الشروق سألت النواب :ماذا بقي من خطاب «ماكرون» في البرلمان؟

القى الرئيس الفرنسي «ايمانوال ماكرون» يوم 1 فيفري 2018 خطابا تحت قبة البرلمان تجاوز في شكله البنية الكلاسيكية البروتوكولية التي ميّزت خطابات من سبقه من رؤساء ألقوا خطابات في نفس المكان. وفي مضمونه دروس عميقة ومعان إنسانية راقية.

تونس ـ الشروق:

خطاب «ماكرون» شكله العام كان مرتجلا. ومضمونه تلخّص في عناصر جوهرية شديدة الترابط والتماسك أثّثتها مفاهيم لفتت الانتباه مثل الحديث عن «ضرورة تواضع فرنسا» عند الحديث عن الملف التونسي، و اعتبار «النموذج التونسي» كذّب كل مقولات العالم في علاقة بتمازج الإسلام والديمقراطية، والحديث المطول عن «عظمة الأمّة التونسية».

أكثر من 50 دقيقة

تجاوز خطاب «ماكرون» الخمسين دقيقة. لكنه لم يكن مملاّ لاعتبارات عدّة أهمّها الانتقال السلس والمدروس من عنصر الى آخر، وتماهي نبرة الصوت وحركات الجسد مع كل ملف يتحدّث فيه انتقالا من الثقافة الى التاريخ الى السياسة الى الاقتصاد ..خطاب تمكّن «ماكرون» من «مسرحته» بحركات انفعالية منسجمة مع سياق منطوقه. وهو ما جعل عددا من المتابعين يعتبرون خطاب «ماكرون» درسا في الاتصال السياسي وخطابا «غير مسبوق من حيث الشكل والمضمون» محليّا .

دعم التجربة التونسية

نائب حركة النهضة ورئيس لجنة الحقوق والحريات نوفل الجمالي اعتبر أن «ماكرون» تحدّث بدراية كبرى وعميقة بالواقع التونسي السياسي والاجتماعي والاقتصادي.. مشيرا الى أن خطابه تحت قبة البرلمان «درس حقيقي في الاتصال السياسي» ..مشدّدا على أن الخطاب تضمّن دعما واضحا للتجربة التونسية ووقوفا أكيدا وراء التجربة الديمقراطية الناشئة لتونس. كما اعتبر الجمالي أن خطاب «ماكرون» يمكن أن يكون مبعث اطمئنان خاصة في المستوى السياسي والاقتصادي ارتباطا بالدعم المالي الذي تحدث عنه. وشدّد الجمالي على أن الموقف الفرنسي المساند لتونس يؤكد مساندة القوى الدولية لهذه التجربة.

قدرة اتصالية كبرى

أما نائب كتلة الحرة لمشروع تونس ورئيس لجنة الصحة سهيل العلويني فقال إن خطاب ماكرون في البرلمان تضمن كلمات شدّت انتباهنا منها» «بكل تواضع» وقد أعاد هذا التعبير مرات عديدة اضافة الى «البعد المغاربي» و«افريقيا» و«تونس جزيرة ديمقراطية» و«دور القيادة لنساء تونس» و«بورقيبة الزعيم الملهم» و«سنقف معكم» و«نحن اخوة».. وأضاف أن حديث «ماكرون» عن مدينة القيروان كعلامة للحضارة دغدغ مشاعره باعتباره أصيل المنطقة.

العلويني اعبتر أن خطاب «ماكرون» كان مشوقا مع قدرة اتصالية كبرى .. ثم تساءل العلويني، هل الكلام والخطاب يكفي؟ مضيفا "شخصيا أترقب منه ومن فرنسا إصلاح ما أفسده أسلافه في بلادنا. وهذا ليس بمنّ أو تكرّم علينا فهو استحقاق لتونس التي ساهمت في نمو ثروة فرنسا في الماضي غصبا عنا. ومات أبناء تونس بعد أن جندوا قهرا في حروب زجتهم فرنسا فيها قسرا (الحرب العالمية الأولى والثانية والفيتنام وحرب المقاومة للتحرير) واعتبر أنه بهذه الخطوة تتوطد العلاقة أكثر فأكثر على أساس التكامل «Win- win» وليس بالفوقية.

