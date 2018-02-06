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يوم الثلاثاء 06 فيفري 2018
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في صعود:عمر الباهي وزير التجارة
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السياسي
في صعود:عمر الباهي وزير التجارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

 لاحظنا في الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في أداء وزارة التجارة خاصة ما يتعلق بالتصدي لممارسات احتكار المواد المدعمة وتحرك الجهاز الرقابي للوزارة الذي ننتظر منه فاعلية وجهدا أوسع لتطويق المتلاعبين بالأسعار وحماية المناخ العام للتجارة.
وزير التجارة عمر الباهي ظهر كثير التحرك في الفترة الأخيرة وعلى واجهات مختلفة تستمر مع تعقد ملفات التجارة وتشعب صلتها بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ما يجعلنا نتوقع تحقيق تقدم أكبر مع قادم الفترات في كل ما يتعلق بتعاطي الوزارة مع ملف التجارة الداخلية على وجه الخصوص وفرض احترام القانون والتشاريع المنظمة للعمل التجاري وهو ما يفرض وجوبا بمثل ما يسعى اليه وزير التجارة أن يتم دعم وتعزيز إمكانيات وقدرات الجهاز الرقابي لوزارة التجارة ماديا وبشريا.
جنوح أسعار بعض المنتجات الفلاحية الى النزول مثل الطماطم والبصل وتوريد كميات هامة من اللحوم الحمراء وبيعها بأسعار مدروسة ونتائج الحملة الاستثنائية لمراقبة الاتجار بمادتي السكر والزيت النباتي والتطبيقة الاعلامية التي تخطط لها الوزارة لإعلام المستهلك بمستوى الأسعار الفعلية بالجملة والتفصيل...تجعل وزير التجارة في صعود على سلم البورصة السياسية لـ«الشروق».

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السياسي
في صعود:عمر الباهي وزير التجارة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 فيفري 2018

 لاحظنا في الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في أداء وزارة التجارة خاصة ما يتعلق بالتصدي لممارسات احتكار المواد المدعمة وتحرك الجهاز الرقابي للوزارة الذي ننتظر منه فاعلية وجهدا أوسع لتطويق المتلاعبين بالأسعار وحماية المناخ العام للتجارة.
وزير التجارة عمر الباهي ظهر كثير التحرك في الفترة الأخيرة وعلى واجهات مختلفة تستمر مع تعقد ملفات التجارة وتشعب صلتها بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ما يجعلنا نتوقع تحقيق تقدم أكبر مع قادم الفترات في كل ما يتعلق بتعاطي الوزارة مع ملف التجارة الداخلية على وجه الخصوص وفرض احترام القانون والتشاريع المنظمة للعمل التجاري وهو ما يفرض وجوبا بمثل ما يسعى اليه وزير التجارة أن يتم دعم وتعزيز إمكانيات وقدرات الجهاز الرقابي لوزارة التجارة ماديا وبشريا.
جنوح أسعار بعض المنتجات الفلاحية الى النزول مثل الطماطم والبصل وتوريد كميات هامة من اللحوم الحمراء وبيعها بأسعار مدروسة ونتائج الحملة الاستثنائية لمراقبة الاتجار بمادتي السكر والزيت النباتي والتطبيقة الاعلامية التي تخطط لها الوزارة لإعلام المستهلك بمستوى الأسعار الفعلية بالجملة والتفصيل...تجعل وزير التجارة في صعود على سلم البورصة السياسية لـ«الشروق».

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عبد الحميد الرياحي
تـــونــــــــس... هــــــي الخاســــــــر الأكبــــــــــــــر
بين الفينة والأخرى يتصاعد غضب بعض الجهات أو الفئات او القطاعات المهنية.. وأصبح مشهد رؤية تعطّل العمل أو شلّ حركة المرور والتنقل أو القيام بوقفات احتجاجية مشهدا عاديا.. بل ان بعض...
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