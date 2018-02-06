في نزول:رياض المؤخّر (وزير البيئة والشؤون المحلية)

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في الوقت الذي تعيش فيه العديد من المناطق مظاهر بيئيّة سَيِّئَة وفي زمن تقترب فيه البلاد من خوض غمار انتخابات على غاية من الاهميّة بانطلاق الترشحات قريبا، يُواصل الوزير المعني بالبلديات غيابه الغريب عن المشهد.
رياض المؤخّر وزير البيئة والشؤون المحلية مدعو الى تحريك العديد من النقاشات البنّاءة حول واقع العمل البلدي وظروف عيش المواطنين اليوميّة ومستقبل الحياة البلدية في آفاق مستقبلية قريبة أي ما بعد أوّل انتخابات بلدية بعد الثورة والتي ستعطي منظومة تسيير جديدة للبلديات.
النقاش البرلماني حول منظومة الحكم المحلي الجديدة والتي تجري حاليا لوضع تصوّر لقانون الجماعات المحلية يجب أن يكون مرتبطا ومتزامنا مع جدل عام من شأنه أن يشكل ضغطا على حسابات النواب والاحزاب بما يجنّب بلادنا الكثير من المخاطر التي عبّرت عنها مخاوف رجال قانون وخبراء.
في الوقت الذي تعيش فيه العديد من المناطق مظاهر بيئيّة سَيِّئَة وفي زمن تقترب فيه البلاد من خوض غمار انتخابات على غاية من الاهميّة بانطلاق الترشحات قريبا، يُواصل الوزير المعني بالبلديات غيابه الغريب عن المشهد.
رياض المؤخّر وزير البيئة والشؤون المحلية مدعو الى تحريك العديد من النقاشات البنّاءة حول واقع العمل البلدي وظروف عيش المواطنين اليوميّة ومستقبل الحياة البلدية في آفاق مستقبلية قريبة أي ما بعد أوّل انتخابات بلدية بعد الثورة والتي ستعطي منظومة تسيير جديدة للبلديات.
النقاش البرلماني حول منظومة الحكم المحلي الجديدة والتي تجري حاليا لوضع تصوّر لقانون الجماعات المحلية يجب أن يكون مرتبطا ومتزامنا مع جدل عام من شأنه أن يشكل ضغطا على حسابات النواب والاحزاب بما يجنّب بلادنا الكثير من المخاطر التي عبّرت عنها مخاوف رجال قانون وخبراء.
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018