من ذكريات مناضل وطني (56):محمد الكيلاني:ذكرياتي مع الرفيق الطاهر لوصيف

منذ أيام توفي رفيقي وصديقي الطاهر الوصيف. وهو محام بمرسيليا وزوجته كذلك رحمه الله. أذكر منذ أن عرفته أول مرة وكان ذلك في برج الرومي حيث تم إلحاق مجموعة طلبة باردو 2 المتهمين في قضية حرق مكتب الإدارة في المبيت وحوكموا بأحكام قاسية تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا.

وتم تجميعهم في برج الرومي معنا. وكانوا شبابا منهم من وجد صدفة في الأحداث ولم يقم بأي عمل يؤاخذ عليه فحملوه مع الموقوفين وألصقت بهم تلك التهم التي من بينها الحرق والعنف وغيرها.و كانوا لا يعرفون شيئا عن السياسة ولا التنظيم ولا السجون ولا التعذيب.

وكان من بينهم الطاهر لوصيف وحمد عمارة والراحل علي الزايدي صحفي بدار الصباح رحمه الله وحسن وعمر نسيت لقبيهما وآخرون. وقد ساعدناهم على الاندماج في إطار المجموعة السجنية حينها. وقضوا بقية عقوبتهم معنا دون أي مشكل يذكر.

الطاهر الوصيف كان أطيبهم وكلهم كانوا طيبين ومازلنا أصدقاء الى اليوم. ونلتقي لكن طيبة الطاهر أكبر. فرغم ظروفه الاجتماعية العسيرة جدا إلا أن علاقاته بالناس وارتباطه بكل الرفاق دون استثناء كانت تطفو على كل شيء. وحتى فيما بعد عندما استقر في باريس في مرحلة أولى كان له منزل صغير وكل الناس الذين ذهبوا الى باريس مروا من هناك. وكان يستضيف الجميع. ويتكفل بكل مصاريف إقامتهم معه.

هو إنسان معطاء محب للآخرين الى درجة لا تصدق. زرته مرتين في باريس. وأؤكد أنه حتى تذكرة المترو كان هو من يدفع ثمنها. وكان يترك عمله ويتفرغ لضيفه. وبعودته الى تونس تعرف على زوجته وكانت كاتبة لدى المحامية راضية النصراوي وتزوجا. وانتقلت معه الى باريس حيث واصلت دراستها وتمكنت من الحصول على الأستاذية في القانون. ثم التحقت بالمحاماة.

أرادا العودة الى تونس وبقيا فيها قرابة العامين لكن لم يتمكنا من مجاراة المحاماة في تونس التي كانت ظروفها صعبة. حيث لم يتمكنا من توفير الحد الأدنى الضروري للعيش. فعادا إلى فرنسا واستقرا في مرسيليا.

مناضلون مثل الطاهر لوصيف في الحقيقة وضعتهم الظروف منذ البداية أمام المدفع. فمنذ البداية أدخلوا السجن وفي برج الرومي تحديدا بسبب حادثة لا أحد يعلم إن شارك فيها أم لا إلا أن هؤلاء واصلوا على نفس المنهج. وتعلموا من السجن ومن علاقاتهم بنا تعلموا أن يكونوا أصحاب مبادئ وقيم مع العلم أنه لم يسع أي واحد من الرفاق الى جلبهم الى التنظيم في تلك الفترة بصورة نوعا ما تعسفية أو باستغلال السلطة المعنوية وظلوا على حالهم الى أن خرجنا من السجن. و هناك من التحق بنا.ومنهم من واصل كمستقل.

وما أريد قوله هناك هو أن هؤلاء هم تونس وهؤلاء هم أبناء تونس لديهم ميول والظروف التي يتواجدون فيها حتى وإن أثرت فيهم إلا أنهم يؤثرون فيها أيضا فتلك هي شخصياتهم. ولدينا مخزون كبير لكن غير مثمن كما يحصل مع القيم في مجتمعنا ككل وكل شيء يوظف لأغراض محددة .ثم تطوى الصفحة وتمر.