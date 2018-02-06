5 سنوات على اغتيال الشهيد بلعيد:مــــــن وراء «قبـــــــــــــــر» الحقيقـــــــــــــة ؟

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خمس سنوات تمر اليوم على ذكرى استشهاد شكري بلعيد. والحقيقة لم تكشف بعد... خمس سنوات مرت والقضية تراوح مكانها.. خمس سنوات والشعب ينتظر فك لغز هذه الجريمة النكراء ومحاسبة من خطط ومول وتستر على ارتكابها.
تونس (الشروق)
في مثل هذا اليوم من سنة 2013 قررت أيادي الغدر أن تضع حدا لحياة الشهيد شكري بلعيد..وقررت أن تخمد صوت الحرية وأن تحرم المحاماة من رجل ذي قامة سياسية كشكري بلعيد..
اليوم يحيي الشعب التونسي بمعية المحاماة الذكرى الخامسة لاغتيال الزعيم الرمز شكري بلعيد في كنف العجز الفعلي عن استيعاب حجم الجريمة .
فجرج الشهيد بلعيد مازال مفتوحا لدى الجميع. إذ لم يكن محاميا عاديا. بل نجح في الجمع بين المحاماة والسياسة. وكان لسان دفاع جريء في وقت قل فيه من يقف في وجه السلطة.
ولن تطمئن قلوب المحامين إلا إذا انكشفت الحقيقة كاملة دون تزييف.
كل من عرف الشهيد شكري بلعيد يعي جيدا أن تونس خسرت محاميا وسياسيا من الوزن الثقيل.
إذًا إن كشف حقيقة الاغتيال هو هدف جماعي تسعى اليه عائلة الشهيد وهيئة الدفاع والعائلة القضائية وكذلك مختلف مكونات المجتمع المدني ويبقى السؤال الكبير... من قتــل الشهيــد شكري بالعيد؟
مسار قضائي... متعثر ؟
رغم مرور خمس سنوات على الجريمة الا أن المسار القضائي للقضية مازال متعثرا خاصة أمام تجزئة القضية. اذ تعهدت الدائرة الجنائية المختصة بالجزء الأول من الملف فيما بقي الجزء الثاني يتراوح بين دائرة الاتهام وقاضي التحقيق.
هذا التعثر جعل من القائمين بالحق الشخصي يتمسكون بكون المحاكمة الحالية للمتهمين هي "مسرحية" لا غير تحاكم فيها "جثث" في إشارة الى أن الفاعل الأصلي تم القضاء عليه. كما مثل الاختبار البالستي اللغز في القضية حيث اتسمت إفادات الاطارات الأمنية المعنية بالأمر بالتضارب.
انتقادات لاذعة وجهت أساسا الى قاضي التحقيق (وكيل الجمهورية الحالي بتونس) بارتكاب تجاوزات وإخلالات في القضية ووصفت أبحاثه بالسطحية مما تسبب في تعطيل الأبحاث وطمس معالم الجريمة .
خمس سنوات تمر اليوم على ذكرى استشهاد شكري بلعيد. والحقيقة لم تكشف بعد... خمس سنوات مرت والقضية تراوح مكانها.. خمس سنوات والشعب ينتظر فك لغز هذه الجريمة النكراء ومحاسبة من خطط ومول وتستر على ارتكابها.
تونس (الشروق)
في مثل هذا اليوم من سنة 2013 قررت أيادي الغدر أن تضع حدا لحياة الشهيد شكري بلعيد..وقررت أن تخمد صوت الحرية وأن تحرم المحاماة من رجل ذي قامة سياسية كشكري بلعيد..
اليوم يحيي الشعب التونسي بمعية المحاماة الذكرى الخامسة لاغتيال الزعيم الرمز شكري بلعيد في كنف العجز الفعلي عن استيعاب حجم الجريمة .
فجرج الشهيد بلعيد مازال مفتوحا لدى الجميع. إذ لم يكن محاميا عاديا. بل نجح في الجمع بين المحاماة والسياسة. وكان لسان دفاع جريء في وقت قل فيه من يقف في وجه السلطة.
ولن تطمئن قلوب المحامين إلا إذا انكشفت الحقيقة كاملة دون تزييف.
كل من عرف الشهيد شكري بلعيد يعي جيدا أن تونس خسرت محاميا وسياسيا من الوزن الثقيل.
إذًا إن كشف حقيقة الاغتيال هو هدف جماعي تسعى اليه عائلة الشهيد وهيئة الدفاع والعائلة القضائية وكذلك مختلف مكونات المجتمع المدني ويبقى السؤال الكبير... من قتــل الشهيــد شكري بالعيد؟
مسار قضائي... متعثر ؟
رغم مرور خمس سنوات على الجريمة الا أن المسار القضائي للقضية مازال متعثرا خاصة أمام تجزئة القضية. اذ تعهدت الدائرة الجنائية المختصة بالجزء الأول من الملف فيما بقي الجزء الثاني يتراوح بين دائرة الاتهام وقاضي التحقيق.
هذا التعثر جعل من القائمين بالحق الشخصي يتمسكون بكون المحاكمة الحالية للمتهمين هي "مسرحية" لا غير تحاكم فيها "جثث" في إشارة الى أن الفاعل الأصلي تم القضاء عليه. كما مثل الاختبار البالستي اللغز في القضية حيث اتسمت إفادات الاطارات الأمنية المعنية بالأمر بالتضارب.
انتقادات لاذعة وجهت أساسا الى قاضي التحقيق (وكيل الجمهورية الحالي بتونس) بارتكاب تجاوزات وإخلالات في القضية ووصفت أبحاثه بالسطحية مما تسبب في تعطيل الأبحاث وطمس معالم الجريمة .
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018