وخزة

أليمينيوم غير صحّي؟

يقبل أغلب التونسيين على الوجبات السريعة والتي يقوم أصحاب المطاعم بلفّها في أوراق الأليمينيوم دون أن يعلموا إن كانت مقتناة من المسالك المنظّمة أم لا.

وكان المعهد الوطني للاستهلاك حذّر من اقتناء هذه المادّة من المسالك العشوائية والتي لا تطابق في الغالب المواصفات الصحية... فكيف يمكن أن نتثبت من سلامة هذا الورق؟





يماني ناجم