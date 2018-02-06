بعد أن اتهم النقابات بترهيب الدولة:المباركي يرد على الناطق الرسمي لحركة نداء تونس

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تونس «الشروق»:
اتهم منجي الحرباوي الناطق الرسمي لحركة نداء تونس النقابات بأنها تريد ان تضع يدها على الدولة بالقوة وبالترهيب والوعيد.
وكتب الحرباوي في تدوينة نشرها على جداره في شبكة الواصل الاجتماعي" آن الاوان أن تعود النقابات الى قلاعها بعد ان أدت دورها في فترة ما" وكتب ان تونس لم تعد تتحمل فوضى النقابات القطاعية والاتحادات التي تسيست اكثر من اللازم حتى باتت اعشاشا لكل المفلسين في السياسة. وأضاف ان تونس لم تعد تتحمل فوضى الاعتصامات وتعطيل العمل وغلق المؤسسات والطرقات وفوضى الحرية اللامشروعة تحت مسميات وتوصيفات كثيرة حقا وباطلا عطلت دورة الانتاج وهدمت بنيان وأركان الاقتصاد ودمرت راس المال الوطني.
وقال منجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس ان تونس لم تعد تتحمل تأجيل الحلول الحقيقية والاصلاحات الضرورية والعمليات الجراحية التي وعدت بها كل الحكومات المتعاقبة...
رد...
وفي رده على تدوينة الناطق الرسمي لحركة نداء تونس قال بوعلي المباركي في تصريح للشروق ان الحرباوي يجهل التاريخ وبجهل الجغرافيا وعليه ان يعي جيدا دور الاتحاد قبل الاستقلال وبعد الاستقلال وقبل الثورة وأثناء الثورة وبعدها. وأضاف بوعلي المباركي ان الاتحاد وكل النقابيين هم في مقدمة العاملين على إنقاذ الوطن وحماية الدولة وان على الحرباوي ان يهتم باصلاح شؤون حزبه قبل ان يهتم بالاتحاد والنقابات التي هي اكبر منه.
وأضاف الذين يتهمون الاتحاد والنقابات فقط هم الفاشلون الذين ينشطون في احزاب فشلت في تنفيذ وعودها وفشلت في إنقاذ البلاد وكذبت على ناخبيها الذين وعدتهم اثناء الحملات الانتخابية .
وطالب الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس منجي الحرباوي بأن يدرس التاريخ جيدا قبل ان يتحدث عن النقابات والاتحاد.
تونس «الشروق»:
اتهم منجي الحرباوي الناطق الرسمي لحركة نداء تونس النقابات بأنها تريد ان تضع يدها على الدولة بالقوة وبالترهيب والوعيد.
وكتب الحرباوي في تدوينة نشرها على جداره في شبكة الواصل الاجتماعي" آن الاوان أن تعود النقابات الى قلاعها بعد ان أدت دورها في فترة ما" وكتب ان تونس لم تعد تتحمل فوضى النقابات القطاعية والاتحادات التي تسيست اكثر من اللازم حتى باتت اعشاشا لكل المفلسين في السياسة. وأضاف ان تونس لم تعد تتحمل فوضى الاعتصامات وتعطيل العمل وغلق المؤسسات والطرقات وفوضى الحرية اللامشروعة تحت مسميات وتوصيفات كثيرة حقا وباطلا عطلت دورة الانتاج وهدمت بنيان وأركان الاقتصاد ودمرت راس المال الوطني.
وقال منجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس ان تونس لم تعد تتحمل تأجيل الحلول الحقيقية والاصلاحات الضرورية والعمليات الجراحية التي وعدت بها كل الحكومات المتعاقبة...
رد...
وفي رده على تدوينة الناطق الرسمي لحركة نداء تونس قال بوعلي المباركي في تصريح للشروق ان الحرباوي يجهل التاريخ وبجهل الجغرافيا وعليه ان يعي جيدا دور الاتحاد قبل الاستقلال وبعد الاستقلال وقبل الثورة وأثناء الثورة وبعدها. وأضاف بوعلي المباركي ان الاتحاد وكل النقابيين هم في مقدمة العاملين على إنقاذ الوطن وحماية الدولة وان على الحرباوي ان يهتم باصلاح شؤون حزبه قبل ان يهتم بالاتحاد والنقابات التي هي اكبر منه.
وأضاف الذين يتهمون الاتحاد والنقابات فقط هم الفاشلون الذين ينشطون في احزاب فشلت في تنفيذ وعودها وفشلت في إنقاذ البلاد وكذبت على ناخبيها الذين وعدتهم اثناء الحملات الانتخابية .
وطالب الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس منجي الحرباوي بأن يدرس التاريخ جيدا قبل ان يتحدث عن النقابات والاتحاد.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018