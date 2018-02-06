الأستاذة بسمة الخلفاوي:جريمــــــة دولـــــة... والدولـــــة غائبــــــــــة

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«أنا في حالة غضب... وللأسف الجهات الرسمية تخاذلت في معرفة حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد... لكننا لن نتراجع قيد أنملة عن كشف الحقيقة كاملة. ولن تفقد القضية وزنها». هذا ما أكدته الأستاذة بسمة بلعيد في تصريح لـ"الشروق".
وأضافت الأستاذة بلعيد أن الصورة مازالت قاتمة جدا. والقضية مازالت تراوح مكانها على المستوى القضائي. ونفس "التعطيل الممنهج" مازال متواصلا وعديد نقاط الاستفهام مازالت مطروحة .
وأكدت الأستاذة بلعيد بالقول رغم مجهودات هيئة الدفاع في جمع الأدلة وتقديمها لقاضي التحقيق الا أن هذا الأخير لا يتعامل بجدية مع ما يقدمونه من تقارير .
وفي سياق متصل أكدت الأستاذة بلعيد أن غياب الإرادة السياسية في كشف الحقيقة ساهم في تعطيلها قضائيا. وحملت الدولة المسؤولية في القيام بالدور المنوط بعهدتها وممارسة صلاحياتها في فك لغز الجريمة . وهنا تساءلت عن اللجنة التي قيل إنها تشكلت بالتعاون بين وزارة الداخلية والوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية لمتابعة ملف القضية. وقالت إنه " لا حس ولا خبر" لهذه اللجنة
الأستاذة بلعيد قالت إن الجريمة هي جريمة دولة بامتياز. لكن الغريب أن نجد الدولة غائبة. وكل جهاز من أجهزتها منشغل في ركن معين. ومن العيب أن تتخلى الدولة عن التزاماتها .
وانتهت الأستاذة بلعيد بالتأكيد قائلة " إذا لم تكشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد كاملة ويحاسب الجناة لن تتطور الدولة على جميع المستويات ولن يستقل القضاء ".
«أنا في حالة غضب... وللأسف الجهات الرسمية تخاذلت في معرفة حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد... لكننا لن نتراجع قيد أنملة عن كشف الحقيقة كاملة. ولن تفقد القضية وزنها». هذا ما أكدته الأستاذة بسمة بلعيد في تصريح لـ"الشروق".
وأضافت الأستاذة بلعيد أن الصورة مازالت قاتمة جدا. والقضية مازالت تراوح مكانها على المستوى القضائي. ونفس "التعطيل الممنهج" مازال متواصلا وعديد نقاط الاستفهام مازالت مطروحة .
وأكدت الأستاذة بلعيد بالقول رغم مجهودات هيئة الدفاع في جمع الأدلة وتقديمها لقاضي التحقيق الا أن هذا الأخير لا يتعامل بجدية مع ما يقدمونه من تقارير .
وفي سياق متصل أكدت الأستاذة بلعيد أن غياب الإرادة السياسية في كشف الحقيقة ساهم في تعطيلها قضائيا. وحملت الدولة المسؤولية في القيام بالدور المنوط بعهدتها وممارسة صلاحياتها في فك لغز الجريمة . وهنا تساءلت عن اللجنة التي قيل إنها تشكلت بالتعاون بين وزارة الداخلية والوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية لمتابعة ملف القضية. وقالت إنه " لا حس ولا خبر" لهذه اللجنة
الأستاذة بلعيد قالت إن الجريمة هي جريمة دولة بامتياز. لكن الغريب أن نجد الدولة غائبة. وكل جهاز من أجهزتها منشغل في ركن معين. ومن العيب أن تتخلى الدولة عن التزاماتها .
وانتهت الأستاذة بلعيد بالتأكيد قائلة " إذا لم تكشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد كاملة ويحاسب الجناة لن تتطور الدولة على جميع المستويات ولن يستقل القضاء ".
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018