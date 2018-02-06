رجع الصّدى:على خلفيةزيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس من يخاف اللّغة الفرنسية؟

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21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
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20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
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20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
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19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
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19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
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19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
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18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
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18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
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18:25زلزال قوي يضرب تايوان
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18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
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من الصعب أن تموتَ عقدُ من خضع للاستعمار وعانى قهره وويلاته، فالاستعمار من أبشع ما صنعت الحضارة الإنسانية منذ أن هبط الإنسان على هذه الأرض. لأن الاستعمار ليس التسلّط على الشعوب واستغلال خيراتها وحسب، وإنما هو كذلك محاولة إعادة تشكيل المنظومة الثقافية لهذه الشعوب ووضعها موضع التبعية لغة وفكرا وروحا.
هناك شعوب في آسيا وأوروبا الشرقية نجحت بفضل جهود كبيرة بُذلت في التعليم والتثقيف أن تتجاوز آثار الاستعمار وتنضمّ إلى صفّ البلدان المصنّعة وتنافس مستعمريها السابقين دون مركبات.
وهناك شعوب أخرى لاتزال تعاني من مركبات الاستعمار السابق ولا تقوى على تجاوزها، بل انها تستعمل أحيانا هذه المركبات لتبرير عجزها عن التقدّم، وتغيير ما بنفسها. الضجة التي أثارتها عند جزء هام من نخبتنا دعوة الرئيس ماكرون خلال زيارته منذ أيام لبلادنا إلى دعم تعلّم اللغة الفرنسية تؤكد أننا لا نزال من صنف الشعوب التي لم تتخلص من عقدها القديمة، وأنّنا لم نكسّر بعدُ دائرة الخوف التي وضعنا فيها أنفسنا بدعوى الدفاع عن هويتنا.
ويتعيّن عليّ أن أسارع إلى القول انه لا أجمل عندي ولا أغلى من اللغة العربية، لغتي. لكني أجازف بإضافة أن اللغة الفرنسية تبقى من أجمل لغات هذا العالم وأنها تمثل، كما مثّلت لمن سبقنا من أجيال المثقفين المناضلين، كنزا ثمينا وسلاحا فعّالا متى أحسنا استغلاله وفهمنا استعماله.
وحتى نقدّر كم نحن محظوظون بتعلمنا اللغة الفرنسية التي تعتبر اليوم احدى أهم لغات العالم ومحملا من محامل العلوم الصعبة والإنسانية على حد السواء، وجب قبل ذلك أن نتخلص من هذه الأخطاء الشائعة.
أولا، تعلّم اللغة الفرنسية لا يتم على حساب تطور اللغة العربية وانتشارها. بل العكس هو الصحيح، إذ يكفي أن نلتفت قليلا إلى الوراء لنرى أن نهضة لغتنا حديثا تمّت تحت تأثير وضغط الفرنسية، وأن العربية افادت كثيرا من تطور هذه اللغة بحثا ومنهجا.
ثانيا إجادة اللغة الفرنسية وإتقانها لا يعطّل بناء مهارة اللغة الأصل، العربية، ويكفي أن نذكّر أن مؤسسي الجامعة التونسية، وبالنتيجة بناة الثقافة الوطنية العصرية، هم جلهم، إن لم يكونوا كلهم، ثنائيو اللغة أمثال أحمد عبد السلام ومحمد الطالبي ومنجي الشملي وصالح القرمادي ومحمد اليعلاوي والشاذلي القليبي وغيرهم كثر..
ثالثا أن اللغة الفرنسية متأخرة علميا وتقنيا على اللغة الانقليزية لذا يفضل التوجّه مباشرة إلى لغة شكسبير. هذاخطأ آخر ومغالطة خطيرة استعملتها بعض الاتجاهات السياسية بهدف حرمان الناشئة من نوافذ الانفتاح على الحضارات الأخرى وليسهل التحكم في عقولهاوتسييرها بيسر.
ولقد جرّبت احدى الدول المجاورة مسألة تعويض تعلم اللغة الفرنسية بالانقليزية فخسرت هذه وتلك وأنتجت جيلا ثلاثي الأمية لا يتقن الانقليزية ولا الفرنسية ولا العربية، لغته.
الحقيقة أن تعلّم اللغة الفرنسية، وأقصد طبعا التعلّم الجيّد الجاد، يمثّل فرصة كبيرة أمامنا لإتقان لغتنا العربية على أسس عصرية ونافذة، ولفتح عقول ناشئتنا على حضارات متطوّرة فرنكفونية المرجع كانت أم أخرى انجلو ـ سكسونية أو سلافيّة أو غيرها تكون الفرنسية بابا لدخولها.