رسائل سياسية

أما نائب حركة نداء تونس ورئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد حسن العماري فقد أشار الى أن هذا الخطاب «منهجي» تضمن حديثا عن كل الملفات المطروحة على الساحة الوطنية، مؤكدا أن خطاب «ماكرون» يتضمّن رسائل ايجابية.

العماري أشار أيضا الى أن «ماكرون» أثبت من خلال خطابه أنه ملم بالشأن التونسي. حيث تحدث عن نقاط جوهرية مثل «المساواة في الميراث».. مشدّدا على أن هذا الخطاب تضمّن رسائل إيجابية. يجب البناء عليها. ويجب التقاط العديد من الرسائل مثل التنويه بالتجربة التونسية والوقوف اللامشروط مع تونس خاصة في تحويل المسار الديمقراطي الى نجاح اقتصادي.

خطاب تاريخي

أما نائبة حزب افاق تونس ريم محجوب فأبدت إعجابها بخطاب «ماكرون» قائلة «أنا معجبة جدا بخطاب ماكرون..خطاب عظيم في مستوى الرؤى التي طرحها والمقاربات». كما أشارت الى إعجابها بـ«تواضع» ماكرون.. كما اعتبرت محجوب أن هذا الخطاب «تاريخي» مشيرة الى ما قاله الرئيس الفرنسي حول مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وأهمية الدعم الاقتصادي عبر قروض جديدة ستساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.

كما شدّدت ريم محجوب على أن اعتذار ماكرون عن الأخطاء التي ارتكبتها فرنسا في ليبيا، وانعكاساتها المباشرة على تونس، يعتبر مؤشرا إيجابيا.

خطاب نوايا

اعتبر نائب الجبهة الشعبية في البرلمان زياد لخضر أن خطاب «ماكرون» خطاب عادي. ولكن ما شد انتباهه فيه انتباه فرنسا الى مخلفات ما قامت به في ليبيا حيث أحدث حالة من عدم الاستقرار، مُذكّرا بأن فرنسا كانت مساندة لبن علي في استبداده، مشدّدا على أن خطاب «ماكرون» هو «خطاب نوايا» ومن حق تونس على فرنسا أن تكون إسهاماتها أكبر.

الشاشية التونسية

علّق نائب كتلة الحرة الصحبي بن فرج معلقا على صورة «ماكرون» وهو يرتدي «الشاشية» قائلا «أغلب التعاليق لم تتجاوز الإعجاب بالحركة أو السخرية والاستهزاء، لو عندنا من يفكر ويخطط لألبسنا كل الشخصيات الأجنبية التي تزورنا شاشية تونسية أصيلة. ونشرنا الصور على نطاق واسع في عملية إشهارية ضخمة. لا تكلف شيئا: إشهار لتونس أولا لأن الشاشية هي علامة مميزة لتونس. ولا تُصنع في غير تونس ولصناعة الشاشية ثانيا، أعرق وأول صناعة وطنية تونسية وهي التي تكاد تندثر.

إحياء صناعة وتصدير الشاشية يعني أسواقا إِفريقية بعشرات الملايين من الحرفاء، وإنقاذ وإحياء عشرات الآلاف من مواطن الشغل، ومداخيل بالعملة الصعبة بعشرات المليارات.

تململ في النهضة

قالت نائبة الكتلة الوطنية ليلى الحمروني إن نواب حركة النهضة «انزعجوا» من بعض النقاط التي وردت في خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانوال ماكرون.. وأضافت الحمروني أن إثارة ماكرون لموضوع الفصل بين الدين والسياسة خلّف «حالة من التململ لدى عدد من نواب كتلة حركة النهضة بالبرلمان».

سرحان الشيخاوي