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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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المستشفيات العمومية:اليوم الأطباء في إضراب
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عبد الحميد الرياحي
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النقابي
المستشفيات العمومية:اليوم الأطباء في إضراب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

تونس (الشروق)
بدعوة من المنظمة التونسية للاطباء الشبان، ينفذ اليوم الاطباء المقيمون والداخليون وطلبة الطب اضرابا قطاعيا يتواصل على مدى ثلاثة ايام بمختلف المستشفيات وذلك احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم .
ويأتي قرار الاضراب الذي يستثني اطباء الاستمرار واقسام الاستعجالي، تنديدا بعدم التزام وزارة الصحة لتعهداتها المضمنة في اتفاق فيفري 2017 المبرم بينها وبين المنظمة التونسية للشغل وتراخيها في الاستجابة لمشاغل القطاع .
وتتمثل مطالب المحتجين في اصدار الامر المتعلق بالنظام الاساسي الخاص للاطباء الداخليين والمقيمين بالصيغة المتفق عليها والحفاظ على الشهادة الوطنية للدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص في الطب و فتح خطط للاطباء المتطوعين للتخفيف من الضغط المهول على زملائهم الداخليين الى جانب المطالبة بنشر الامر المتعلق بالدراسات الطبية في اجل يتم الاتفاق عليه كتابيا وفتح ملف اجور الاطباء "الاجانب" الذين درسوا بتونس ورصد الاعتمادات امام التطوع لسد الشغور الحاصل بالمستشفيات الجامعية فورا.
واكد رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح سابق "للشروق "ان نسبة شغور الاطباء الداخليين بالمستشفيات الجامعية تراجعت بنسبة 50% مقارنة بالسنتين الاخيرتين مما تسبب في ضغط كبير سلط على الاطار الطبي وشبه الطبي ما يحتم على سلطة الاشراف الاسراع بمراجعة المنظومة الجديدة وانقاذ القطاع الصحي الذي يعيش اتعس مراحله وايقاف نزيف هجرة الكوادر الطبية محملا مسؤولية ما قد يترتب عن قرار الاضراب من تبعات الى وزارة الصحة والحكومة على حد السواء .

شافية براهمي
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النقابي
المستشفيات العمومية:اليوم الأطباء في إضراب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

تونس (الشروق)
بدعوة من المنظمة التونسية للاطباء الشبان، ينفذ اليوم الاطباء المقيمون والداخليون وطلبة الطب اضرابا قطاعيا يتواصل على مدى ثلاثة ايام بمختلف المستشفيات وذلك احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم .
ويأتي قرار الاضراب الذي يستثني اطباء الاستمرار واقسام الاستعجالي، تنديدا بعدم التزام وزارة الصحة لتعهداتها المضمنة في اتفاق فيفري 2017 المبرم بينها وبين المنظمة التونسية للشغل وتراخيها في الاستجابة لمشاغل القطاع .
وتتمثل مطالب المحتجين في اصدار الامر المتعلق بالنظام الاساسي الخاص للاطباء الداخليين والمقيمين بالصيغة المتفق عليها والحفاظ على الشهادة الوطنية للدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص في الطب و فتح خطط للاطباء المتطوعين للتخفيف من الضغط المهول على زملائهم الداخليين الى جانب المطالبة بنشر الامر المتعلق بالدراسات الطبية في اجل يتم الاتفاق عليه كتابيا وفتح ملف اجور الاطباء "الاجانب" الذين درسوا بتونس ورصد الاعتمادات امام التطوع لسد الشغور الحاصل بالمستشفيات الجامعية فورا.
واكد رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح سابق "للشروق "ان نسبة شغور الاطباء الداخليين بالمستشفيات الجامعية تراجعت بنسبة 50% مقارنة بالسنتين الاخيرتين مما تسبب في ضغط كبير سلط على الاطار الطبي وشبه الطبي ما يحتم على سلطة الاشراف الاسراع بمراجعة المنظومة الجديدة وانقاذ القطاع الصحي الذي يعيش اتعس مراحله وايقاف نزيف هجرة الكوادر الطبية محملا مسؤولية ما قد يترتب عن قرار الاضراب من تبعات الى وزارة الصحة والحكومة على حد السواء .

شافية براهمي
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06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أعطى امس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اشارة انطلاق لجان التفاوض في التحضير...
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المستشفيات العمومية:اليوم الأطباء في إضراب
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بدعوة من المنظمة التونسية للاطباء الشبان، ينفذ اليوم الاطباء المقيمون والداخليون وطلبة الطب اضرابا قطاعيا...
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جندوبة: الفرع الجامعي للصحة يندد باعتداء عون أمن على العاملين بقسم الاستعجالي
05 فيفري 2018 السّاعة 21:27
جندوبة - الشروق أونلاين - عبد الكريم السلطاني: أصدرت اليوم الاثنين 5 فيفري 2018 النقابة الأساسية للصحة...
المزيد >>
الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يعلن رفضه للاعتصامات المتسببة في وقف انتاج الفسفاط
05 فيفري 2018 السّاعة 21:15
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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