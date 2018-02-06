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السياسي
قبــل 3 أشهـــر من بدايـــــــــة تطبيقـــــه:الحُكم المحلّي .. ببلديات غارقة في الديون!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

منذ سنوات والبلديات تعاني من صعوبات مالية كبرى جعلتها عاجزة عن اتمام مهامها وعن خلاص ديونها وهو ما يدفع إلى التساؤل عن مدى نجاح الحكم المحلي بعد انتخابات ماي 2018 ببلديات «فارغة» ماليا.

تونس ـ الشروق: 
عمل بلدي مشلول ومرافق عمومية معطلة وغير منجزة ووضعية كارثية للبنية التحتية في اكثر من بلدية وخدمات بلدية متواضعة ودون المأمول زادت من حدة الاحتقان لدى المواطن .. مشهد أصبح مخيما على البلديات منذ 2011 إلى اليوم وعجزت بسببه النيابات الخصوصية ( التي حلت محل البلديات) عن القيام بمهامها معللة ذلك ب»قلة الامكانيات وغياب التمويل». وضعية تدفع إلى التساؤل عن الحالة المالية التي ستكون عليها البلديات بعد انتخابات ماي القادم وعن مدى نجاح خيار اللامركزية والحكم المحلي ببلديات «فقيرة» وليست لها الاموال اللازمة لمجابهة الانتظارات.
موارد متواضعة وعجز
تعتمد البلديات أساسا على تمويلات الدولة لتغطية 30 % على أقصى تقدير من نفقاتها. وبلغت هذه التمويلات المخصصة لدعم الدولة للجماعات المحلية في ميزانية 2018 حوالي430 مليون دينار فقط. وهو مبلغ متواضع في راي الخبراء ولا يمكنه تغطية حاجيات 350 بلدية.
اما بقية التمويلات فتوفرها البلديات من تمويلاتها الذاتية المتأتية من معاليم الأداءات البلدية التي يدفعها المواطن ومعاليم التسويغ وغيرها من المعاليم الاخرى المختلفة او المداخيل التي تحققها من بعض الانشطة . وهذه الموارد تبدو بدورها غير كافية ويعود ذلك اساسا الى ضعف نسب الاستخلاص أو غياب الموارد الجبائية بسبب عدم اقبال المواطن على خلاص المعاليم البلدية المستوجبة .
كما تعاني بعض البلديات من ارتفاع في نفقات التصرّف ابرزها كلفة التاجير فضلا عن الافتقار احيانا للحوكمة الرشيدة ولحسن التصرف.
لذلك تضطر أغلب البلديات إلى الحصول على قروض من «صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية» وفق شروط ميسرة .
عجز وصعوبات
هذه الوضعية جعلت اغلب البلديات تعاني من عجز في موازناتها المالية ومن تفاقم ديونها لدى الغير . وقد خصصت الدولة مؤخرا حوالي 100 مليون دينار لتطهير ديون 64 بلدية تمر بصعوبات مالية هيكلية وليس لها القدرة على خلاصها لفائدة المؤسسات العمومية وفق ما ذكرته وزارة الشؤون المحلية والبيئةوذلك من خلال تحمل ديون 28 بلدية بصورة كلية و36 بلدية سيتم تحمل جانب من ديونها بنسبة تفوق 50 بالمائة من المتخلدات.
كما وقع تخصيص مبلغ 10،9 مليون دينار كدعم استثنائي لمجابهة الحاجيات الخصوصية للبلديات التي تمر بصعوبات واختلال في توازناتها المالية.
حكم محلي في ظروف صعبة
هذه الاجراءات ستخفف وفق المتابعين الأعباء المالية المحمولة على البلديات المعنية . غير ان ملف تمويل البلديات سيبقى مطروحا بشدة اليوم اكثر من اي وقت مضى خاصة في ظل التوجه الجديد نحو اللامركزية والحكم المحلي وما يتطلبه من ضرورة توفر الاعتمادات اللازمة للبلديات للقيام بالمهام التي ينتظرها منها التونسيون في قادم السنوات. كما ان ارتفاع عدد البلديات الى 350 بلدية سيزيد من حجم الضغوطات على المال المشترك للجماعات المحلية المضمن بميزانية الدولة. وبالتالي ستجد اغلب البلديات نفسها امام صعوبات العادة ما لم يقع ضبط وسائل تمويل واضحة لتسهل عليها مهامها...
حلول
من بين الحلول التي ينادي بها المختصون مزيد تطوير منظومة المال المشترك للجماعات المحلية ودعمها وخلق آليات جديدة لاستخلاص الأداءات والديون ومعاليم التسويغ مقابل تحسين الخدمات العمومية في مجالات البنية التحتية والنظافة حتى يقبل المواطن على الخلاص. كما يتطلب ذلك ايضا فرض اجراءات مشددة للحوكمة الرشيدة وحسن التصرف والقطع مع النفقات المشطة خاصة في مجال التاجير الى جانب احكام مراقبة الفساد. وهو ما ذكره مؤخرا مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالقول ان الاشكال في بعض البلديات يكمن في الحوكمة والتصرف في الموارد التي تمتلكها بالإضافة إلى وجود خوف من المسؤولية صلبها

