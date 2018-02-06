في ذكرى استشهاده الخامسة:هل تخّلت الجبهة عن قضية بالعيد؟

تونس «الشروق»:

من المفترض أن تحيي الجبهة الشعبية اليوم الذكرى الخامسة لاستشهاد زعيمها شكري بلعيد. حتى أمس يبدو التقديم للحدث فاترا فهل تخلت الجبهة عن الوفاء لرمزها وعن التمسك بقضيته؟.

اجتماع مجلس الجبهة الجهوي في بن عروس أول أمس "تزامنا مع احياء الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد الرمز الرفيق شكري بلعيد"حسب ما جاء في بيانه... دعوة المناضلين والمناضلات للحضور اليوم (الثلاثاء) أمام محكمة الناحية بمنزل تميم قصد مساندة المتهمين وهم من أهالي سيدي مذكور (معتمدية الهوارية) في المحاكمة التي وصفها بيان مكتب الجبهة الجهوي في نابل بـ"الظالمة" والمتزامنة "مع الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد…".

أرهقنا أنفسنا في البحث عن علاقة بين الجبهة وإحياء ذكرى استشهاد السياسي الجبهوي شكري بلعيد.

الأمر محير بالنظر إلى طريقة الجبهة سابقا في الوفاء من ذلك أنها لم تكل ولم تمل في التظاهر كل أربعاء في شارع الحبيب بورقيبة على امتداد السنوات الخمس الماضية، كما إنها عرضت نفسها للانتقادات والضغوطات وفوتت على نفسها الكثير من المكاسب السياسية جراء تمسكها بالقضية فأين ذهبت هذه الأيام؟.

حاضرة بقوة

الجبهة موجودة اليوم في كل مكان وكل مجال وكل حدث بل لا نذكر لها نشاطا أوسع وأشمل وأحث مما تفعله هذه الأيام أي إن غياب الاستعداد لحدث في قيمة اغتيال شكري بلعيد لا يعني أنها نائمة أو غافلة. الجبهة حاضرة في معارضة قانون المالية وفي الدعوة إلى الاحتجاج الشعبي ضده وفي استغلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى تونس في التغريد خارج السرب عبر رسم تصور خاص بها حول العلاقات التونسية الفرنسية.

هي حاضرة عبر الناطق الرسمي باسمها حمة الهمامي في مؤازرة الصحفيين ومشاركتهم غضبهم ووقفتهم الاحتجاجية، وهي حاضرة (في شخصه) في إبراء الذمة (تصريحه هذه الأيام بمكاسبه)، وهي حاضرة بقوة في مجلس نواب الشعب وبقوة أكبر "في هموم الشعب" عبر الزيارات الميدانية. وهي تستعد باجتهاد كبير للانتخابات البلدية القادمة والأهم أنها نجحت في تضخيم حجمها نسبيا عبر ضم الحزب الوطني الديمقراطي فيما تعاني العديد من الأحزاب من الاستقالات.

تغيير في التكتيك

الجبهة منشغلة، وهذا لا يعني أنها تتنكر لزعيمها أو تتخلى عن قضيته بل هو تغيير في التكتيك بعد أن ملت أغلبية الرأي العام تركيزها على هذا الموضوع وبعد أن ذهبت طائفة منه إلى أنها تتاجر بالقضية وتحاول استثمارها سياسيا.

هو نوع من التغيير في "المنوال السياسي" يعطي الأولوية لما ينفع الجبهة أكثر في امتحانها الانتخابي المقبل من باب الحي أولى من الميت. لهذا نجدها تنحاز إلى الطبقات الشعبية الوسطى والضعيفة والمهمشة (محاولة استثمار قانون المالية) وتركز كغيرها على الطعن في سياسات خصومها، وتقف إلى جانب القضايا الحقوقية (غضب الصحفيين مثلا) وتسعى إلى إدماج الأحزاب القريبة منها فيما ينتشر قياديوها في الميادين قصد الالتحام بالشعب.

ومع هذا كله هل تخلت الجبهة عن قضية بلعيد؟، هل تغير موقفها؟، هل باتت تفكر في تسوية سياسية بديلا للتقدم "السلحفي" في المجال القضائي؟.

ممنوعة من التّخلّي

"التحقيقات في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أثبتت ولا زالت تثبت تورّط عدد من القيادات الأمنية والسياسية في عهد الترويكا بقيادة حركة النهضة"، هذا ما قررته الجبهة الشعبية في بيان لها أصدرته خلال أوت الماضي دون أن تصدر لاحقا بيانا آخر معارضا، بل ذهبت إلى اعتبار حركة النهضة مسؤولة جزائيا بغض النظر عن المسؤوليتين السياسية والأخلاقية اللتين لا تشكك فيهما.

من زاوية أخلاقية لا يمكن للجبهة أن تتخلى عن قضية بلعيد لأنه مؤسسها ورمزها وزعيمها ولأنها جبهة مبادئ تعادي البراغماتية.

ومن زاوية سياسية بات تمسكها بالقضية مملا ومضرا بها لكنها تتضرر أكثر لو هادنت بالنظر إلى سببين مهمين أولهما أنها تعطي صك براءة بلا مقابل لغريمها وعدوها الأول حركة النهضة وهو ما لا يمكن توقعه من الجبهة.

وثانيهما أنها تخسر العديد من أنصارها المفتونين بشكري بلعيد لهذا لن تغلق الجبهة ملف بلعيد إلا إذا أغلقه القضاء بحكم يرضيها.

عادل العوني