في صعود:عمر الباهي وزير التجارة

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لاحظنا في الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في أداء وزارة التجارة خاصة ما يتعلق بالتصدي لممارسات احتكار المواد المدعمة وتحرك الجهاز الرقابي للوزارة الذي ننتظر منه فاعلية وجهدا أوسع لتطويق المتلاعبين بالأسعار وحماية المناخ العام للتجارة.
وزير التجارة عمر الباهي ظهر كثير التحرك في الفترة الأخيرة وعلى واجهات مختلفة تستمر مع تعقد ملفات التجارة وتشعب صلتها بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ما يجعلنا نتوقع تحقيق تقدم أكبر مع قادم الفترات في كل ما يتعلق بتعاطي الوزارة مع ملف التجارة الداخلية على وجه الخصوص وفرض احترام القانون والتشاريع المنظمة للعمل التجاري وهو ما يفرض وجوبا بمثل ما يسعى اليه وزير التجارة أن يتم دعم وتعزيز إمكانيات وقدرات الجهاز الرقابي لوزارة التجارة ماديا وبشريا.
جنوح أسعار بعض المنتجات الفلاحية الى النزول مثل الطماطم والبصل وتوريد كميات هامة من اللحوم الحمراء وبيعها بأسعار مدروسة ونتائج الحملة الاستثنائية لمراقبة الاتجار بمادتي السكر والزيت النباتي والتطبيقة الاعلامية التي تخطط لها الوزارة لإعلام المستهلك بمستوى الأسعار الفعلية بالجملة والتفصيل...تجعل وزير التجارة في صعود على سلم البورصة السياسية لـ«الشروق».
لاحظنا في الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في أداء وزارة التجارة خاصة ما يتعلق بالتصدي لممارسات احتكار المواد المدعمة وتحرك الجهاز الرقابي للوزارة الذي ننتظر منه فاعلية وجهدا أوسع لتطويق المتلاعبين بالأسعار وحماية المناخ العام للتجارة.
وزير التجارة عمر الباهي ظهر كثير التحرك في الفترة الأخيرة وعلى واجهات مختلفة تستمر مع تعقد ملفات التجارة وتشعب صلتها بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ما يجعلنا نتوقع تحقيق تقدم أكبر مع قادم الفترات في كل ما يتعلق بتعاطي الوزارة مع ملف التجارة الداخلية على وجه الخصوص وفرض احترام القانون والتشاريع المنظمة للعمل التجاري وهو ما يفرض وجوبا بمثل ما يسعى اليه وزير التجارة أن يتم دعم وتعزيز إمكانيات وقدرات الجهاز الرقابي لوزارة التجارة ماديا وبشريا.
جنوح أسعار بعض المنتجات الفلاحية الى النزول مثل الطماطم والبصل وتوريد كميات هامة من اللحوم الحمراء وبيعها بأسعار مدروسة ونتائج الحملة الاستثنائية لمراقبة الاتجار بمادتي السكر والزيت النباتي والتطبيقة الاعلامية التي تخطط لها الوزارة لإعلام المستهلك بمستوى الأسعار الفعلية بالجملة والتفصيل...تجعل وزير التجارة في صعود على سلم البورصة السياسية لـ«الشروق».
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
06 فيفري 2018
-
21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
06 فيفري 2018
-
21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
06 فيفري 2018
-
-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
06 فيفري 2018
-
20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
06 فيفري 2018
-
19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
06 فيفري 2018
-
19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
06 فيفري 2018
-
19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
06 فيفري 2018
-
19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
06 فيفري 2018
-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018