المستشفيات العمومية:اليوم الأطباء في إضراب

تونس (الشروق)

بدعوة من المنظمة التونسية للاطباء الشبان، ينفذ اليوم الاطباء المقيمون والداخليون وطلبة الطب اضرابا قطاعيا يتواصل على مدى ثلاثة ايام بمختلف المستشفيات وذلك احتجاجا على عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم .

ويأتي قرار الاضراب الذي يستثني اطباء الاستمرار واقسام الاستعجالي، تنديدا بعدم التزام وزارة الصحة لتعهداتها المضمنة في اتفاق فيفري 2017 المبرم بينها وبين المنظمة التونسية للشغل وتراخيها في الاستجابة لمشاغل القطاع .

وتتمثل مطالب المحتجين في اصدار الامر المتعلق بالنظام الاساسي الخاص للاطباء الداخليين والمقيمين بالصيغة المتفق عليها والحفاظ على الشهادة الوطنية للدكتور في الطب منفصلة عن شهادة الاختصاص في الطب و فتح خطط للاطباء المتطوعين للتخفيف من الضغط المهول على زملائهم الداخليين الى جانب المطالبة بنشر الامر المتعلق بالدراسات الطبية في اجل يتم الاتفاق عليه كتابيا وفتح ملف اجور الاطباء "الاجانب" الذين درسوا بتونس ورصد الاعتمادات امام التطوع لسد الشغور الحاصل بالمستشفيات الجامعية فورا.

واكد رئيس المنظمة التونسية للاطباء الشبان جاد الهنشيري في تصريح سابق "للشروق "ان نسبة شغور الاطباء الداخليين بالمستشفيات الجامعية تراجعت بنسبة 50% مقارنة بالسنتين الاخيرتين مما تسبب في ضغط كبير سلط على الاطار الطبي وشبه الطبي ما يحتم على سلطة الاشراف الاسراع بمراجعة المنظومة الجديدة وانقاذ القطاع الصحي الذي يعيش اتعس مراحله وايقاف نزيف هجرة الكوادر الطبية محملا مسؤولية ما قد يترتب عن قرار الاضراب من تبعات الى وزارة الصحة والحكومة على حد السواء .





شافية براهمي