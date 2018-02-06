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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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عبد الحميد الرياحي
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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

حركة النهضة

أكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه الأخير أهميّة مشاركة رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي في فعاليات الدورة الأخيرة لمنتدى دافوس التي تأتي في إطار الديبلوماسية الشعبية، ونجاحها في مزيد التعريف بالتجربة التونسية وفي جلب الاستثمارات الى بلادنا وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والمؤسسات الاقتصادية التونسية وخاصة في المجالات الواعدة.

حركة الشعب

أفاد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي بأنّ الحزب سيشارك في الانتخابات البلدية المقبلة بقائمات خاصة وأخرى ائتلافية، بحسب خصوصية الجهة، موضحا أنّ هذا الخيار فرضته «صعوبة الوضع الانتخابي في تونس وما يحمله القانون من شروط صعبة يعمل الحزب على تذليلها».

حركة مشروع تونس

أعلنت حركة مشروع تونس تمسكها المبدئي بحرية الإعلام باعتبارها لازمة ضروريّة لحريّة التعبير المضمونتين بالدستور وركيزة لتكريس الديمقراطية ودولة القانون، وقوفها إلى جانب الصحفيين في أدائهم لرسالتهم الإعلامية بدون ضغوطات أو تدخّل من أية جهة كانت وردع التجاوزات أيا كان مصدرها وفق ما يقتضيه القانون.

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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

حركة النهضة

أكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه الأخير أهميّة مشاركة رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي في فعاليات الدورة الأخيرة لمنتدى دافوس التي تأتي في إطار الديبلوماسية الشعبية، ونجاحها في مزيد التعريف بالتجربة التونسية وفي جلب الاستثمارات الى بلادنا وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والمؤسسات الاقتصادية التونسية وخاصة في المجالات الواعدة.

حركة الشعب

أفاد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي بأنّ الحزب سيشارك في الانتخابات البلدية المقبلة بقائمات خاصة وأخرى ائتلافية، بحسب خصوصية الجهة، موضحا أنّ هذا الخيار فرضته «صعوبة الوضع الانتخابي في تونس وما يحمله القانون من شروط صعبة يعمل الحزب على تذليلها».

حركة مشروع تونس

أعلنت حركة مشروع تونس تمسكها المبدئي بحرية الإعلام باعتبارها لازمة ضروريّة لحريّة التعبير المضمونتين بالدستور وركيزة لتكريس الديمقراطية ودولة القانون، وقوفها إلى جانب الصحفيين في أدائهم لرسالتهم الإعلامية بدون ضغوطات أو تدخّل من أية جهة كانت وردع التجاوزات أيا كان مصدرها وفق ما يقتضيه القانون.

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في ذكرى استشهاده الخامسة:هل تخّلت الجبهة عن قضية بالعيد؟
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الشروق سألت النواب :ماذا بقي من خطاب «ماكرون» في البرلمان؟
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
القى الرئيس الفرنسي «ايمانوال ماكرون» يوم 1...
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رجع الصّدى:على خلفيةزيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس من يخاف اللّغة الفرنسية؟
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06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
منذ أيام توفي رفيقي وصديقي الطاهر الوصيف. وهو...
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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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