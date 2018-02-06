أخبار الأحزاب

حركة النهضة

أكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه الأخير أهميّة مشاركة رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي في فعاليات الدورة الأخيرة لمنتدى دافوس التي تأتي في إطار الديبلوماسية الشعبية، ونجاحها في مزيد التعريف بالتجربة التونسية وفي جلب الاستثمارات الى بلادنا وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والمؤسسات الاقتصادية التونسية وخاصة في المجالات الواعدة.

حركة الشعب

أفاد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي بأنّ الحزب سيشارك في الانتخابات البلدية المقبلة بقائمات خاصة وأخرى ائتلافية، بحسب خصوصية الجهة، موضحا أنّ هذا الخيار فرضته «صعوبة الوضع الانتخابي في تونس وما يحمله القانون من شروط صعبة يعمل الحزب على تذليلها».

حركة مشروع تونس

أعلنت حركة مشروع تونس تمسكها المبدئي بحرية الإعلام باعتبارها لازمة ضروريّة لحريّة التعبير المضمونتين بالدستور وركيزة لتكريس الديمقراطية ودولة القانون، وقوفها إلى جانب الصحفيين في أدائهم لرسالتهم الإعلامية بدون ضغوطات أو تدخّل من أية جهة كانت وردع التجاوزات أيا كان مصدرها وفق ما يقتضيه القانون.