وإن اللغة الفرنسية التي هي جزء من تراثنا المغاربي والإفريقي تعتبر اليوم مفتاحا لفتح أبواب القارة السمراء من جديد وبناء جسور تعاون حقيقي ومثمر بين شرقها وجنوبها في هذه اللحظة التي تتهيأ فيها إفريقيا لتصبح المنطقة الأكثر سكانا في العالم والأكثر تحفّزا للنموّ.
وتبقى اللغة الفرنسية «غنيمة حرب» (Butin de guerre) على حد تعبير الكاتب الجزائري الكبير كاتب ياسين يمكننا استعمالها لدخول الدوائر ونقل أحاسيسنا وأفكارنا والإقبال تأثّرا وتأثيرا في المسير والمصير الإنسانيين.
وإن الفرنسية كذلك قيمة إضافية عالية لتأكيد الخصوصية الثقافية لكيان المغرب العربي الكبير ومزيد الإسهام في تسهيل وحدته وتوحيده ولعله من الفائدة التذكير أن كل أرشيف ووثائق حركات معارك الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي مكتوبة باللغة الفرنسية.
اللغة الفرنسية تمثل، من جانب آخر، أساس التناقض والتقارب بين حضارتي ضفتي المتوسط ومعرفتها من هذا المنطلق ضرورة تاريخية وجغرافية تجعل منها لغة محلية سيما في ظل التحولات الكبرى التي يفرضها واقع العولمة وتصاعد ظواهر التطرّف والانكماش.
من يخاف اللغة الفرنسية غير الذي لم يتخلّص من عقدة المُستَعْمَر القديم أو الذي يريد لأبناء هذا البلد المجبول على التفتح أن يعيشوا منغلقين منطوين على أنفسهم ومتخلّفين؟
من الصعب أن تموتَ عقدُ من خضع للاستعمار وعانى قهره وويلاته، فالاستعمار من أبشع ما صنعت الحضارة الإنسانية منذ أن هبط الإنسان على هذه الأرض. لأن الاستعمار ليس التسلّط على الشعوب واستغلال خيراتها وحسب، وإنما هو كذلك محاولة إعادة تشكيل المنظومة الثقافية لهذه الشعوب ووضعها موضع التبعية لغة وفكرا وروحا.
هناك شعوب في آسيا وأوروبا الشرقية نجحت بفضل جهود كبيرة بُذلت في التعليم والتثقيف أن تتجاوز آثار الاستعمار وتنضمّ إلى صفّ البلدان المصنّعة وتنافس مستعمريها السابقين دون مركبات.
وهناك شعوب أخرى لاتزال تعاني من مركبات الاستعمار السابق ولا تقوى على تجاوزها، بل انها تستعمل أحيانا هذه المركبات لتبرير عجزها عن التقدّم، وتغيير ما بنفسها. الضجة التي أثارتها عند جزء هام من نخبتنا دعوة الرئيس ماكرون خلال زيارته منذ أيام لبلادنا إلى دعم تعلّم اللغة الفرنسية تؤكد أننا لا نزال من صنف الشعوب التي لم تتخلص من عقدها القديمة، وأنّنا لم نكسّر بعدُ دائرة الخوف التي وضعنا فيها أنفسنا بدعوى الدفاع عن هويتنا.
ويتعيّن عليّ أن أسارع إلى القول انه لا أجمل عندي ولا أغلى من اللغة العربية، لغتي. لكني أجازف بإضافة أن اللغة الفرنسية تبقى من أجمل لغات هذا العالم وأنها تمثل، كما مثّلت لمن سبقنا من أجيال المثقفين المناضلين، كنزا ثمينا وسلاحا فعّالا متى أحسنا استغلاله وفهمنا استعماله.
وحتى نقدّر كم نحن محظوظون بتعلمنا اللغة الفرنسية التي تعتبر اليوم احدى أهم لغات العالم ومحملا من محامل العلوم الصعبة والإنسانية على حد السواء، وجب قبل ذلك أن نتخلص من هذه الأخطاء الشائعة.
أولا، تعلّم اللغة الفرنسية لا يتم على حساب تطور اللغة العربية وانتشارها. بل العكس هو الصحيح، إذ يكفي أن نلتفت قليلا إلى الوراء لنرى أن نهضة لغتنا حديثا تمّت تحت تأثير وضغط الفرنسية، وأن العربية افادت كثيرا من تطور هذه اللغة بحثا ومنهجا.
ثانيا إجادة اللغة الفرنسية وإتقانها لا يعطّل بناء مهارة اللغة الأصل، العربية، ويكفي أن نذكّر أن مؤسسي الجامعة التونسية، وبالنتيجة بناة الثقافة الوطنية العصرية، هم جلهم، إن لم يكونوا كلهم، ثنائيو اللغة أمثال أحمد عبد السلام ومحمد الطالبي ومنجي الشملي وصالح القرمادي ومحمد اليعلاوي والشاذلي القليبي وغيرهم كثر..
