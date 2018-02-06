الزيادة في الأجور: انطـلاق المفاوضـات فـي كـل القطاعـات ... في مارس

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أعطى امس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اشارة انطلاق لجان التفاوض في التحضير والاستعداد للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص التي ستنطلق نهاية شهر مارس المقبل مع منظمة الاعراف.
تونس (الشروق)
أعلن الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على الاجتماع التحضيري لأكثر من 250 نقابي يمثلون لجان التفاوض في القطاع الخاص استعدادا للمفاوضات الاجتماعية ، عن انطلاق لجان التفاوض في التحضير والاستعداد للمفاوضات الاجتماعية التي ستنطلق حسب الاتفاق الممضى مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نهاية شهر مارس المقبل.
وشدد الامين العام على ضرورة الموازنة بين استحقاقات المؤسسة وكيفية النهوض بالإنتاج والإنتاجية خلال المفاوضات الاجتماعية القادمة التي تهدف الى تحسين المقدرة الشرائية للمؤجر والنهوض بالمؤسسات في القطاع الخاص الذي شهد جولتين من المفاوضات بعد الثورة وكانتا مفاوضات مركزية شملت كل القطاعات مشيرا الى ان المفاوضات الاجتماعية هذه السنة ستشمل 54 اتفاقية مشتركة، سيقع توزيعها على جولة من المفاوضات القطاعية مع منظمة الاعراف آخذة بعين الاعتبار ظروف وإمكانيات المؤسسات الاقتصادية مع مراعاة الحقوق والواجبات وتوفير العمل اللائق والتوازن بين استحقاقات المؤسسة والنهوض بالانتاج والانتاجية وتوفير الحماية الاجتماعية للمؤجر.
اما بخصوص المفاوضات في القطاع العام والوظيفية العمومية فقد اكد نور الدين الطبوبي انها ستنطلق هي الاخرى خلال شهر مارس المقبل وذلك بالاتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ان كان من المبرمج إجراؤها خلال شهر افريل وذلك لإعطاء رسائل إيجابية لكافة الموظفين في القطاعين العمومي والخاص وفق تعبيره.
واشار الامين العام الى ان البلاد في حاجة ملحة الى الاستقرار الاجتماعي الذي يبنى بالعمل المشترك وفي اطار وحدة وطنية على قاعدة الخيارات والبرامج التقدمية والاجتماعية التي تاخذ بعين الاعتبار التنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروات والتي تقوم على العدالة الجبائية.
من جهته أكّد الأمين العام المساعد المسؤول على القطاع الخاص محمد علي البوغديري أنّ المفاوضات القادمة لن تكون مركزيّة مثل سابقاتها بل انها ستكون قطاعيّة (كل قطاع يتفاوض مع نظيره في منظمة الأعراف) وستشمل الجانب الترتيبي في علاقة ببعض الفصول التي ترهق العمال متعلقة بالترسيم والتسريح وتمثيلية العمال داخل المؤسسات وغيرها من أجل خلق مناخ جيّد داخل المؤسسة والجانب المالي في علاقة بمراجعة قيمة الدرجة .
وأضاف محمد علي البوغديري ان مليون و500 الف أجير في القطاع الخاص معنيون بهذه الاتفاقية ، 80 % من مطالبهم ذات علاقة ترتيبية مشتركة واشار الى ان عدد العاطلين عن العمل دون مستوى الباكالوريا بلغ 400 الف شاب الى جانب 250 الف عاطل عن العمل من اصحاب الشهائد العليا وبالتالي فان استقطاب 70 او80 مؤسسة ذات تشغيلية عالية ( 4 الاف او5 الاف عامل ) سيقضي نهائيا عن البطالة وفق تعبيره .
أعطى امس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اشارة انطلاق لجان التفاوض في التحضير والاستعداد للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص التي ستنطلق نهاية شهر مارس المقبل مع منظمة الاعراف.
تونس (الشروق)
أعلن الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على الاجتماع التحضيري لأكثر من 250 نقابي يمثلون لجان التفاوض في القطاع الخاص استعدادا للمفاوضات الاجتماعية ، عن انطلاق لجان التفاوض في التحضير والاستعداد للمفاوضات الاجتماعية التي ستنطلق حسب الاتفاق الممضى مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نهاية شهر مارس المقبل.
وشدد الامين العام على ضرورة الموازنة بين استحقاقات المؤسسة وكيفية النهوض بالإنتاج والإنتاجية خلال المفاوضات الاجتماعية القادمة التي تهدف الى تحسين المقدرة الشرائية للمؤجر والنهوض بالمؤسسات في القطاع الخاص الذي شهد جولتين من المفاوضات بعد الثورة وكانتا مفاوضات مركزية شملت كل القطاعات مشيرا الى ان المفاوضات الاجتماعية هذه السنة ستشمل 54 اتفاقية مشتركة، سيقع توزيعها على جولة من المفاوضات القطاعية مع منظمة الاعراف آخذة بعين الاعتبار ظروف وإمكانيات المؤسسات الاقتصادية مع مراعاة الحقوق والواجبات وتوفير العمل اللائق والتوازن بين استحقاقات المؤسسة والنهوض بالانتاج والانتاجية وتوفير الحماية الاجتماعية للمؤجر.
اما بخصوص المفاوضات في القطاع العام والوظيفية العمومية فقد اكد نور الدين الطبوبي انها ستنطلق هي الاخرى خلال شهر مارس المقبل وذلك بالاتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ان كان من المبرمج إجراؤها خلال شهر افريل وذلك لإعطاء رسائل إيجابية لكافة الموظفين في القطاعين العمومي والخاص وفق تعبيره.
واشار الامين العام الى ان البلاد في حاجة ملحة الى الاستقرار الاجتماعي الذي يبنى بالعمل المشترك وفي اطار وحدة وطنية على قاعدة الخيارات والبرامج التقدمية والاجتماعية التي تاخذ بعين الاعتبار التنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروات والتي تقوم على العدالة الجبائية.
من جهته أكّد الأمين العام المساعد المسؤول على القطاع الخاص محمد علي البوغديري أنّ المفاوضات القادمة لن تكون مركزيّة مثل سابقاتها بل انها ستكون قطاعيّة (كل قطاع يتفاوض مع نظيره في منظمة الأعراف) وستشمل الجانب الترتيبي في علاقة ببعض الفصول التي ترهق العمال متعلقة بالترسيم والتسريح وتمثيلية العمال داخل المؤسسات وغيرها من أجل خلق مناخ جيّد داخل المؤسسة والجانب المالي في علاقة بمراجعة قيمة الدرجة .
وأضاف محمد علي البوغديري ان مليون و500 الف أجير في القطاع الخاص معنيون بهذه الاتفاقية ، 80 % من مطالبهم ذات علاقة ترتيبية مشتركة واشار الى ان عدد العاطلين عن العمل دون مستوى الباكالوريا بلغ 400 الف شاب الى جانب 250 الف عاطل عن العمل من اصحاب الشهائد العليا وبالتالي فان استقطاب 70 او80 مؤسسة ذات تشغيلية عالية ( 4 الاف او5 الاف عامل ) سيقضي نهائيا عن البطالة وفق تعبيره .
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
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21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018