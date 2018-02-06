أخبار الأحزاب

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حركة النهضة
أكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه الأخير أهميّة مشاركة رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي في فعاليات الدورة الأخيرة لمنتدى دافوس التي تأتي في إطار الديبلوماسية الشعبية، ونجاحها في مزيد التعريف بالتجربة التونسية وفي جلب الاستثمارات الى بلادنا وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والمؤسسات الاقتصادية التونسية وخاصة في المجالات الواعدة.
حركة الشعب
أفاد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي بأنّ الحزب سيشارك في الانتخابات البلدية المقبلة بقائمات خاصة وأخرى ائتلافية، بحسب خصوصية الجهة، موضحا أنّ هذا الخيار فرضته «صعوبة الوضع الانتخابي في تونس وما يحمله القانون من شروط صعبة يعمل الحزب على تذليلها».
حركة مشروع تونس
أعلنت حركة مشروع تونس تمسكها المبدئي بحرية الإعلام باعتبارها لازمة ضروريّة لحريّة التعبير المضمونتين بالدستور وركيزة لتكريس الديمقراطية ودولة القانون، وقوفها إلى جانب الصحفيين في أدائهم لرسالتهم الإعلامية بدون ضغوطات أو تدخّل من أية جهة كانت وردع التجاوزات أيا كان مصدرها وفق ما يقتضيه القانون.
حركة النهضة
أكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه الأخير أهميّة مشاركة رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي في فعاليات الدورة الأخيرة لمنتدى دافوس التي تأتي في إطار الديبلوماسية الشعبية، ونجاحها في مزيد التعريف بالتجربة التونسية وفي جلب الاستثمارات الى بلادنا وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والمؤسسات الاقتصادية التونسية وخاصة في المجالات الواعدة.
حركة الشعب
أفاد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي بأنّ الحزب سيشارك في الانتخابات البلدية المقبلة بقائمات خاصة وأخرى ائتلافية، بحسب خصوصية الجهة، موضحا أنّ هذا الخيار فرضته «صعوبة الوضع الانتخابي في تونس وما يحمله القانون من شروط صعبة يعمل الحزب على تذليلها».
حركة مشروع تونس
أعلنت حركة مشروع تونس تمسكها المبدئي بحرية الإعلام باعتبارها لازمة ضروريّة لحريّة التعبير المضمونتين بالدستور وركيزة لتكريس الديمقراطية ودولة القانون، وقوفها إلى جانب الصحفيين في أدائهم لرسالتهم الإعلامية بدون ضغوطات أو تدخّل من أية جهة كانت وردع التجاوزات أيا كان مصدرها وفق ما يقتضيه القانون.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018