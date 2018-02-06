بورصة الأسعار:لوبيات الأسماك ؟

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لكل فترة من السنة خصوصياتها في مجال الخضراوات والغلال غير أن ما لم نجد له تفسيرا حتى الآن هو الامر المتعلق بالاسماك فعلى امتداد سنة كاملة ضللنا نسمع نفس الكلام بخصوص ارتفاع أسعار الأسماك بكل انواعها دون استثناء حيث يقتصر التفسير على العوامل الطبيعية والغريب أننا سمعنا نفس التفسير في قلب الموسم الصيفي.
موضوع أسعار الأسماك يستوجب فتح ملفات بأكملها للوقوف على حقيقة هذا الارتفاع المصطنع لان لوبيات السوق أصبحت تتحكم في عالم الاسماك ويصل نفوذها حتى مستوى الجملة اين أكد اكثر من طرف أن الأسماك التي تباع في محيط السوق يتعدى عددها ما يتم عرضه داخل السوق، هذا دون الحديث عن الأسماك التي تباع في محيطات الاسواق البلدية
والثابت أن الوزارة على علم بهذه الممارسات خاصة على مستوى سوق الجملة مما يستوجب التغيير على مستوى الأشخاص والمقاربة لضمان حد أدنى من الشفافية.
ما عدا الاسماك نشير إلى أن بورصة الاسعار لهذا اليوم قد حافظت على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:
الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليما إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعظم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
القرنبيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د
الأسواق الاسبوعية المنتصبة اليوم
تونس الكبرى
المدينة الجديدة
الوطن القبلي
منزل تميم
ولاية باجة
مدينة باجة
ولاية المنستير
قصر هلال
ولاية سليانة
الكريب
لكل فترة من السنة خصوصياتها في مجال الخضراوات والغلال غير أن ما لم نجد له تفسيرا حتى الآن هو الامر المتعلق بالاسماك فعلى امتداد سنة كاملة ضللنا نسمع نفس الكلام بخصوص ارتفاع أسعار الأسماك بكل انواعها دون استثناء حيث يقتصر التفسير على العوامل الطبيعية والغريب أننا سمعنا نفس التفسير في قلب الموسم الصيفي.
موضوع أسعار الأسماك يستوجب فتح ملفات بأكملها للوقوف على حقيقة هذا الارتفاع المصطنع لان لوبيات السوق أصبحت تتحكم في عالم الاسماك ويصل نفوذها حتى مستوى الجملة اين أكد اكثر من طرف أن الأسماك التي تباع في محيط السوق يتعدى عددها ما يتم عرضه داخل السوق، هذا دون الحديث عن الأسماك التي تباع في محيطات الاسواق البلدية
والثابت أن الوزارة على علم بهذه الممارسات خاصة على مستوى سوق الجملة مما يستوجب التغيير على مستوى الأشخاص والمقاربة لضمان حد أدنى من الشفافية.
ما عدا الاسماك نشير إلى أن بورصة الاسعار لهذا اليوم قد حافظت على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:
الخضر:
البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د
الطماطم من540 مليما إلى 1.200 د
الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د
البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د
البصل الشتوي 1.300 د
الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د
القنارية: 1.000 د إلى2.000د
الفول من 1.200د إلى 1.400 د
الفقوس 2.800د
السفنارية 1.500 د
القرع الاخضر 1.400د
البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د
الانجالة 3.400 د
الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم
الغلال:
البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د
المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د
الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د
الموز 3.600 د
الدقلة من 7.900 د إلى12.000د
الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د
التفاح من2.000د إلى 3.500د
اللحوم البيضاء:
الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د
شرائح الديك الرومي 11.500 د
شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د
اللحوم الحمراء:
لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د
الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د
البقري بالعظم من 15.000 د إلى 18.000د
الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د
الأسماك:
ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د
ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د
ـ البوري من 9،900 الى 18،000د
ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د
ـ المرجان 12،800د
ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د
ـ الشلبة 7،000د
ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د
ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د
القرنبيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د
الأسواق الاسبوعية المنتصبة اليوم
تونس الكبرى
المدينة الجديدة
الوطن القبلي
منزل تميم
ولاية باجة
مدينة باجة
ولاية المنستير
قصر هلال
ولاية سليانة
الكريب
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
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21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
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21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
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19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018