عضو مجلس الهيئة انيس الجربوعي لـ«لشروق»:قدمنا مقترحات لتذليل صعوبات الانتخابات

أكد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي حسن استعداد الهيئة لانجاح المحطة الانتخابية التي ينطلق مسارها بعد 10 ايام بفتح باب الترشحات اليها.

تونس - الشروق -

وقال الجربوعي في تصريح للشروق إنّ هيئة الانتخابات قد شرعت من الاسبوع الماضي في تكوين ورسكلة الاعوان المهتمين بقبول الترشحات واعطائهم التعليمات اللازمة لانجاح المسار الانتخابي ، كما نظمت الهيئة امس لقاءين جهويين في كل من الكاف و صفاقس حول شروط الترشح للانتخابات واجراءات الانتخابات وهو مايتنزل ضمن برنامج متكامل انطلقت فيه الهيئة الاسبوع الماضي في العاصمة ومن المنتظر ان تتبعه لقاءات اخرى تباعا في اقليم الوسط الغربي و اقليم الوسط والساحل يوم الخميس لينتهي بلقاء في ولاية القيروان يوم الجمعة القادم.

تذليل الصعوبات.

ونقل الجربوعي مقترحات المتدخلين في الملتقيات التي تنظمها الهيئة والتي تركزت في صعوبة الحصول على شهادة الابراء من البلديات الجديدة ضمن الوثائق المطلوبة في ملف الترشح والصعوبات المتعلقة بتكوين القائمات وفقا لقاعدة التناصف الافقي والعمودي وتنظيم القوائم الانتخابية واستفسارات اخرى متواترة تهم اهم الاسباب التي يمكن ان تؤدي الى اسقاط القائمات بأكملها.

وبين الجربوعي أن الهيئة تبذل ما في وسعها لتذليل الصعوبات ومن ذلك ان هذه اللقاءات التحسيسية ستنتهي برفع تقرير الى مجلس الهيئة لاعطاء توصيات عملية للهيئات الفرعية لتسهيل العملية الانتخابية مضيفا ان الهيئة اتخذت قرارا يقضي بتخصيص عون بلدي في كل بلدية لصالح قسم التعريف بالامضاء للمترشحين علاوة على الحماية الامنية للمقرات وترك فضاءات قبول الترشحات التي تنطلق فترتها يوم 15 فيفري الجاري مفتوحة امام العموم.

وشدد محدثنا على ان صلاحية تقديم القائمات تعود لرئيس القائمة او من يمثله قانونا بما من شأنه أن يقلص في حجم الضغط وان فضاءات قبول الترشحات ستكون مفتوحة يوميا الى حدود الساعة السادسة مساء وبعدها لمن كان متواجدا في بهوها مضيفا ان الهيئة تبحث في امكانية التعاون مع البلديات الجديدة حول شهادة الابراء بالذمة والتي تطرح صعوبة كما تم اقرار التفويض بالامضاء لجميع المنسقين الجهويين للهيئة لتسهيل اقتناء اللوازم الضرورية واجراء الانتدابات وتخفيف العبء على المركز والذين سيكلفون رسميا بمهامهم قبل يومين من فتح باب الترشحات.

تحديات

ويشير محدثنا الى ان نجاح عملية قبول الترشحات ضمن المسار الانتخابي يضع الهيئة امام اختبار ثان ادق يليه يهم الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم السبت 14 افريل وتنتهي يوم الجمعة 4 ماي وذلك من ناحية مراقبة المال السياسي والاشهار بالتعاون مع عدد من الاطراف الاخرى كرئاسة الحكومة وهيئة الاتصال السمعي البصري ووزارتي المالية والبنك المركزي، وشدد في هذا السياق على الدور المهم المنوط بعهدة مكونات المجتمع المدني والاعلام لابراز الاخلالات والاسهام في نجاح المحطة الانتخابية.

وتجدر الاشارة الى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشرع يوم 15 فيفري والى غاية 22 من نفس الشهر في قبول الترشحات ليتم الاعلان النهائي عن القائمات المقبولة بعد انقضاء اجال الطعون يوم 4 افريل على اقصى تقدير لتنطلق الحملة الانتخابية في الفترة الممتدة بين 14 افريل و4 ماي ثم يكون يوم الاقتراع في تاريخ 6 ماي و29 افريل للقوات الحاملة للسلاح والذي تعلن نتائجه النهائية يوم 13 جوان 2018 بعد انقضاء اجال الطعون.

أشرف الرياحي