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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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بورصة الأسعار:لوبيات الأسماك ؟
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الوطنية
بورصة الأسعار:لوبيات الأسماك ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

لكل فترة من السنة خصوصياتها في مجال الخضراوات والغلال غير أن ما لم نجد له تفسيرا حتى الآن هو الامر المتعلق بالاسماك فعلى امتداد سنة كاملة ضللنا نسمع نفس الكلام بخصوص ارتفاع أسعار الأسماك بكل انواعها دون استثناء حيث يقتصر التفسير على العوامل الطبيعية والغريب أننا سمعنا نفس التفسير في قلب الموسم الصيفي.
موضوع أسعار الأسماك يستوجب فتح ملفات بأكملها للوقوف على حقيقة هذا الارتفاع المصطنع لان لوبيات السوق أصبحت تتحكم في عالم الاسماك ويصل نفوذها حتى مستوى الجملة اين أكد اكثر من طرف أن الأسماك التي تباع في محيط السوق يتعدى عددها ما يتم عرضه داخل السوق، هذا دون الحديث عن الأسماك التي تباع في محيطات الاسواق البلدية
والثابت أن الوزارة على علم بهذه الممارسات خاصة على مستوى سوق الجملة مما يستوجب التغيير على مستوى الأشخاص والمقاربة لضمان حد أدنى من الشفافية.
ما عدا الاسماك نشير إلى أن بورصة الاسعار لهذا اليوم قد حافظت على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:

الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليما إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعظم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
القرنبيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د

الأسواق الاسبوعية المنتصبة اليوم

تونس الكبرى
المدينة الجديدة
الوطن القبلي
منزل تميم
ولاية باجة
مدينة باجة
ولاية المنستير
قصر هلال
ولاية سليانة
الكريب

محمد علي الفرشيشي
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الوطنية
بورصة الأسعار:لوبيات الأسماك ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

لكل فترة من السنة خصوصياتها في مجال الخضراوات والغلال غير أن ما لم نجد له تفسيرا حتى الآن هو الامر المتعلق بالاسماك فعلى امتداد سنة كاملة ضللنا نسمع نفس الكلام بخصوص ارتفاع أسعار الأسماك بكل انواعها دون استثناء حيث يقتصر التفسير على العوامل الطبيعية والغريب أننا سمعنا نفس التفسير في قلب الموسم الصيفي.
موضوع أسعار الأسماك يستوجب فتح ملفات بأكملها للوقوف على حقيقة هذا الارتفاع المصطنع لان لوبيات السوق أصبحت تتحكم في عالم الاسماك ويصل نفوذها حتى مستوى الجملة اين أكد اكثر من طرف أن الأسماك التي تباع في محيط السوق يتعدى عددها ما يتم عرضه داخل السوق، هذا دون الحديث عن الأسماك التي تباع في محيطات الاسواق البلدية
والثابت أن الوزارة على علم بهذه الممارسات خاصة على مستوى سوق الجملة مما يستوجب التغيير على مستوى الأشخاص والمقاربة لضمان حد أدنى من الشفافية.
ما عدا الاسماك نشير إلى أن بورصة الاسعار لهذا اليوم قد حافظت على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:

الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليما إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعظم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
القرنبيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د

الأسواق الاسبوعية المنتصبة اليوم

تونس الكبرى
المدينة الجديدة
الوطن القبلي
منزل تميم
ولاية باجة
مدينة باجة
ولاية المنستير
قصر هلال
ولاية سليانة
الكريب

محمد علي الفرشيشي
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