جبل الجلود حي الشهيد بلعيد:متقدم صناعيا متأخر تنمويا

جبل الجلود حي شعبي متاخم للعاصمة، يبعد عنها حوالي 2 كلم. يضم أقدم منطقة صناعية في تونس وأكبر المصانع... ورغم ذلك فان نسبة الفقر به مرتفعة، وتحتل المنطقة المرتبة قبل الأخيرة من أصل 21 معتمدية من ولاية تونس في مؤشر التنمية.

تونس (الشروق) ــ

اليوم الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد وكتحية لروحه الزكية نسلط الضوء هذا الأسبوع على منطقة جبل الجلود مسقط رأسه، أين ولد وعاش وترعرع وبدأ مسيرته النضالية. وللإشارة تعتبر معتمدية جبل الجلود من أقدم المعتمديات فقد تأسست سنة 1973 وتبلغ مساحتها حوالي 425 هكتارا وتقع في الضاحية الجنوبية لولاية تونس تحدها معتمدية الوردية من الشمال ومعتمدية بن عروس من الجنوب ومعتمديتي مقرين وباب بحر شرقا ومعتمدتي الوردية والكبارية من الغرب وتضم المنطقة 07 عمادات وهي: سيدي فتح الله وجبل الجلود وباش حامبة وحي الفتح والسبخاء والقرجومة والأفران.

ويبلغ عدد سكان جبل الجلود حوالي 25 ألف ساكن. ويوجد أكثر من 5724 مسكنا لأكثر من 6200 أسرة، وهي منطقة ذات كثافة سكانية متوسطة مقارنة بمساحتها.

وككل المناطق الموجودة بالجمهورية تتمتع منطقة جبل الجلود بنقاط قوة وضعف وفيها العديد من الخصائص، وهي منطقة التناقضات بامتياز، فهي تضم أكبر الشركات لأغنى رجال الأعمال في تونس ورغم ذلك فإن أغلبية السكان يعيشون دون المستوى المتوسط وتحت خط الفقر. كما أنها تضم أقدم منطقة صناعية في تونس وتشهد المنطقة نسبة بطالة مرتفعة في صفوف الشباب.

الفقر والتلوث

المنازل المتواضعة والبناء الفوضوي والبنية التحتية الرديئة والفضلات المتناثرة في كل مكان وفيضان قنوات الصرف الصحي صيفا وشتاء كلّها مظاهر توحي بانتشار الفقر والتهميش في جل أحياء منطقة جبل الجلود. هذه الوضعية تقلق السكان وقد عبرت جمعية الورتاني المهتمة بمقام الولي الصالح سيدي فتح الله العجمي منذ 40 سنة عن عدم رضاها بواقع حيّها، وتقول الناس هنا يعانون من الفقر والبطالة وأنا مثلا أقتات من عملي كخياطة، ورغم أنني أهتم بالزاوية والمسجد إلا أن وضعيتي المهنية لم يقع تسويتها رغم عشرات المطالب التي قدمتها منذ زمن طويل لوزارة الشؤون الدينية ووزارة الشؤون الثقافية باعتبار أنني اهتم بمعلم تاريخي يعود تاريخ انشائه إلى عدة قرون خلت.

الهادي الماجري جزار قدم منذ أكثر من 20 سنة إلى منطقة جبل الجلود بعد أن نزح من مسقط رأسه بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين أكّد أيضا أن الفقر والتهميش ينهشان الأسر والعائلات المستقرة بهذه المنطقة، ويرى أن غلاء الأسعار جعل الحرفاء يعزفون عن شراء اللحوم الحمراء، وغيرها من أنواع اللحوم وحتى الغلال التي بدأ الاستغناء عنها تدريجيا. وقد أشار أيضا إلى أن الحركة التجارية بجبل الجلود تعاني من الكساد.

