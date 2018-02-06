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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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الأستاذة بسمة الخلفاوي:جريمــــــة دولـــــة... والدولـــــة غائبــــــــــة
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القضائي
الأستاذة بسمة الخلفاوي:جريمــــــة دولـــــة... والدولـــــة غائبــــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

«أنا في حالة غضب... وللأسف الجهات الرسمية تخاذلت في معرفة حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد... لكننا لن نتراجع قيد أنملة عن كشف الحقيقة كاملة. ولن تفقد القضية وزنها». هذا ما أكدته الأستاذة بسمة بلعيد في تصريح لـ"الشروق".
وأضافت الأستاذة بلعيد أن الصورة مازالت قاتمة جدا. والقضية مازالت تراوح مكانها على المستوى القضائي. ونفس "التعطيل الممنهج" مازال متواصلا وعديد نقاط الاستفهام مازالت مطروحة .
وأكدت الأستاذة بلعيد بالقول رغم مجهودات هيئة الدفاع في جمع الأدلة وتقديمها لقاضي التحقيق الا أن هذا الأخير لا يتعامل بجدية مع ما يقدمونه من تقارير .
وفي سياق متصل أكدت الأستاذة بلعيد أن غياب الإرادة السياسية في كشف الحقيقة ساهم في تعطيلها قضائيا. وحملت الدولة المسؤولية في القيام بالدور المنوط بعهدتها وممارسة صلاحياتها في فك لغز الجريمة . وهنا تساءلت عن اللجنة التي قيل إنها تشكلت بالتعاون بين وزارة الداخلية والوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية لمتابعة ملف القضية. وقالت إنه " لا حس ولا خبر" لهذه اللجنة
الأستاذة بلعيد قالت إن الجريمة هي جريمة دولة بامتياز. لكن الغريب أن نجد الدولة غائبة. وكل جهاز من أجهزتها منشغل في ركن معين. ومن العيب أن تتخلى الدولة عن التزاماتها .
وانتهت الأستاذة بلعيد بالتأكيد قائلة " إذا لم تكشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد كاملة ويحاسب الجناة لن تتطور الدولة على جميع المستويات ولن يستقل القضاء ".

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القضائي
الأستاذة بسمة الخلفاوي:جريمــــــة دولـــــة... والدولـــــة غائبــــــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

«أنا في حالة غضب... وللأسف الجهات الرسمية تخاذلت في معرفة حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد... لكننا لن نتراجع قيد أنملة عن كشف الحقيقة كاملة. ولن تفقد القضية وزنها». هذا ما أكدته الأستاذة بسمة بلعيد في تصريح لـ"الشروق".
وأضافت الأستاذة بلعيد أن الصورة مازالت قاتمة جدا. والقضية مازالت تراوح مكانها على المستوى القضائي. ونفس "التعطيل الممنهج" مازال متواصلا وعديد نقاط الاستفهام مازالت مطروحة .
وأكدت الأستاذة بلعيد بالقول رغم مجهودات هيئة الدفاع في جمع الأدلة وتقديمها لقاضي التحقيق الا أن هذا الأخير لا يتعامل بجدية مع ما يقدمونه من تقارير .
وفي سياق متصل أكدت الأستاذة بلعيد أن غياب الإرادة السياسية في كشف الحقيقة ساهم في تعطيلها قضائيا. وحملت الدولة المسؤولية في القيام بالدور المنوط بعهدتها وممارسة صلاحياتها في فك لغز الجريمة . وهنا تساءلت عن اللجنة التي قيل إنها تشكلت بالتعاون بين وزارة الداخلية والوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية لمتابعة ملف القضية. وقالت إنه " لا حس ولا خبر" لهذه اللجنة
الأستاذة بلعيد قالت إن الجريمة هي جريمة دولة بامتياز. لكن الغريب أن نجد الدولة غائبة. وكل جهاز من أجهزتها منشغل في ركن معين. ومن العيب أن تتخلى الدولة عن التزاماتها .
وانتهت الأستاذة بلعيد بالتأكيد قائلة " إذا لم تكشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد كاملة ويحاسب الجناة لن تتطور الدولة على جميع المستويات ولن يستقل القضاء ".

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الأستاذ صلاح الدين الحجري:القضــــــــــــاء متهــــــــــــــــــــاون
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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