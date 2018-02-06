المستشفيات العمومية:اليوم الأطباء في إضراب

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تونس (الشروق)
بدعوة من المنظمة التونسية للاطباء الشبان، ينفذ اليوم الاطباء المقيمون والداخليون وطلبة الطب اضرابا قطاعيا يتواصل على مدى ثلاثة ايام بمختلف المستشفيات وذلك احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم .
ويأتي قرار الاضراب الذي يستثني اطباء الاستمرار واقسام الاستعجالي، تنديدا بعدم التزام وزارة الصحة لتعهداتها المضمنة في اتفاق فيفري 2017 المبرم بينها وبين المنظمة التونسية للشغل وتراخيها في الاستجابة لمشاغل القطاع .
وتتمثل مطالب المحتجين في اصدار الامر المتعلق بالنظام الاساسي الخاص للاطباء الداخليين والمقيمين بالصيغة المتفق عليها والحفاظ على الشهادة الوطنية للدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص في الطب و فتح خطط للاطباء المتطوعين للتخفيف من الضغط المهول على زملائهم الداخليين الى جانب المطالبة بنشر الامر المتعلق بالدراسات الطبية في اجل يتم الاتفاق عليه كتابيا وفتح ملف اجور الاطباء "الاجانب" الذين درسوا بتونس ورصد الاعتمادات امام التطوع لسد الشغور الحاصل بالمستشفيات الجامعية فورا.
واكد رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح سابق "للشروق "ان نسبة شغور الاطباء الداخليين بالمستشفيات الجامعية تراجعت بنسبة 50% مقارنة بالسنتين الاخيرتين مما تسبب في ضغط كبير سلط على الاطار الطبي وشبه الطبي ما يحتم على سلطة الاشراف الاسراع بمراجعة المنظومة الجديدة وانقاذ القطاع الصحي الذي يعيش اتعس مراحله وايقاف نزيف هجرة الكوادر الطبية محملا مسؤولية ما قد يترتب عن قرار الاضراب من تبعات الى وزارة الصحة والحكومة على حد السواء .
تونس (الشروق)
بدعوة من المنظمة التونسية للاطباء الشبان، ينفذ اليوم الاطباء المقيمون والداخليون وطلبة الطب اضرابا قطاعيا يتواصل على مدى ثلاثة ايام بمختلف المستشفيات وذلك احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم .
ويأتي قرار الاضراب الذي يستثني اطباء الاستمرار واقسام الاستعجالي، تنديدا بعدم التزام وزارة الصحة لتعهداتها المضمنة في اتفاق فيفري 2017 المبرم بينها وبين المنظمة التونسية للشغل وتراخيها في الاستجابة لمشاغل القطاع .
وتتمثل مطالب المحتجين في اصدار الامر المتعلق بالنظام الاساسي الخاص للاطباء الداخليين والمقيمين بالصيغة المتفق عليها والحفاظ على الشهادة الوطنية للدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص في الطب و فتح خطط للاطباء المتطوعين للتخفيف من الضغط المهول على زملائهم الداخليين الى جانب المطالبة بنشر الامر المتعلق بالدراسات الطبية في اجل يتم الاتفاق عليه كتابيا وفتح ملف اجور الاطباء "الاجانب" الذين درسوا بتونس ورصد الاعتمادات امام التطوع لسد الشغور الحاصل بالمستشفيات الجامعية فورا.
واكد رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح سابق "للشروق "ان نسبة شغور الاطباء الداخليين بالمستشفيات الجامعية تراجعت بنسبة 50% مقارنة بالسنتين الاخيرتين مما تسبب في ضغط كبير سلط على الاطار الطبي وشبه الطبي ما يحتم على سلطة الاشراف الاسراع بمراجعة المنظومة الجديدة وانقاذ القطاع الصحي الذي يعيش اتعس مراحله وايقاف نزيف هجرة الكوادر الطبية محملا مسؤولية ما قد يترتب عن قرار الاضراب من تبعات الى وزارة الصحة والحكومة على حد السواء .
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018