5 سنوات على اغتيال الشهيد بلعيد:مــــــن وراء «قبـــــــــــــــر» الحقيقـــــــــــــة ؟

خمس سنوات تمر اليوم على ذكرى استشهاد شكري بلعيد. والحقيقة لم تكشف بعد... خمس سنوات مرت والقضية تراوح مكانها.. خمس سنوات والشعب ينتظر فك لغز هذه الجريمة النكراء ومحاسبة من خطط ومول وتستر على ارتكابها.

تونس (الشروق)

في مثل هذا اليوم من سنة 2013 قررت أيادي الغدر أن تضع حدا لحياة الشهيد شكري بلعيد..وقررت أن تخمد صوت الحرية وأن تحرم المحاماة من رجل ذي قامة سياسية كشكري بلعيد..

اليوم يحيي الشعب التونسي بمعية المحاماة الذكرى الخامسة لاغتيال الزعيم الرمز شكري بلعيد في كنف العجز الفعلي عن استيعاب حجم الجريمة .

فجرج الشهيد بلعيد مازال مفتوحا لدى الجميع. إذ لم يكن محاميا عاديا. بل نجح في الجمع بين المحاماة والسياسة. وكان لسان دفاع جريء في وقت قل فيه من يقف في وجه السلطة.

ولن تطمئن قلوب المحامين إلا إذا انكشفت الحقيقة كاملة دون تزييف.

كل من عرف الشهيد شكري بلعيد يعي جيدا أن تونس خسرت محاميا وسياسيا من الوزن الثقيل.

إذًا إن كشف حقيقة الاغتيال هو هدف جماعي تسعى اليه عائلة الشهيد وهيئة الدفاع والعائلة القضائية وكذلك مختلف مكونات المجتمع المدني ويبقى السؤال الكبير... من قتــل الشهيــد شكري بالعيد؟

مسار قضائي... متعثر ؟

رغم مرور خمس سنوات على الجريمة الا أن المسار القضائي للقضية مازال متعثرا خاصة أمام تجزئة القضية. اذ تعهدت الدائرة الجنائية المختصة بالجزء الأول من الملف فيما بقي الجزء الثاني يتراوح بين دائرة الاتهام وقاضي التحقيق.

هذا التعثر جعل من القائمين بالحق الشخصي يتمسكون بكون المحاكمة الحالية للمتهمين هي "مسرحية" لا غير تحاكم فيها "جثث" في إشارة الى أن الفاعل الأصلي تم القضاء عليه. كما مثل الاختبار البالستي اللغز في القضية حيث اتسمت إفادات الاطارات الأمنية المعنية بالأمر بالتضارب.

انتقادات لاذعة وجهت أساسا الى قاضي التحقيق (وكيل الجمهورية الحالي بتونس) بارتكاب تجاوزات وإخلالات في القضية ووصفت أبحاثه بالسطحية مما تسبب في تعطيل الأبحاث وطمس معالم الجريمة .