كوثر حرزالله موظفة بدار الثقافة شكري بلعيد بجبل الجلود أشارت إلى أن التلوث الصادر عن المصانع الموجودة بالمنطقة يخنق أنفاس المتساكنين خاصة وأن المصانع متداخلة مع المساكن ولا يوجد منطقة صناعية مغلقة وهذا الأمر يزيد من معاناة السكان الذين يستنشقون سموم المصانع المنتشرة في المنطقة. كوثر تابعت لتقول منطقة جبل الجلود منطقة مهمشة وينتشر فيها الفقر بنسبة كبرى رغم قربها من العاصمة ومن المفروض أن تكون مماثلة لبقية مناطق الأحواز ومن المفروض أيضا أن تهتم بها الحكومة باعتبارها امتدادا للعاصمة فالوقت المستغرق بينها وبين العاصمة لا يزيد على الخمس دقائق لكن زائر هذه المنطقة يشعر أنها تبعد عنها مئات الكيلومترات. ويرجع رضا بن محمد انتشار الفقر والتهميش بمنطقة جبل الجلود إلى مغادرة كل شخص يصل إلى منصب مهم ويصبح من الأغنياء جبل الجلود إلى المناطق الأخرى كمقرين والزهراء وحمام الأنف وحي النصر والمنازه. ولهذا السبب لا نشاهد فيلات ضخمة ولا مشاريع هامة، ولا وجود لمساحات كبرى ولا لفروع بنكية ولا وجود لسوق أسبوعية ولا للكنام ولا لأي صندوق اجتماعي رغم أن المنطقة تحتوي على أقدم منطقة صناعية ومن المفروض أن توجد فروع بنكية لإنعاش الحياة الاقتصادية وتشغيل العاطلين عن العمل من أبناء المنطقة ويضيف: هناك العديد من الشخصيات والموظفين السامين والمهندسين والأطباء تربوا ودرسوا بجبل الجلود لكن وبمجرد توليهم لمناصب هامة يغادرونها إلى مناطق أخرى.

أفكار مسبقة وبطالة

البطالة من أكبر المعضلات التي يعاني منها شباب المنطقة فجل الشباب عاطلون عن العمل تتقاذفهم المقاهي وعن أسباب انتشار البطالة في صفوف شباب جبل الجلود يقول رضوان: نحن نعاني من الأفكار المسبقة والسمعة السيئة وعادة ما يقع التعامل مع شباب جبل الجلود باحتراز كبير وربما بنوع من الاحتقار فمثلا عند قيام الأمن ببعض التحريات في الشارع وبمجرد علمهم بأن الشخص من منطقة جبل الجلود يقع التركيز عليه بصفة استثنائية، وهنا أقول لأعوان الأمن إن شباب جبل الجلود ليس سيئا ونحن نشقى لكسب قوتنا بعرق جبيننا، والشيء نفسه أقوله لأصحاب الشركات والمصانع الذين يرفضون تشغيل أبناء جبل الجلود بناء على عدة أفكار مسبقة تصورنا على أننا منحرفون وأصحاب سوابق عدلية، وهذا الوضع أتعبنا كثيرا فرغم وجود أقدم منطقة صناعية تضم 64 مؤسسة يوجد الآلاف من العاطلين عن العمل من أبناء الحي ولا تشغل هذه المؤسسات سوى عدد قليل من متساكني أحياء جبل الجلود والبقية من مناطق أخرى.

وهو ما أكده محمد الذي يعمل بمركز نداء مضيفا أن جل الشباب يعاني من البطالة ويقضي معظم وقته في المقاهي، كما أن عددا كبيرا منهم يفكر في الحرقة وهناك العشرات وربما المئات منهم يفكرون في الحرقة ويحاولون الحرقة عشرات المرات هروبا من واقع كئيب وآفاق مسدودة وبطالة مقيتة تدفع بالكثير من الشباب إلى الانحراف السلوكي والارتماء في أحضان المخدرات والإدمان بمختلف أنواعه.

السيد الهاني معتمد جبل الجلود

مشاريع ضخمة لتحسين البنية التحتية وتحريك الاقتصاد

أشار معتمد جبل الجلود السيد الهاني إلى أن مشاريع كبرى ستنطلق أشغالها قريبا بجبل الجلود ستنعكس ايجابيا على واقع المنطقة وعلى ولاية تونس ككل باعتبارها ستشكل متنفسا اقتصاديا واجتماعيا جديدا ومن بين المشاريع المزمع تنفيذها احداث مشروع اقتصادي ضخم يربط بين العاصمة وجبل الجلود وسيكون المتنفس الجديد للعاصمة ويضم مركبات صناعية واقتصادية ومحطات للنقل البري وغيرها من المرافق.

كما سيتم تنفيذ مشاريع خاصة بمجالي الثقافة والشباب والطفولة والصحة بكلفة اجمالية تقدر بـ 713 مليارا. وسيعلن قريبا عن بداية مشروع المساكن الاجتماعية، وستتم تهيئة ورشات الصيانة بسيدي فتح الله ومستودع فرحات حشاد ووحدة صيانة القطارات ذاتية الجر. إلى جانب إعادة إحياء المنطقة الصناعية حيث سيتم استدعاء أصحاب المصانع المغلقة والتحاور معهم حول امكانية إعادة فتحها للحد من البطالة المرتفعة داخل هذه المعتمدية.