ثالثا أن اللغة الفرنسية متأخرة علميا وتقنيا على اللغة الانقليزية لذا يفضل التوجّه مباشرة إلى لغة شكسبير. هذاخطأ آخر ومغالطة خطيرة استعملتها بعض الاتجاهات السياسية بهدف حرمان الناشئة من نوافذ الانفتاح على الحضارات الأخرى وليسهل التحكم في عقولهاوتسييرها بيسر.
ولقد جرّبت احدى الدول المجاورة مسألة تعويض تعلم اللغة الفرنسية بالانقليزية فخسرت هذه وتلك وأنتجت جيلا ثلاثي الأمية لا يتقن الانقليزية ولا الفرنسية ولا العربية، لغته.
الحقيقة أن تعلّم اللغة الفرنسية، وأقصد طبعا التعلّم الجيّد الجاد، يمثّل فرصة كبيرة أمامنا لإتقان لغتنا العربية على أسس عصرية ونافذة، ولفتح عقول ناشئتنا على حضارات متطوّرة فرنكفونية المرجع كانت أم أخرى انجلو ـ سكسونية أو سلافيّة أو غيرها تكون الفرنسية بابا لدخولها.
وإن اللغة الفرنسية التي هي جزء من تراثنا المغاربي والإفريقي تعتبر اليوم مفتاحا لفتح أبواب القارة السمراء من جديد وبناء جسور تعاون حقيقي ومثمر بين شرقها وجنوبها في هذه اللحظة التي تتهيأ فيها إفريقيا لتصبح المنطقة الأكثر سكانا في العالم والأكثر تحفّزا للنموّ.
وتبقى اللغة الفرنسية «غنيمة حرب» (Butin de guerre) على حد تعبير الكاتب الجزائري الكبير كاتب ياسين يمكننا استعمالها لدخول الدوائر ونقل أحاسيسنا وأفكارنا والإقبال تأثّرا وتأثيرا في المسير والمصير الإنسانيين.
وإن الفرنسية كذلك قيمة إضافية عالية لتأكيد الخصوصية الثقافية لكيان المغرب العربي الكبير ومزيد الإسهام في تسهيل وحدته وتوحيده ولعله من الفائدة التذكير أن كل أرشيف ووثائق حركات معارك الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي مكتوبة باللغة الفرنسية.
اللغة الفرنسية تمثل، من جانب آخر، أساس التناقض والتقارب بين حضارتي ضفتي المتوسط ومعرفتها من هذا المنطلق ضرورة تاريخية وجغرافية تجعل منها لغة محلية سيما في ظل التحولات الكبرى التي يفرضها واقع العولمة وتصاعد ظواهر التطرّف والانكماش.
من يخاف اللغة الفرنسية غير الذي لم يتخلّص من عقدة المُستَعْمَر القديم أو الذي يريد لأبناء هذا البلد المجبول على التفتح أن يعيشوا منغلقين منطوين على أنفسهم ومتخلّفين؟
-
21:38القضاء الفرنسي يقرر تمديد ايقاف طارق رمضان على خلفية اتهامه بالاغتصاب
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21:25الداخلية تدعو الى التبليغ السريع والأكيد عن إرهابيين خطيرين
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21:16أسطورة ريال مدريد يساند زيدان ويهاجم بيكيه
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-
20:46قفصة: احتجاج نسائي على انقطاع الماء الصالح للشرب
06 فيفري 2018
-
20:30إضراب عام بتالة
06 فيفري 2018
-
20:18الوزاري الفلسطيني يقرر فك الارتباط مع الاحتلال
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20:05تفجير ضريح والدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سرت
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19:50روما ينوي فرض عقوبة قاسية على لاعبه المخمور
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19:45الافراج مؤقتا عن عضو مكتب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بتورز عرفات التليلي
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19:37راس الجبل: الايقاع بمروج خطير للزطلة
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19:21محمد الناصر يلتقى سفراء لبنان وبريطانيا وبولونيا بتونس
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-
19:04بينها امراة ويقودها مراهق: عصابة سرقة المنازل بشط مريم في قبضة الحرس الوطني
06 فيفري 2018
-
18:50غزالة: وفاة رجل وزوجته في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية
06 فيفري 2018
-
18:46ليتوانيا تفتتح قنصليتين شرفيتين بتونس وسوسة
06 فيفري 2018
-
18:33حمّام الأنف: سارق المحلات السكنية في قبضة الامن
06 فيفري 2018
-
18:25زلزال قوي يضرب تايوان
06 فيفري 2018
-
-
18:02الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر
06 فيفري 2018
-
17:52يعمل العلماء على انتاج ادوية فعالة من مكوناته: العنب لعلاج مرض العصر
06 فيفري 2018