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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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في نزول:رياض المؤخّر (وزير البيئة والشؤون المحلية)
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السياسي
في نزول:رياض المؤخّر (وزير البيئة والشؤون المحلية)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

في الوقت الذي تعيش فيه العديد من المناطق مظاهر بيئيّة سَيِّئَة وفي زمن تقترب فيه البلاد من خوض غمار انتخابات على غاية من الاهميّة بانطلاق الترشحات قريبا، يُواصل الوزير المعني بالبلديات غيابه الغريب عن المشهد.
رياض المؤخّر وزير البيئة والشؤون المحلية مدعو الى تحريك العديد من النقاشات البنّاءة حول واقع العمل البلدي وظروف عيش المواطنين اليوميّة ومستقبل الحياة البلدية في آفاق مستقبلية قريبة أي ما بعد أوّل انتخابات بلدية بعد الثورة والتي ستعطي منظومة تسيير جديدة للبلديات.
النقاش البرلماني حول منظومة الحكم المحلي الجديدة والتي تجري حاليا لوضع تصوّر لقانون الجماعات المحلية يجب أن يكون مرتبطا ومتزامنا مع جدل عام من شأنه أن يشكل ضغطا على حسابات النواب والاحزاب بما يجنّب بلادنا الكثير من المخاطر التي عبّرت عنها مخاوف رجال قانون وخبراء.

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السياسي
في نزول:رياض المؤخّر (وزير البيئة والشؤون المحلية)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

في الوقت الذي تعيش فيه العديد من المناطق مظاهر بيئيّة سَيِّئَة وفي زمن تقترب فيه البلاد من خوض غمار انتخابات على غاية من الاهميّة بانطلاق الترشحات قريبا، يُواصل الوزير المعني بالبلديات غيابه الغريب عن المشهد.
رياض المؤخّر وزير البيئة والشؤون المحلية مدعو الى تحريك العديد من النقاشات البنّاءة حول واقع العمل البلدي وظروف عيش المواطنين اليوميّة ومستقبل الحياة البلدية في آفاق مستقبلية قريبة أي ما بعد أوّل انتخابات بلدية بعد الثورة والتي ستعطي منظومة تسيير جديدة للبلديات.
النقاش البرلماني حول منظومة الحكم المحلي الجديدة والتي تجري حاليا لوضع تصوّر لقانون الجماعات المحلية يجب أن يكون مرتبطا ومتزامنا مع جدل عام من شأنه أن يشكل ضغطا على حسابات النواب والاحزاب بما يجنّب بلادنا الكثير من المخاطر التي عبّرت عنها مخاوف رجال قانون وخبراء.

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الشروق سألت النواب :ماذا بقي من خطاب «ماكرون» في البرلمان؟
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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رجع الصّدى:على خلفيةزيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس من يخاف اللّغة الفرنسية؟
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
من ذكريات مناضل وطني (56):محمد الكيلاني:ذكرياتي مع الرفيق الطاهر لوصيف
06 فيفري 2018 السّاعة 21:00
منذ أيام توفي رفيقي وصديقي الطاهر الوصيف. وهو...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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