مديونية البلديات

ارتفعت ديون البلديات من 110 مليون دينار سنة 2010 إلى 150 مليون دينار سنة 2015 وتعود اسباب هذا الارتفاع وفق الوزارة بالخصوص الى تسوية الوضعية الإدارية لما يزيد عن 11 ألف من الأعوان العرضيين والوقتيين والمتعاقدين علاوة على تكاليف تعويض الأضرار التي لحقت المعدات البلدية إبان الأحداث التي تزامنت مع الثورة الى جانب عدم التوازن بين الموارد والاعباء للعديد من البلديات والى المجهود الاستثماري لبعض البلديات

فاضل الطياشي
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السياسي
قبــل 3 أشهـــر من بدايـــــــــة تطبيقـــــه:الحُكم المحلّي .. ببلديات غارقة في الديون!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

منذ سنوات والبلديات تعاني من صعوبات مالية كبرى جعلتها عاجزة عن اتمام مهامها وعن خلاص ديونها وهو ما يدفع إلى التساؤل عن مدى نجاح الحكم المحلي بعد انتخابات ماي 2018 ببلديات «فارغة» ماليا.

تونس ـ الشروق: 
عمل بلدي مشلول ومرافق عمومية معطلة وغير منجزة ووضعية كارثية للبنية التحتية في اكثر من بلدية وخدمات بلدية متواضعة ودون المأمول زادت من حدة الاحتقان لدى المواطن .. مشهد أصبح مخيما على البلديات منذ 2011 إلى اليوم وعجزت بسببه النيابات الخصوصية ( التي حلت محل البلديات) عن القيام بمهامها معللة ذلك ب»قلة الامكانيات وغياب التمويل». وضعية تدفع إلى التساؤل عن الحالة المالية التي ستكون عليها البلديات بعد انتخابات ماي القادم وعن مدى نجاح خيار اللامركزية والحكم المحلي ببلديات «فقيرة» وليست لها الاموال اللازمة لمجابهة الانتظارات.
موارد متواضعة وعجز
تعتمد البلديات أساسا على تمويلات الدولة لتغطية 30 % على أقصى تقدير من نفقاتها. وبلغت هذه التمويلات المخصصة لدعم الدولة للجماعات المحلية في ميزانية 2018 حوالي430 مليون دينار فقط. وهو مبلغ متواضع في راي الخبراء ولا يمكنه تغطية حاجيات 350 بلدية.
اما بقية التمويلات فتوفرها البلديات من تمويلاتها الذاتية المتأتية من معاليم الأداءات البلدية التي يدفعها المواطن ومعاليم التسويغ وغيرها من المعاليم الاخرى المختلفة او المداخيل التي تحققها من بعض الانشطة . وهذه الموارد تبدو بدورها غير كافية ويعود ذلك اساسا الى ضعف نسب الاستخلاص أو غياب الموارد الجبائية بسبب عدم اقبال المواطن على خلاص المعاليم البلدية المستوجبة .
كما تعاني بعض البلديات من ارتفاع في نفقات التصرّف ابرزها كلفة التاجير فضلا عن الافتقار احيانا للحوكمة الرشيدة ولحسن التصرف.
لذلك تضطر أغلب البلديات إلى الحصول على قروض من «صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية» وفق شروط ميسرة .
