليــة
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القضائي
عبد المجيد بلعيد:التوافــــق السياســـي... سبب البليــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

بتأسف شديد تحدث الينا عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد قائلا إنه بعد 5 سنوات ثبت جيدا أن هناك ارادة سياسية في تعويم القضية وأن التوافق السياسي هوسبب "البلية" في تعطيل كشف الحقيقة. والمصلحة السياسية تقتضي عدم كشف الحقيقة. إذ هناك تلاعب على المستوى القضائي ورغبة "مفضوحة" في عدم كشف الجناة والجهة التي تقف وراءهم.

وأضاف شقيق الشهيد أن طريقة التعامل مع ملف القضية تنبئ بوجود نية في مواصلة تهميش طلبات هيئة الدفاع من قبل قاضي التحقيق وذلك أملا في ضرب عزيمة العائلة وهيئة الدفاع في كشف الحقيقة لكنهم لم ولن يفرطوا في دم الشهيد مهما كانت العراقيل .

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القضائي
عبد المجيد بلعيد:التوافــــق السياســـي... سبب البليــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

بتأسف شديد تحدث الينا عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد قائلا إنه بعد 5 سنوات ثبت جيدا أن هناك ارادة سياسية في تعويم القضية وأن التوافق السياسي هوسبب "البلية" في تعطيل كشف الحقيقة. والمصلحة السياسية تقتضي عدم كشف الحقيقة. إذ هناك تلاعب على المستوى القضائي ورغبة "مفضوحة" في عدم كشف الجناة والجهة التي تقف وراءهم.

وأضاف شقيق الشهيد أن طريقة التعامل مع ملف القضية تنبئ بوجود نية في مواصلة تهميش طلبات هيئة الدفاع من قبل قاضي التحقيق وذلك أملا في ضرب عزيمة العائلة وهيئة الدفاع في كشف الحقيقة لكنهم لم ولن يفرطوا في دم الشهيد مهما كانت العراقيل .

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عبد المجيد بلعيد:التوافــــق السياســـي... سبب البليــة
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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