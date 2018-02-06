في نزول:رياض المؤخّر (وزير البيئة والشؤون المحلية)

في الوقت الذي تعيش فيه العديد من المناطق مظاهر بيئيّة سَيِّئَة وفي زمن تقترب فيه البلاد من خوض غمار انتخابات على غاية من الاهميّة بانطلاق الترشحات قريبا، يُواصل الوزير المعني بالبلديات غيابه الغريب عن المشهد.

رياض المؤخّر وزير البيئة والشؤون المحلية مدعو الى تحريك العديد من النقاشات البنّاءة حول واقع العمل البلدي وظروف عيش المواطنين اليوميّة ومستقبل الحياة البلدية في آفاق مستقبلية قريبة أي ما بعد أوّل انتخابات بلدية بعد الثورة والتي ستعطي منظومة تسيير جديدة للبلديات.

النقاش البرلماني حول منظومة الحكم المحلي الجديدة والتي تجري حاليا لوضع تصوّر لقانون الجماعات المحلية يجب أن يكون مرتبطا ومتزامنا مع جدل عام من شأنه أن يشكل ضغطا على حسابات النواب والاحزاب بما يجنّب بلادنا الكثير من المخاطر التي عبّرت عنها مخاوف رجال قانون وخبراء.