عجز وصعوبات
هذه الوضعية جعلت اغلب البلديات تعاني من عجز في موازناتها المالية ومن تفاقم ديونها لدى الغير . وقد خصصت الدولة مؤخرا حوالي 100 مليون دينار لتطهير ديون 64 بلدية تمر بصعوبات مالية هيكلية وليس لها القدرة على خلاصها لفائدة المؤسسات العمومية وفق ما ذكرته وزارة الشؤون المحلية والبيئةوذلك من خلال تحمل ديون 28 بلدية بصورة كلية و36 بلدية سيتم تحمل جانب من ديونها بنسبة تفوق 50 بالمائة من المتخلدات.
كما وقع تخصيص مبلغ 10،9 مليون دينار كدعم استثنائي لمجابهة الحاجيات الخصوصية للبلديات التي تمر بصعوبات واختلال في توازناتها المالية.
حكم محلي في ظروف صعبة
هذه الاجراءات ستخفف وفق المتابعين الأعباء المالية المحمولة على البلديات المعنية . غير ان ملف تمويل البلديات سيبقى مطروحا بشدة اليوم اكثر من اي وقت مضى خاصة في ظل التوجه الجديد نحو اللامركزية والحكم المحلي وما يتطلبه من ضرورة توفر الاعتمادات اللازمة للبلديات للقيام بالمهام التي ينتظرها منها التونسيون في قادم السنوات. كما ان ارتفاع عدد البلديات الى 350 بلدية سيزيد من حجم الضغوطات على المال المشترك للجماعات المحلية المضمن بميزانية الدولة. وبالتالي ستجد اغلب البلديات نفسها امام صعوبات العادة ما لم يقع ضبط وسائل تمويل واضحة لتسهل عليها مهامها...
حلول
من بين الحلول التي ينادي بها المختصون مزيد تطوير منظومة المال المشترك للجماعات المحلية ودعمها وخلق آليات جديدة لاستخلاص الأداءات والديون ومعاليم التسويغ مقابل تحسين الخدمات العمومية في مجالات البنية التحتية والنظافة حتى يقبل المواطن على الخلاص. كما يتطلب ذلك ايضا فرض اجراءات مشددة للحوكمة الرشيدة وحسن التصرف والقطع مع النفقات المشطة خاصة في مجال التاجير الى جانب احكام مراقبة الفساد. وهو ما ذكره مؤخرا مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالقول ان الاشكال في بعض البلديات يكمن في الحوكمة والتصرف في الموارد التي تمتلكها بالإضافة إلى وجود خوف من المسؤولية صلبها

مديونية البلديات

ارتفعت ديون البلديات من 110 مليون دينار سنة 2010 إلى 150 مليون دينار سنة 2015 وتعود اسباب هذا الارتفاع وفق الوزارة بالخصوص الى تسوية الوضعية الإدارية لما يزيد عن 11 ألف من الأعوان العرضيين والوقتيين والمتعاقدين علاوة على تكاليف تعويض الأضرار التي لحقت المعدات البلدية إبان الأحداث التي تزامنت مع الثورة الى جانب عدم التوازن بين الموارد والاعباء للعديد من البلديات والى المجهود الاستثماري لبعض البلديات

فاضل الطياشي
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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