وبين السيد «السيد الهاني» معتمد جبل الجلود أن الوضع الأمني جيد وأن أعوان الأمن يقومون بدوريات أمنية مكثفة داخل جميع الأحياء للحد من المشاكل التي تهدد سلامة المتساكنين والمارة. وعن التركيبة المجتمعية لجبل الجلود أكد السيد المعتمد أن المنطقة تضم خليطا من المجتمع التونسي فهي تجمع تونسيين من الـ24 ولاية تقريبا. كما أن حركة النزوح فيها متوقفة تقريبا وتعتبر منطقة مغلقة لم يعد لها الفضاء المناسب للتوسع. ومن خاصيات المنطقة أنها تقتصر على الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل باعتبار أن كل شخص أصيل منطقة جبل الجلود يصل إلى مرتبة اجتماعية معينة يغادر المنطقة إلى المنارات أو المنازه أو الضاحية الشمالية للعاصمة وبقية مناطق الضاحية الجنوبية الأخرى التي تعتبر أفضل من جبل الجلود من حيث المرافق الحياتية.

مشاهير جبل الجلود

سياسيا: يظل الشهيد الرمز المرحوم شكري بلعيد من أهم الوجوه السياسية التي أنجبتها المنطقة وتخليدا لذكراه تم تسمية دار الثقافة باسمه وكذلك احدى المدارس الإعدادية بجبل الجلود.

علي الخويلدي شهر علي التونسي وهو رائد من رواد الحركة التونسية ووالد الصحفي نجيب الخويلدي.

عبد الكريم معاوية نائب بمجلس النواب قبل سنة 2011 ويشغل خطة معتمد أول.

اعلاميا: الصحفي نجيب الخويلدي

رياضيا: المرحوم منصف بلخير كان لاعبا مشهورا وسمي الملعب المعشب بجبل الجلود باسمه تخليدا لذكراه ومسيرته المشرفة في مجال الرياضة. ومن مشاهير الرياضة اللاعب الدولي السابق فتحي الطرابلسي.

أصــــــــــل التسميـــــــــــة

تعود تسمية منطقة جبل الجلود حسب ما أكده لنا الأهالي إلى أول مصنع أو مدبغة للجلود كانت موجودة في المنطقة. حيث يتم غسل الجلود وتجفيفها فوق الجبل. ومن هذا المنطلق عرفت المنطقة باسم جبل الجلود. كما كانت تسمى بالقرجومة وحسب الصحفي توفيق نويرة أصيلة منطقة جبل الجلود فإن أول من سكن منطقة جبل الجلود مجموعة من الجالية المالطية والفرنسية والبولونية بعد تأسيس أول «فبريكة» أو مصنع واستقروا هناك، وبعد فترة من الزمن جاءت مجموعة من الجزائريين واستقروا بدورهم في المنطقة. ولما انشأت المنطقة الصناعية بجبل الجلود وهي أقدم منطقة صناعية في تونس شرع العمال في بناء منازلهم بالقرب من المصانع الموجودة آنذاك. وتوسعت وأصبحت حيا شعبيا بفضل حركة النزوح التي شهدتها منذ أواخر الستينات وبداية السبعينات.

جبل الجلود في أرقام

ـ 25 ألف ساكن هو عدد سكان المعتمدية

ـ 64 هو عدد المؤسسات الصناعية في المنطقة

ـ ويوجد أكثر من 5724 مسكنا لأكثر من 6200 أسرة،

ـ سنة 1973 تاريخ تأسيس المعتمدية

ـ 425 هكتارا هي مساحة المعتمدية

بطاقـــة تعريـــف الحـــــي

جبل الجلود، اسم حي صناعي وسكني يقع بين مدينتي تونس وبن عروس. وهو إداريا مركز معتمدية تابعة لولاية تونس.عدد سكانها حوالي 25000 ساكن وتوجد به العديد من المصانع من أبرزها مصنعا الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية والاسمنت الاصطناعي التونسي ومصنع الجعة. تمر عبر المنطقة الطريق الوطنية رقم 1‏ الرابطة بين العاصمة والضاحية الجنوبية و الطريق السريعة تونس الحمامات.

ينشط في الحي فريق اتحاد جبل الجلود الذي ينتمي إلى الرابطة الرابعة هواة في رياضة كرة القدم.

كما تضم معتمدية جبل الجلود مركبا اداريا يتمثل في مقر المعتمدية والدائرة البلدية ومنطقة الأمن الوطني ومركز للأمن وفرقة الحماية المدنية والمدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل الجلود ومركب للطفولة يعنى خاصة بالعائلات المعوزة ومنعدمة الدخل والأيتام نظرا لارتفاع نسبة الطلاق ويوفر لهم المركب عديد المساعدات مثل الألبسة والأدوات المدرسية.

ناجية المالكي عدسة: طارق سلتان